SIARA refuerza controles para proteger datos de empresas y beneficiarios finales, afirma el MEF

La Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es la dependencia encargada de administrar el Sistema Integrado de Administración de Registros de Actuaciones (SIARA), así como de recibir y gestionar los trámites vinculados con los registros administrativos.

El SIARA concentra información de personas y estructuras jurídicas, representantes legales y beneficiarios finales, por lo que su implementación incorpora mecanismos de autenticación, control de accesos y trazabilidad de las operaciones, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La plataforma todavía se encuentra en una etapa de desarrollo e implementación progresiva. El proyecto se ejecuta mediante un convenio de cooperación interinstitucional entre el MEF y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC).

La directora del SIARA, María del Carmen Benítez, explicó que la infraestructura tecnológica está bajo administración del MITIC y que las medidas de seguridad se encuentran alineadas con las políticas y lineamientos establecidos para los sistemas gubernamentales.

Identidad Electrónica para ingresar al sistema

El acceso al SIARA exige como condición previa la autenticación mediante Identidad Electrónica. El mecanismo permite verificar la identidad digital de quien ingresa a la plataforma. La semana pasada nuestro medio publicó un material que explica cómo solicitar la Identidad Electrónica.

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Además, el usuario debe estar previamente registrado y vinculado con la persona o estructura jurídica como representante legal o contar con la autorización correspondiente, refirió.

El sistema también incorpora perfiles y roles de usuario. Cada operación queda registrada, lo que permite contar con trazabilidad de las actuaciones realizadas dentro de la plataforma.

“El SIARA exige como precondición la autenticación mediante la Identidad Electrónica, mecanismo que permite verificar la identidad digital del usuario antes de acceder al sistema”, explicó Benítez.

La plataforma opera bajo el dominio de la web instirucional del MEF y cuenta con mecanismos de protección para los servicios institucionales. Entre ellos figuran soluciones de protección y seguridad perimetral provistas mediante Cloudflare, destinadas a contribuir con la disponibilidad del servicio y la mitigación de amenazas externas, como ataques de denegación de servicio (DDoS).

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Adaptación de usuarios, uno de los principales desafíos

La directora refirió que, como parte de la implementación, uno de los primeros desafíos estuvo relacionado con la adaptación de los usuarios a la nueva plataforma. “Los usuarios recurrentes ya estaban familiarizados con SIMPLE, por lo que el cambio hacia el SIARA exigió capacitación, socialización y acompañamiento”, reconoció.

Dijo que el nuevo sistema también introdujo controles más estrictos sobre la información y documentación presentada. Entre los cambios figura la exigencia de firma electrónica cualificada para determinados documentos.

Esta condición generó observaciones y rechazos durante los primeros meses de funcionamiento, debido a que parte de los usuarios todavía no conocía los nuevos requisitos.

Benítez explicó que los ajustes realizados sobre la plataforma se concentraron en optimizaciones, validaciones automáticas y mejoras de los procesos internos. “Uno de los cambios más relevantes fue la incorporación de mayores exigencias respecto a la validez de los documentos electrónicos”, señaló.

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Nuevas funcionalidades e interoperabilidad

El proceso de modernización continuará con la incorporación de nuevas funcionalidades y tipos de trámites al SIARA.

El objetivo es completar la transición de las comunicaciones que todavía se realizan en SIMPLE. También se prevé fortalecer la interoperabilidad con otras instituciones del Estado.

Las consultas y validaciones entre organismos permitirán reducir la cantidad de documentos que deben presentar los usuarios, mejorar la calidad de los datos y avanzar hacia procesos públicos más integrados.

La directora señaló que el desarrollo será progresivo y que las nuevas herramientas se incorporarán conforme avance el plan de modernización.

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El monto de inversión está bajo responsabilidad del MITIC

La entrevista también abordó el costo que tuvo para el Estado el desarrollo e implementación del SIARA.

Benítez explicó que el MEF no administra los datos relacionados con la inversión total. “Los aspectos vinculados a su contratación, ejecución e infraestructura tecnológica, se encuentra a cargo del MITIC”, indicó.

Desde el MEF, el seguimiento se concentra en los resultados operativos y en la mejora de los procesos registrales, aseguró.

Dijo que entre los indicadores que se monitorean figuran el volumen de solicitudes procesadas, los tiempos de tramitación, la cantidad de observaciones, la disponibilidad del servicio y el avance de la implementación según cada tipo de persona o estructura jurídica.

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El impacto económico se podrá medir al completar la transición

La evaluación completa de los beneficios de la inversión todavía dependerá de que el SIARA incorpore todas las funcionalidades previstas y sustituya de forma integral a SIMPLE.

A partir de ese momento, el MEF podrá medir con mayor precisión los resultados en términos de eficiencia administrativa, simplificación de trámites, calidad de la información e interoperabilidad.

La directora también aclaró que la implementación del SIARA no creó nuevas multas ni un régimen sancionatorio diferente.

Las entidades que todavía no iniciaron o culminaron sus registros podrán continuar con sus obligaciones mediante el SIARA, de acuerdo con las funcionalidades disponibles para cada categoría.

Las consecuencias por incumplimiento de las obligaciones de comunicación se mantienen sujetas a las disposiciones establecidas por la legislación vigente.

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La seguridad continuará en proceso de fortalecimiento

El SIARA todavía se encuentra en desarrollo. Por ello, las medidas de seguridad y los mecanismos de protección continuarán con un proceso de fortalecimiento a medida que se incorporen nuevas funcionalidades.

“La protección de la información registrada en el SIARA constituye un aspecto prioritario, por lo que, conforme avanza el proceso de desarrollo e incorporación de nuevas funcionalidades, las medidas de seguridad continúan fortaleciéndose de manera coordinada entre el MEF y el MITIC”, concluyó Benítez.

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