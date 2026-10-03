Menor seguridad institucional reduce llegada de grandes inversiones, afirma economista

Fitch Ratings mantuvo la calificación de Paraguay en “BB+”, pese a los buenos indicadores macroeconómicos y al crecimiento previsto para la economía paraguaya. Entre las principales limitaciones aparecen las debilidades institucionales y la baja capacidad de recaudación del Estado.

Para el economista Sergio Sapena, este último punto tiene un efecto directo sobre las posibilidades de crecimiento, debido a que reduce el margen del sector público y condiciona la inversión. “La calidad institucional débil limita en gran medida la atracción de inversiones grandes que buscan seguridad y previsibilidad”, advirtió el analista este viernes en entrevista con ABC Color.

La seguridad jurídica y el cumplimiento de las reglas pesan en las decisiones de las empresas que analizan proyectos de largo plazo, aseguró. Por eso, refirió que la evaluación institucional puede convertirse en una barrera incluso cuando las principales variables macroeconómicas muestran estabilidad.

Lea más: Fitch tampoco confía en que déficit fiscal bajará al 1,5% del PIB para el 2028

Deudas con proveedores golpean la confianza fiscal

Otro punto señalado por Fitch Ratings es la acumulación de compromisos con proveedores por alrededor de US$ 1.300 millones y la nueva postergación de la convergencia hacia un déficit fiscal del 1,5% del producto interno bruto (PIB) proyectado para este año en aprox. US$ 60.540 millones.

Sapena considera que una pérdida de confianza en las reglas fiscales tiene consecuencias concretas, especialmente económicas para el país. “La incertidumbre sobre los pagos puede afectar las decisiones de inversión de las empresas que trabajan con el Estado. El problema, por lo tanto, no queda limitado a las cuentas públicas”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recordemos que con el entonces presidente Mario Abdo Benítez, se disparó el déficit debido a la pandemia del Cóvid y se estableció la meta de volver al 1,5% del PIB para 2024. Luego, al asumir el gobierno Santiago Peña, se replanteó a 2026, al encontrar que la meta inicial era imposible de cumplir.

Posteriormente, con millonarias deudas acumuladas con proveedoras del Estado (sobre todo Salud, Obras y almuerzo escolar), Peña tuvo que reconocer y sincerar los números. La nueva meta quedó para 2028.

Lea más: Déficit fiscal: “Peña debe olvidarse de los temas electorales y priorizar los del gobierno”

Fitch Ratings y el grado de inversión: impacto sobre el financiamiento

Paraguay ya cuenta con grado de inversión de Moody’s y Standard & Poor’s - S&P, pero Fitch Ratings todavía mantiene al país un escalón por debajo de esa categoría.

Según Sapena, la diferencia entre las calificadoras tiene un efecto sobre el financiamiento de proyectos de mayor plazo. “Sin lugar a dudas, el financiamiento a largo plazo de proyectos se ve afectado con mayores tasas de interés al mantener Fitch un escalón más abajo que las otras”, sostuvo.

Un mayor costo del dinero reduce el margen para ejecutar inversiones y puede condicionar proyectos que necesitan varios años para recuperar el capital.

Lea más: Benigno López: calificadoras no miran solo la macro, también si sus instituciones son confiables

Crecimiento del 4% podría convertirse en un techo

Fitch Ratings proyecta una moderación del crecimiento económico, desde 4,5% en 2026 hacia niveles próximos al 4%. Sapena advierte que, sin cambios institucionales y fiscales, ese ritmo podría transformarse en un límite para la economía paraguaya.

El economista identifica entre los problemas el funcionamiento de la Justicia y el cumplimiento de los compromisos asumidos. “Ese ritmo de crecimiento del 4% tendría ese techo y, para ampliarlo, se deberían bajar las tasas de interés y aumentar la inversión pública”, concluyó.

Lea más: Barreto advierte que la corrupción y la inseguridad jurídica pueden limitar la atracción de grandes inversiones al país