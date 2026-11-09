Ueno Bank: Centro de importadores pide que responsables de la crisis rindan cuentas y no queden impunes

El Centro de Importadores del Paraguay (CIP) exigió responsabilidades por la crisis que atraviesa el país, soluciones urgentes para los afectados por el quiebre de Ueno Bank. Anunció que ejercerá una vigilancia activa sobre los tres poderes del Estado y exigió que las autoridades rindan cuentas por sus decisiones.

El gremio emitió un comunicado titulado «¡De pie, Paraguay!», en el que cuestionó la actuación de las instituciones públicas ante los recientes acontecimientos que afectan al país.

Sostuvo que las autoridades deben asumir las consecuencias de sus acciones y también de las decisiones que dejaron de tomar. Afirmó que el Estado necesita mejorar sus controles para evitar nuevas crisis y garantizar que los responsables respondan por sus actos.

La organización empresarial reclamó, además, una respuesta rápida para las personas perjudicadas por la situación. Advirtió que las demoras pueden aumentar las pérdidas económicas y afectar la confianza en el país.

Lea más: Diputado Espínola plantea remover a autoridades que depositaron fondos públicos en Ueno

CIP exige que errores del Estado no queden impunes

Uno de los principales reclamos del Centro de Importadores es que las investigaciones no se limiten a determinar qué ocurrió. Para el gremio, también es necesario identificar las fallas de los organismos públicos y establecer medidas que impidan su repetición.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese sentido, la organización lanzó una advertencia directa sobre las consecuencias que enfrentan los ciudadanos cuando las instituciones no cumplen sus funciones.

“Los errores del Estado no pueden seguir pagándolo los ciudadanos y nadie debe quedar impune”, señala el comunicado.

El CIP propuso reforzar los organismos encargados de fiscalizar la gestión pública. También reclamó sistemas capaces de detectar problemas antes de que causen daños y mecanismos que permitan sancionar las faltas de los funcionarios.

Lea más: Ueno: guía para ahorristas con todo lo que tenés que saber para cobrar tu dinero

Crisis en Paraguay: piden respuestas para familias y ahorristas

El gremio manifestó especial preocupación por quienes sufren las consecuencias económicas de la crisis. Solicitó que las autoridades aceleren las soluciones para restablecer la normalidad y reducir los perjuicios.

El reclamo incluye a las familias y a las personas que tienen ahorros afectados por la situación. También abarca a las empresas cuya actividad económica enfrenta dificultades.

Sobre este punto, el CIP advirtió: “Cada día de demora significa más incertidumbre y más perjuicios para personas que necesitan respuestas concretas”.

La organización sostuvo que la búsqueda de responsables debe avanzar junto con las medidas de asistencia. Su postura es que las investigaciones no deben retrasar las soluciones para quienes necesitan respuestas inmediatas.

Lea más: Ueno Bank: Borda analiza la crisis, la garantía de depósitos y los desafíos del Gobierno

Seguridad jurídica y estabilidad económica en Paraguay

El Centro de Importadores también vinculó la calidad de la gestión pública con las condiciones necesarias para sostener la actividad económica.

Según el comunicado, la confianza de los inversionistas y de las empresas depende de que existan normas claras, decisiones públicas previsibles y respeto a la ley.

El gremio señaló que las autoridades tienen la obligación de atender los planteamientos del sector productivo. Consideró que las propuestas basadas en datos y criterios técnicos deben recibir una respuesta oportuna.

En esa línea, dejó un mensaje sobre el papel de quienes ocupan cargos públicos: “Quienes ejercen funciones públicas no son propietarios del Estado: son administradores temporales de los recursos que genera el esfuerzo de toda la sociedad”.

La declaración refleja la exigencia empresarial de una administración pública que responda a los intereses del país y no a los de quienes ocupan temporalmente los cargos.

Lea más: ¿Quien es Jorge Schreiner? El propuesto por Pedro Alliana para presidir el Banco Central del Paraguay

Anuncian vigilancia sobre los tres poderes del Estado

Otro de los puntos centrales del comunicado es la decisión del Centro de Importadores de asumir un papel más activo en el control de la gestión de las autoridades.

El gremio anunció que observará las decisiones del Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional y del Poder Judicial. También invitó a otras organizaciones empresariales a adoptar una postura más firme frente a los problemas institucionales.

En ese contexto, expresó: “Nuestro compromiso no es con personas ni gobiernos, sino con el Paraguay y su futuro”.

El CIP también dirigió un mensaje a los nuevos presidente y vicepresidente de la República, de quienes espera una gestión que contribuya al bienestar de la población.

La entidad ofreció colaborar con propuestas para el desarrollo nacional, aunque aclaró que mantendrá su independencia para cuestionar las decisiones que considere perjudiciales.

Lea más: ¿Qué dijo Santiago Peña al jefe del Regimiento Escolta al llegar para ser recluido?

Piden cambios en la gestión pública

El comunicado concluye con un llamado a recuperar la credibilidad de las instituciones mediante resultados concretos.

Para el CIP, la transparencia debe formar parte de la gestión diaria del Estado. La organización considera que las autoridades tienen que demostrar con sus acciones que administran correctamente los recursos públicos.

“La confianza no se reclama: se construye con hechos. La institucionalidad no se proclama: se demuestra”, sostuvo el gremio.

Lea más: Allanan la mansión de Santiago Peña en San Bernardino