Presupuesto 2027: expertos cuestionan el déficit y el mayor endeudamiento de Paraguay

Paraguay mantiene un ritmo de expansión económica, pero el crecimiento convive con un deterioro de las cuentas fiscales y una mayor dependencia del endeudamiento. Estas advertencias fueron planteadas por el exministro de Hacienda, César Barreto y el economista Jorge Schneider durante el panel “Futuro de la Economía de Paraguay”, organizado hoy por el Centro de Regulación, Normas y Estudios de la Comunicación (Cerneco).

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¿Paraguay creció con más vulnerabilidad en la última década?

En esa línea, Barreto sostuvo que el país atraviesa una etapa de mayor vulnerabilidad macroeconómica frente al escenario previo a la pandemia.

A su criterio, el problema surge del aumento del déficit fiscal y del gasto público con recursos provenientes de deuda. “Crecimos, pero tenemos más vulnerabilidad que hace 10 años atrás”, afirmó este miércoles en el curso del debate organizado por Cerneco.

El economista sostuvo que Paraguay debe recuperar prudencia fiscal y evitar metas de expansión que no coincidan con las condiciones estructurales de la economía. “No tenemos condiciones para crecer al 7%”, señaló.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, presentado este martes por el Poder Ejecutivo al Congreso, prevé un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,2%, una inflación de 3,5% y una recaudación tributaria 8,6% superior a la prevista para el cierre de 2026.

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El presupuesto alcanza G. 166,3 billones (US$ 25.754,4 millones). El escenario oficial también utiliza un tipo de cambio de G. 6.458 por dólar para 2027, pese a que la cotización actual se ubica por debajo de G. 6.000.

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Déficit fiscal y deuda pública generan mayor presión

Barreto cuestionó el uso creciente de deuda para cubrir gastos que corresponden al funcionamiento corriente del Estado. “Estamos financiando con deuda el pago del gasto corriente, como la compra de medicamentos”, afirmó.

Para el exministro, Paraguay todavía tiene margen para corregir el rumbo, pero requiere disciplina en el gasto público. Su estimación es que el déficit fiscal debería ubicarse en torno al 2,5% del PIB para sostener un nivel similar de inversión pública.

Barreto advirtió que una expansión fiscal excesiva puede comprometer la solvencia que Paraguay consiguió durante años. “Lo que era una solvencia nuestra hace unos años atrás, esa solvencia se nos puede convertir en una debilidad muy rápidamente si nosotros no llegamos a controlar esto a tiempo”, sostuvo.

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¿Crecimiento económico significa desarrollo?

Por su parte, el economista Jorge Schneider refirió que Paraguay registra crecimiento económico, pero todavía enfrenta grandes déficits en educación, salud, infraestructura e institucionalidad. “Distinguir crecimiento de desarrollo”, afirmó.

Para el economista, el crecimiento representa la variación anual del PIB, mientras que el desarrollo implica una transformación de la estructura económica y de las instituciones. “Cuando tengo un sistema educativo que colapsa, yo no me desarrollé”, sostuvo.

Schneider consideró que Paraguay logró avances importantes en términos de producción, pero todavía carece de las condiciones necesarias para consolidar un proceso de desarrollo de largo plazo. “Crecimos muy bien en los últimos 30 o 40 años, pero estamos todavía lejos del concepto necesario para hablar de desarrollo económico”, afirmó.

Paraguay necesita pasar del crecimiento al desarrollo

Schneider sostuvo que el país requiere una estrategia de largo plazo, pero con decisiones concretas en el presente. Cuestionó la tendencia a elaborar grandes planes nacionales sin una evaluación posterior de sus resultados. “Pregunten, por favor, cuánto de los objetivos ODS del 2030 se cumplió. No llega al 10%”, afirmó.

A su criterio, el país necesita acuerdos sobre reformas que trasciendan los ciclos políticos y que permitan mejorar la institucionalidad, la educación y la infraestructura. “Simplemente es forzar a que meditemos qué es lo profundamente necesario hacer en Paraguay ahora y en los próximos cuarenta años”, concluyó.

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