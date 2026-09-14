Bicameral inicia hoy el estudio del PGN 2027 y MDS será la primera institución examinada

La Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) inicia este lunes 14 de septiembre el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2027. El Ministerio de Desarrollo Social (MDS) será la primera institución que deberá defender sus números ante los legisladores, con un presupuesto de G. 5,62 billones y un aumento de G. 672.810 millones frente a 2026.

La audiencia está marcada para las 14:00 y abrirá formalmente la ronda de análisis de las instituciones incluidas en el proyecto remitido por el Poder Ejecutivo.

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 presentado recientemente al Congreso asciende a G. 166.322.078.980.116 (unosUS$ 25.754 millones según el tipo de cambio proyectado para el próximo año),monto que representa un aumento del 11,2% con respecto al presupuesto total aprobado para 2026, de G. 149,6 billones.

En ese sentido, el tipo de cambio presupuestado para 2027 fue de G. 6.458, muy por encima de la cotización actual, en torno a G. 5.900 (aunque menor a los G. 7.800 que se había presupuestado para el PGN 2026).

Lea más: PGN 2027: ¿Cuánto gastará el IPS en sueldos?

MDS será la primera institución examinada

La Comisión Bicameral informó que recibirá a las autoridades del MDS para la presentación y defensa del presupuesto de la institución. Esta Comisión es la instancia legislativa que analiza el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo antes de que el Congreso avance con el tratamiento del PGN.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En esta etapa participarán los legisladores titulares que integran la comisión. Los suplentes asumirán únicamente ante una ausencia definitiva o la renuncia de alguno de los miembros titulares.

Entre los participantes previstos figuran el senador Silvio Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado, y la diputada Cristina Villalba, presidenta de la Comisión Bicameral de Presupuesto, además de representantes de ambas cámaras del Congreso.

Lea más: PGN 2027: los cinco reclamos que la ciudadanía y el Congreso deben exigir al MEF

MDS solicita 13,59% más de presupuesto

El MDS tendrá en 2027 un presupuesto de G. 5,62 billones, frente a los G. 4,95 billones previstos para 2026. La diferencia representa un incremento de 13,59%. Los programas de pensión de adultos mayores y Hambre Cero concentran el aumento del MDS.

La pensión para adultos mayores recibirá G. 422.949 millones adicionales, mientras que Hambre Cero tendrá G. 240.190 millones más. Entre ambos programas explican el 98,56% de todo el aumento previsto para el MDS en 2027.

Lea más: PGN 2027: ¿Qué cambia en el presupuesto del MEF para 2027 respecto al de este año?

Salud e IPS pasan para la próxima semana

El cronograma inicial sufrió cambios tras las modificaciones dispuestas por el Poder Ejecutivo en las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y del Instituto de Previsión Social (IPS). Por esa razón, las audiencias de ambas instituciones fueron trasladadas al lunes 21 de septiembre.

La dirección de la Comisión explicó que los cambios en el Ejecutivo “motivaron la reprogramación de las audiencias previstas inicialmente y el consecuente ajuste del cronograma”.

La modificación cobra peso por el tamaño de los presupuestos que deberán explicar Salud e IPS. Ambas instituciones concentran montos muy superiores a los del ejercicio fiscal 2026.

Presupuesto de Salud subirá cerca de 78% en 2027

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social pasará de un presupuesto de G. 10,2 billones en 2026, equivalentes a US$ 1.307,7 millones al cambio proyectado para ese año, a G. 18,2 billones en 2027. El monto previsto para el próximo ejercicio equivale a US$ 2.818 millones, con un tipo de cambio proyectado de G. 6.458 por dólar. La diferencia alcanza G. 7,98 billones, equivalente a un aumento cercano al 78%.

IPS tendrá G. 14,22 billones en el proyecto de PGN 2027

El Instituto de Previsión Social tendrá un presupuesto de G. 14,22 billones en el proyecto de ley para el ejercicio fiscal 2027. La cifra representa un aumento de 8,1% frente a los G. 13,15 billones incluidos en el documento presupuestario de 2026. En valores nominales, la diferencia alcanza G. 1,07 billones.

Lea más: Presupuesto 2027: cambios de Peña en Salud e IPS frenan el arranque de la Bicameral