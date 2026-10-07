¿Qué pasa si un banco supera los límites legales? Un abogado lo explica

Las publicaciones de ABC Color sobre un lapidario informe sobre Ueno Bank, del Grupo Vázquez SA, exponen situaciones que, según los reportes, habrían superado determinados topes previstos para préstamos e inversiones de la entidad. Lo más llamativo es que estos documentos se mantuvieron en secreto, al menos desde julio de este año.

Ante este escenario, es necesario recordar que las regulaciones del sistema financiero establecen límites de exposición y capitalización que deben ser respetados por los bancos con el objetivo de evitar que asuman riesgos desproporcionados respecto de su capacidad patrimonial. Estas reglas buscan, principalmente, preservar la estabilidad del sistema ante eventuales descalces financieros.

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El control del cumplimiento de estas disposiciones corresponde al BCP, a través de la Superintendencia de Bancos, que monitorea los balances, la situación patrimonial y las operaciones de las entidades financieras.

Límites legales y análisis de riesgo en la mira

El abogado Marcio Battilana explicó a ABC Color que las operaciones de las entidades financieras están sujetas a una serie de límites establecidos en la legislación.

“Está todo normado y reglado. Y no solamente en materia de límite para el financiamiento, sino en todas las leyes que hay con respecto a límites que no sea capitalización, que te puedan imponer para diversas operaciones que realizan los bancos”, señaló.

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En ese sentido, afirmó que uno de los aspectos centrales del control financiero es determinar si una entidad tiene capacidad suficiente para asumir los compromisos que adquiere.

Por otro lado, el especialista asegura que el análisis de riesgo permite establecer hasta qué punto una operación puede ser considerada razonable en función del patrimonio y de los ingresos disponibles.

¿Qué ocurre cuando una entidad supera los márgenes?

En otra línea el experto refirió que una operación se encuentra por encima de los parámetros establecidos, el organismo regulador puede exigir su regularización y establecer mecanismos y plazos para que la entidad corrija las situaciones observadas.

Asimismo, puntualizó que las observaciones o llamados de atención de la Superintendencia de Bancos forman parte de los procedimientos habituales de fiscalización. Una observación o un pedido de información no implica, por sí solo, que la entidad haya sido sancionada ni que exista una condena definitiva.

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El procedimiento contempla instancias de notificación, presentación de descargos y análisis de las respuestas de la institución antes de avanzar, eventualmente, hacia un proceso sancionatorio.

Del pedido de corrección a un eventual sumario

Battilana explicó que, ante una irregularidad detectada durante los controles, el BCP puede inicialmente requerir a los responsables de la entidad que expliquen la situación y adopten las medidas necesarias para corregirla.

“Es suficiente que los directores acompañen y que presenten al banco y que se le manifieste a través de una nota oficial del Banco Central que detectamos esto y hay que corregir. Si en el eventual caso de que no se den las respuestas satisfactorias para el Banco Central, ahí eventualmente va a un sumario”, indicó.

En ese marco, aseguró que esto significa que la existencia de observaciones en informes de fiscalización no equivale automáticamente a una sanción. La respuesta de la entidad y las medidas que adopte para subsanar las situaciones detectadas son parte del proceso previo.

La información financiera y la protección de los ahorristas

En otro orden de cosas, mencionó que las entidades bancarias están obligadas a presentar y publicar periódicamente información sobre su situación financiera y patrimonial. Estos datos permiten a los usuarios, ahorristas e inversores conocer la solidez de las instituciones con las que mantienen relaciones financieras.

En este contexto, la fiscalización del BCP tiene como uno de sus principales objetivos preservar la estabilidad del sistema y reducir los riesgos que puedan afectar los depósitos del público.

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“Esto forma parte del control de fiscalización y nuestro trabajo es de regularizar la situación, o sea lo más estable posible para que justamente los clientes locales o del extranjero tengan su dinero de forma custodiada”, concluyó Battilana.