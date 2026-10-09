PGN 2027: Sepa el nuevo calendario de sesiones de la Bicameral

El director de la CBP, Ramón Duette, anunció el calendario actualizado de las sesiones de defensa de presupuesto y las fechas de inicio de las deliberaciones de la Comisión.

El estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) que establece los recursos y gastos del Estado para el próximo año, tiene nuevas fechas para las presentaciones de las instituciones públicas ante la Comisión.

PGN 2027: ¿qué instituciones tienen sesión la próxima semana?

El documento que fue proporcionado este viernes a ABC Color, detalla que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) abrirá la sesión este lunes 12 de octubre y tiene asignado el horario de las 09:00. Una hora después, a las 10:00, corresponde la presentación del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (Minna).

La agenda de la tarde incluye a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a las 14:00, y al Ministerio Público, a las 15:00.

El jueves 15 de octubre será el turno de las instituciones del sector de seguridad. El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) tiene prevista su presentación a las 09:00 y el Ministerio del Interior (MI), a las 10:30.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: PGN 2027: la UNA pide US$ 61 millones adicionales

MEC: su pospuesta sesión se hará el lunes 19

Para el lunes 19, el calendario establece la exposición del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a las 09:00. Hay que recordar que la sesión que en principio debía realizarse, ayer jueves, se pospuso ya que el ministro de Educación, Luis Ramírez tuvo ser intervenido quirúrgicamente.

Ese mismo lunes, pero a las 10:00 el Ministerio de Justicia hará su defensa de presupuesto. Ya por la tarde, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) debe presentarse a las 14:00. Luego, a las 15:00, corresponde el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

MEF cerrará sesiones y se avanzará con las deliverativas

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tiene prevista su exposición para el jueves 22 de octubre, a las 09:00. Es la última institución que figura en la etapa informativa del calendario actualizado.

Para esa misma fecha, iniciarán las sesiones deliberativas que proseguirán el lunes 26 de octubre y el jueves 29 de octubre, con horarios a definir, detalla la CBP.

Lea más: PGN 2027: legisladores cuestionan gastos de la UNA, denuncias de acoso y falta de investigaciones

¿Qué instituciones ya defendieron sus presupuestos?

El pasado 7 de septiembre se realizó la integración de la mesa directiva de la CBP y la presentación del proyecto del PGN 2027 por parte del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera.

La siguiente semana, el lunes 14 de septiembre el titular del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) Tadeo Rojas defendió su presupuesto.

Así también lo hicieron el lunes 21 de septiembre los titulares del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (Mspybs) y del Instituto de Previsión Social (IPS), Isaías Fretes y Derlis León, respectivamente.

Ese mismo día, pero por la tarde, hiceron su parte la ministra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Claudia Centurión y el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Miguel Báez.

En tanto que, ayer jueves 08 de octubre, el rector de la Universidad Nacional de Concepción (UNC), Clarito Rojas Marín representó a las autoridades de las 9 universidades públicas. Marcaron presencia los rectores de la Universidad Nacional del Este (UNE), José Sánchez Martínez; de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES), Simón Benítez Ortiz; y de la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), Hermenegildo Cuéllar y la vicerrectora de la Universidad Nacional de Pilar (UNP), Gladys Báez Caballero.

La delegación estuvo integrada, además, por la rectora de la Universidad Nacional de Caaguazú (Unca), María Gloria Martínez; el rector de la Universidad Nacional de Canindeyú (Unican), Mariano Adolfo Pacher; el rector de la Universidad Politécnica Taiwán-Paraguay (UPTP), Jorge Duarte; y el rector de la Universidad Nacional de Misiones (Unamis), Pedro Gerardo González.

También participó la rectora de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Zully Vera representando a su casa de estudios.

Lea más: PGN 2027: MOPC tendrá 33% más de presupuesto, ¿qué obras concentrarán los mayores recursos?