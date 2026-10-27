PGN 2027: el pedido de Blanca Ovelar para una institución que “no tiene ni papel”

La senadora Blanca Ovelar anunció que impulsará una mejora del presupuesto de la Fiscalía General del Estado para 2027. También cuestionó la falta de recursos para la agricultura familiar campesina y advirtió que las decisiones de la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP) pueden cambiar cuando el proyecto llegue a las Cámaras del Congreso.

La legisladora, integrante de la CBP, habló con ABC Color ayer, en el inicio de las sesiones deliberativas sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027. Durante la etapa informativa que concluyó la semana pasada, la comisión recibió a autoridades de 17 distintas instituciones para conocer sus necesidades y pedidos de fondos.

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Este es el millonario aumento que pide la Fiscalía

La senadora Ovelar sostuvo que el Ministerio Público necesita un aumento de recursos acorde con las exigencias que recibe. Señaló que la institución lleva años con limitaciones y que sus funcionarios afrontan carencias para cumplir sus tareas.

“Conozco funcionarios que están ahí, que están sufriendo, quieren cumplir su trabajo, pasan penurias. No es justo que a una institución tan importante para la República se le tenga tan relegado, no tiene ni papel”, expresó.

Mencionó que “no es posible que el Ministerio Público no cuente con una morgue propia e independiente”. La única con la que se cuenta se encuentra en un predio de la Facultad de Medicina dependiente de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

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Cabe recordar qu el Ministerio Público solicitó cerca de US$ 199 millones para 2027, unos US$ 72 millones más que los US$ 127 millones previstos por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El fiscal general, Emiliano Rolón, reclamó a la CBP fondos para sedes propias y tecnología que ayude en la investigación de delitos.

Según expuso Rolón ante la Bicameral, el 90% de los locales de la Fiscalía son alquilados. La institución cuenta con 38 terrenos recibidos mediante donaciones de gobernaciones y municipios, donde plantea construir edificios propios.

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Agricultura familiar: Ovelar cuestiona falta de recursos del MAG

La senadora también pidió atención para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). Afirmó que el Viceministerio de Agricultura Familiar Campesina carece de presupuesto suficiente para cumplir sus tareas.

Según Ovelar, el MAG tiene un 47% menos de presupuesto que hace tres o cuatro años. La legisladora no precisó en la entrevista qué partidas comprende esa comparación.

“La comida en la mesa de los paraguayos traen los campesinos que trabajan en la agricultura familiar campesina”, afirmó. Agregó que los productores necesitan protección frente al contrabando, planificación de cultivos y mercados para vender sus productos.

Durante su exposición ante la CBP, el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, informó que el proyecto para 2027 prevé G. 463.846 millones, unos US$ 71,8 millones, para ejecutar los programas principales del MAG. El presupuesto global de la institución, incluidas las transferencias a otros organismos, asciende a G. 651.681 millones.

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Presupuesto 2027: dudas sobre el peso de la Bicameral

En otro momento de la entrevista, la senadora Ovelar cuestionó el alcance del trabajo de la Comisión, debido a que sus decisiones pueden modificarse después en Diputados y en el Senado.

Como ejemplo, recordó que el año pasado la bicameral había determinado un aumento para las universidades, con un monto para la Universidad Nacional de Asunción (UNA), pero que ese recurso desapareció al llegar el proyecto al Senado. “Uno se pregunta cuánto valor tiene el trabajo de la Bicameral”, señaló.

No obstante, consideró que las sesiones permiten escuchar a las autoridades y tener una visión general de lo que solicitan las instituciones. La senadora también manifestó su apoyo a los reajustes para las universidades públicas.

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Sesiones de la CBP a puertas cerradas

Durante la entrevista, ABC informó a Ovelar que los periodistas no podían ingresar a la sesión deliberativa y que colegas habían sido retirados del lugar junto con sus micrófonos. “No tiene sentido”, respondió la senadora.

Comentó que ella misma había solicitado sus apuntes de sesiones anteriores, pero que no se los pudieron acercar por las restricciones de acceso. Ante el pedido de ABC, aseguró que consultaría por qué no se permitía la entrada a la prensa.

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