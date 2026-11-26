Finalmente, con la presencia del titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Juan Carlos Baruja, asumieron esta mañana Emigdio Rufino Wendell Mora y Daniel Ríos, como viceministros de Transporte y de Minas y Energía, respectivamente.

El Poder Ejecutivo oficializó los nombramientos de Wendell Mora y de Ríos Festner mediante los decretos Nº 7.255 y 7248. Wendell reemplaza a Hugo Vera, quien no llegó a completar un día al frente de la dependencia, mientras que Ríos reemplaza a Mauricio Bejarano.

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Quién es Emigdio Wendell, nuevo viceministro de Transporte

El nuevo responsable del Viceministerio de Transporte (VMT) es abogado, egresado de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción (UCA), donde cursó sus estudios entre 1981 y 1987. Nació en Asunción el 28 de octubre de 1961 y, según su currículum, cuenta con dominio avanzado del español, guaraní y portugués.

Su trayectoria en el MOPC se remonta a 1989. Entre ese año y 2010 se desempeñó como jefe del Departamento Jurídico y Administrativo de la institución.

Posteriormente, ocupó cargos en el área de transporte. Entre 2012 y 2014 fue director de Asuntos Internacionales del Viceministerio de Transporte, luego de haber trabajado en la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Subsecretaría de Transporte. Entre 2014 y 2015 también ejerció como coordinador jurídico de esa dependencia.

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Su experiencia en la administración pública incluye, además, funciones en la Secretaría General de la Dirección de Correos y la jefatura del Departamento Jurídico Técnico y Catastral de la Dirección de Bienes Inmobiliarios (DBI), cargo que figuraba como vigente en su registro hasta 2023.

En cuanto a su formación complementaria, realizó cursos de Derecho Penal Profundizado en la Universidad de la Cuenca del Plata, Argentina, en 2013 y 2014. También participó, en junio de 2012, en un entrenamiento en Seúl, Corea del Sur, relacionado con el estudio de factibilidad para la construcción de una red vial ferroviaria en Paraguay.

Ríos Festner, con experiencia en planificación energética

Por su parte, el nuevo viceministro de Minas y Energía es ingeniero electricista y magíster en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica por la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Actualmente cursa el doctorado en la misma área. Según su currículum, acumula más de una década de experiencia en política y planificación energética.

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En la Facultad Politécnica se desempeña como docente investigador del Grupo de Investigación en Sistemas Energéticos (GISE) desde 2016 y coordina la Maestría en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica desde 2018. Entre 2019 y 2026 también figura en su currículum como coordinador del grupo de investigación y profesor adjunto escalafonado.

Ríos integró el equipo técnico de la Politécnica que elaboró la Política Energética de la República del Paraguay al 2050, aprobada por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Nº 2.553/2024. El trabajo se realizó en el marco de una asistencia técnica para el Viceministerio de Minas y Energía —dependencia que ahora pasa a dirigir— y para Itaipú Binacional.

También realizó consultorías con Itaipú, ANDE y organismos internacionales y participó en programas del Gobierno de Estados Unidos.

Su trayectoria académica incluye publicaciones en revistas especializadas como Energy Policy, en 2024, sobre acceso a la electricidad en Paraguay, y Energy Economics, en 2019. Además, recibió el premio a la Mejor Contribución Académica del seminario del sector eléctrico de CIGRE Paraguay en 2024.