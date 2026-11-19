La Contraloría General de la República (CGR) inició una auditoría sobre el uso de combustibles en la Municipalidad de Asunción tras el pedido de la intendenta Soledad Núñez, luego de que la nueva administración reportara una deuda superior a diez meses con proveedores del rubro.

Auditoría de combustibles en la Municipalidad de Asunción a pedido de Soledad Núñez

El procedimiento responde a una solicitud presentada por la intendenta al organismo de control. En la mañana de esta jornada, el asesor principal de la Intendencia, Stephan Rasmussen, recibió al equipo técnico enviado por la Contraloría para dar inicio formal a las tareas.

La petición institucional busca conocer con precisión el manejo y el destino de los recursos públicos asignados a la adquisición y utilización de combustibles. Esta medida fue impulsada luego de que la actual gestión recibiera la institución con una deuda acumulada de más de diez meses con el proveedor de este rubro. El examen documental abarcará los registros vinculados al suministro de carburantes en las dependencias comunales.

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La semana pasada, la jefa comunal había señalado la detección de importantes debilidades en los procesos, procedimientos y mecanismos de control internos de la Municipalidad de Asunción. Durante esa exposición, la intendenta también advirtió sobre la existencia de un alto grado de informalidad administrativa extendido en distintas áreas de la institución. Estas falencias motivaron la intervención de los órganos de fiscalización externa.

Ante ese escenario administrativo, la administración municipal puso en marcha un proceso general de revisión interna en sus reparticiones. Dicho esquema contempla la realización de auditorías externas, la recepción y evaluación de informes técnicos y la adopción de las medidas administrativas que correspondan.

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Alcance fiscal 2026 y control del uso de combustibles en Asunción

De acuerdo con los términos establecidos para la intervención, la auditoría de la Contraloría contempla inicialmente el ejercicio fiscal 2026. No obstante, el alcance del examen incluye la posibilidad de extenderse a períodos anteriores si el desarrollo de las verificaciones así lo requiere.

La fiscalización apunta a identificar eventuales irregularidades en el manejo de los recursos y a evaluar el funcionamiento de los mecanismos de control existentes. Los resultados obtenidos por el equipo auditor permitirán esclarecer de manera objetiva cómo fueron administrados los fondos destinados al combustible en la comuna capitalina.

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Las conclusiones y observaciones que emita la Contraloría contribuirán al fortalecimiento de los procedimientos internos de la institución. Específicamente, se busca ajustar los circuitos de adquisición, distribución y utilización efectiva de combustibles en todas las direcciones operativas. El ordenamiento de estos pasos apunta a mejorar la trazabilidad del gasto corriente en la Municipalidad de Asunción.

Con la aplicación de estas revisiones y controles técnicos, la gestión municipal apunta a prevenir posibles irregularidades futuras en el rubro de carburantes. La administración vinculó este proceso con el cumplimiento de las normas de transparencia y rendición de cuentas sobre los recursos públicos.

Deuda de G. 43.000 millones, reprogramación presupuestaria y control con FIUNA y GPS

Según el diagnóstico financiero expuesto por la nueva administración, la gestión del exintendente Luis Bello dejó una deuda flotante de G. 43.000 millones. De ese pasivo total, G. 30.000 millones corresponden a facturas impagas de combustible, calculadas a un promedio de G. 3.000 millones mensuales durante el año. Stephan Rasmussen había precisado que los G. 30.000 millones dejados en caja resultan insuficientes frente a la deuda flotante y a los gastos salariales cercanos a G. 50.000 millones por mes.

La falta de pago a proveedores derivó en un desabastecimiento de combustible que afectó la salida de los camiones recolectores de basura al inicio de la gestión. Para cubrir el suministro de diciembre y enero, la Junta Municipal aprobó por unanimidad una reprogramación presupuestaria de G. 7.057 millones. En paralelo, Rasmussen advirtió que la administración anterior omitió cerca de 21 llamados a licitación indispensables para la provisión de insumos en 2027.

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A las dificultades financieras se suman antecedentes de denuncias por presunto desvío de combustibles y el deterioro operativo reportado en la planta asfáltica municipal. En ese marco, la Municipalidad firmó un convenio con la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA) para iniciar un diagnóstico técnico en dicha dependencia. Los trabajos de evaluación técnica buscan determinar las condiciones reales de la infraestructura vial y de producción asfáltica.

Como medida complementaria de control operativo, la comuna instaló dispositivos de GPS en los camiones recolectores de la Dirección de Servicios Urbanos. Según explicó la intendenta Soledad Núñez, el monitoreo satelital tiene como objetivo evitar el desvío o “ordeñe” de carburantes en la flota municipal. El sistema permitirá verificar con exactitud los kilómetros recorridos por cada vehículo durante las jornadas de recolección.