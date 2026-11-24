El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) paga este martes 24 de noviembre a los jubilados de la Caja Fiscal. Los sueldos de los funcionarios públicos se abonarán posteriormente, según el calendario de noviembre.

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Pago de la Caja Fiscal: quiénes cobran este martes

Los primeros pagos del calendario se hicieron ayer, lunes 23, y correspondieron a los veteranos, los pensionados y los beneficiarios del Programa Adultos Mayores.

Hoy se paga a jubilados del sector público, que según los datos del MEF arrastra desde hace años números negativos. En ese sentido, el déficit de la Caja Fiscal conjunto de las Fuerzas Públicas y el Magisterio Nacional alcanzó US$ 1.421 millones entre 2021 y 2025, según el Informe de las Finanzas Públicas 2026 del MEF.

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Salarios públicos de noviembre: cuándo cobran los funcionarios

El miércoles 25 de noviembre cobran los funcionarios administrativos y el personal de salud pública. El jueves 26 les toca a las Fuerzas Públicas, al Poder Judicial y a las gobernaciones.

El viernes 27 es el turno de los funcionarios del sector educativo y de las universidades nacionales. El cronograma cierra el lunes 30 de noviembre con el pago de los servicios personales pendientes.

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MEF: ¿qué requisito deben cumplir las instituciones para los pagos?

La cartera de Economía aclaró que el cumplimiento del calendario depende de los trámites que deben realizar las instituciones públicas.

“Los pagos están sujetos a la presentación de las Solicitudes de Transferencia de Recursos por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE)”, señala el comunicado oficial.

Por lo tanto, cada institución debe presentar la documentación correspondiente para que el MEF pueda efectuar los desembolsos en las fechas anunciadas.