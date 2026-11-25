La Bolsa de Valores de Asunción (BVA) informó ayer que la Municipalidad de Asunción no cumplió con el pago de una cuota de G. 15.123 millones correspondientes al bono G8 (G. 360.000 millones), que fue emitido durante la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez y desviado para pago de sueldos.

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En ese sentido, el asesor de la intendenta Soledad Núñez, Stephan Rasmussen detalló que existe un acuerdo al cual llegó el intendente municipal anterior, Luis Bello, de un pago de todos los intereses impagos o a la fecha de deuda en marzo del año que viene.

“Realmente la Municipalidad está en una situación de emergencia financiera y económica importante. Después del corte administrativo y los balances que finalmente recibimos el viernes pasado, tomamos conocimiento en detalle de todas las cuentas”, reconoció el exsenador.

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Rasmussen detalló que el pasivo total en la Municipalidad asciende a cerca de 400 millones de dólares. Eso incluye 800.000 millones de guaraníes en bonos emitidos. “Creo que fue una catástrofe lo que se hizo con los bonos, porque no solamente se emitió a 10, 11 y 12 años, algo que nunca se hizo en la historia de la Municipalidad ya que siempre se emitía deuda para ser pagada en la misma administración”, indicó.

La peor parte fue que se contrajo una deuda a largo plazo, algo prohibido por la propia Ley Orgánica Municipal. “Con gran irresponsabilidad se emitió esta deuda para pagar después de 10 años, y lo peor es que cerca del 50% de esa emisión de deuda se utilizó para gastos corrientes, lo cual es ilegal según la Ley 3966”, cuestionó el asesor.

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Tasas altísimas

El mismo refirió que actualmente se encuentran padeciendo una tasa de interés que ronda el 17%. “Siempre la tasa de interés refleja el riesgo de la operación. Esa es una regla básica de finanzas. Por eso esta tasa es escandalosamente alta, pero es porque refleja el riesgo de este operación”, ilustró.

En esa línea, reflejó que en el 2026 se generaron intereses por 123.000 millones de guaraníes pero se llegó a un acuerdo con los bonistas de pasar la conversación para marzo del año que viene. En ese entonces ya tendrán intereses vencidos por cerca de 200.000 millones de guaraníes para reestructurar.

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“También estamos analizando toda la parte jurídica con respecto a la emisión de bonos, a la utilización de los mismos y demás. Ahora nosotros, con toda la información de adentro, la estamos analizando: se metió todo ese dinero en una cuenta única”, sostuvo.

Para él, esta situación es consecuencia de una Municipalidad muy mal administrada. “Ese es el problema. Si vos le vas a prestar a una Municipalidad donde todos los procesos son inciertos, irregulares, poco controlados, la tasa va a ser alta. Obviamente el que hizo ese préstamo, sabía dónde se estaba metiendo. Eso es categórico”, expresó.

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A partir de aquí es que el primer objetivo – según dijo- es identificar en qué se usó ese dinero, además de otros temas que conciernen al saneamiento financiero de la comuna. “ese dinero está claramente definido en la Ley Orgánica Municipal: el crédito público se tiene que utilizar para inversiones productivas y para inversiones de capital”, subrayó Rasmussen.

Hizo hincapié en que el artículo 197 de la cara municipal, dice taxativamente en su última oración: “Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes”. “Entonces, lo que se hizo con este dinero es ilegal. Lo que hicieron fue meter todo en una famosa cuenta única y se comenzó a utilizar como si fuese dinero de recaudación de libre disponibilidad de la Municipalidad. Cosa que claramente la ley establece que no es así”, refrendó el asesor.

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Nunca hubo resultados

La situación se agrava al constatar que todas las supuestas inversiones que se hicieron con estos bonos, no existen. “Tenemos la deuda, tenemos los intereses; las obras prácticamente no están y el dinero tampoco. Es un tema de emergencia financiera dentro de la Municipalidad. Se tomaron ya varias medidas y se va a renegociar y reestructurar la deuda”, adelantó Rasmussen.

Por el momento, se abocarán durante los últimos dos meses del año a seguir prestando los servicios básicos y mejorando los servicios críticos cómo limpieza, recolección de basura y otros. “Después enero es un mes de alta recaudación porque se emiten todas las facturas del año”, dijo esperando que con eso, el flujo de caja mejore.