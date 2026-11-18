La Caja de Jubilaciones del sector público conocida también como Caja Fiscal sigue acumulando déficit a pesar de ajustes recientes aplicados en el sistema, según se puede apreciar en el reciente informe publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ahora se suma un nuevo componente de riesgo para el fondo, debido a una colocación de excedentes en Ueno bank, en proceso de resolución. Al mes de octubre último el saldo de las jubilaciones arrojó un déficit de G. 2,063 billones que al cambio actual rondan los US$ 333 millones (en diez meses).

Detallando por mes, del informe se extrae que los ingresos por aportes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de las entidades públicas, totalizaron en octubre último G. 355.544 millones frente a los egresos que en el mismo mes sumaron G. 555.514 millones. Así, la diferencia entre los ingresos y egresos del fondo en el décimo mes del año fue de G. 199.969 millones (US$ 32 millones), saldo rojo que surge porque los aportes no cubren totalmente los egresos.

Del reporte se desprende que en octubre se incrementó levemente este déficit comparado a setiembre cuando alcanzó G. 193.161 millones, en agosto fue de G. 174.431 millones, en julio alcanzó G. 177.735 millones y de junio de este año llegó a G. 207.773 millones.

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Saldo acumulado y comparado

En tanto que en el acumulado entre enero y octubre del presente año, los aportes al fondo totalizaron G. 3,28 billones, mientras que los egresos alcanzaron G. 5,34 billones, lo que equivale a una diferencia del 39% que en término de valores alcanzó G. 2,063 billones (US$ 333 millones al cambio actual) que es financiado mes a mes con recursos estatales, o sea con nuestros impuestos.

Además se observa que el porcentaje de variación o diferencia acumulada se mantuvo con respecto a setiembre y agosto en 39%, aunque se redujo con respecto a julio (40%), junio (42%) y mayo (43%), y esto estaría explicado en parte, por los ajustes realizados recientemente a la ley. No obstante, al desagregar por jornada, se mantiene en US$ 1,1 millones, el déficit que genera cada día.

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En cuanto al comparativo anual, se observa que se mantiene el monto respecto al mismo periodo del año pasado cuando el saldo rojo hasta setiembre del 2025 llegaba a G. 2,11 billones (US$ 300,4 millones cuando el tipo de cambio estaba en G. 7.050). Sin embargo, por la baja del tipo de cambio, el valor del déficit en dólares aumentó en 12% en el mismo periodo comparado en un año.

La entidad es administrada por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del MEF, que cuenta con 243.820 funcionarios activos aportantes, tiene registrados a 74.881 jubilados y 12.459 pensionados. Según los datos oficiales, militares, policías, magisterio y docentes universitarios representaron los sectores deficitarios con una diferencia del 72%, 59%, 45% y 19% respectivamente de los ingresos con respecto los egresos al mes de octubre último.

En el caso de los militares, sus ingresos en diez meses sumaron G. 224.327 millones, mientras que sus gastos G. 796.520 millones, lo que arrojó una diferencia negativa de G. 572.593 millones. Por otra parte, los policías sumaron aportes por G. 421.201 millones, y sus egresos fueron por G. 1,02 billones, que arrojó una diferencia negativa de G. 603.909 millones.

Con respecto al sector de los docentes, sus aportes sumaron G. 1,20 billones, pero sus gastos llegaron a G. 2,21 billones, que generó también un saldo rojo de G.1 billón, lo que explica el 50% del resultado deficitario de la Caja al décimo mes del año del 2026

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Reforma parche y nuevo golpe a la Caja

El saldo rojo de la Caja Fiscal todavía sigue arrastrando un volumen importante dentro del Presupuesto, lo que evidencia la poca incidencia que tuvo la reciente Ley 7633 de Reforma de la Caja de Jubilaciones del Sector Público, que en principio pretendía un impacto del 60% en el resultado deficitario.

Sin embargo, con los ajustes introducidos en el Congreso por presión de los afiliados, principalmente de los docentes, la propuesta se flexibilizó y se espera que el impacto en el déficit finalmente sea inferior al 40%.

Ahora se suma otro golpe a la Caja Fiscal debido a los excedentes del Fondo de Jubilaciones que se invirtieron en Ueno Bank, entidad que se encuentra en proceso de resolución y cierre. Se trata de una inversión en CDA por unos G. 250.000 millones (US$ 40 millones), más los intereses que rondan G. 123.000 millones, por lo que el monto global que intenta recuperar la Caja Fiscal es de unos US$ 60 millones.