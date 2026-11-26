Ayer, miércoles, el Foro Multisectorial del Paraguay, que aglutina a organizaciones de la sociedad civil y gremios de la producción, el comercio y los servicios, publicó un comunicado manifestando su preocupación sobre las proyecciones del déficit fiscal previstas en el Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN) para 2027, que hoy debe ser analizado por la Cámara de Senadores del Congreso Nacional.

En el proyecto de ley del PGN 2027 se proyecta un déficit fiscal – diferencia negativa entre los gastos del Estado y sus ingresos – del 3,9 por ciento, muy por encima del límite de 1,5 por ciento que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal.

En conversación con ABC Cardinal este jueves, el economista Jorge Garicoche explicó en profundidad las preocupaciones del Foro Multisectorial.

“Un déficit fiscal de 3,9 no es sostenible en el mediano plazo”, dijo el economista, quien señaló que las proyecciones económicas indican que el crecimiento de la economía paraguaya podría ralentizarse en los próximos años, como también podría decrecer la recaudación arancelaria.

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“Cuando el crecimiento económico es mayor al costo de financiamiento, aunque tomemos deudas, eso está tranquilo, podemos seguir, no hay un efecto avalancha”, indicó. “Eso hoy está en riesgo”.

Para prevenir que se genere ese “efecto avalancha”, es necesario “tener un equilibrio de las finanzas públicas de manera más lógica”, advirtió.

“Olvidémonos que en 2028 vamos a volver a la razonabilidad fiscal”

Agregó que, con la proyección de un déficit fiscal de 3,9 por ciento en 2027, es difícil pensar que en 2028 el déficit volverá a ceñirse al límite de 1,5 por ciento que establece la Ley de Responsabilidad Fiscal, que ni siquiera representa un verdadero equilibrio entre ingresos y gastos del Estado, solo un déficit “más razonable” para los niveles de crecimiento económico que registraba el país.

Señaló que, si el Gobierno busca un regreso brusco al déficit de 1,5 por ciento en 2028 – algo que requeriría la reducción del gasto en aspectos como programas sociales –, la situación podría desembocar en convulsiones sociales. Citó como ejemplo las grandes manifestaciones que tuvieron lugar en Chile en 2019, cuando el gobierno chileno buscó reducir su propio déficit fiscal recortando, entre otras cosas, subsidios al transporte público.

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“Esto es equivalente a que me vaya a 180 kilómetros por hora y me digan que el límite de velocidad es 100, y con un frenazo reduzco la velocidad; lo más probable es que vuelque”, ejemplificó. “Eso suele suceder cuando los frenazos de déficit fiscal no se dan de manera paulatina y razonable”.

“Si decimos que el presupuesto de 2027 va a estar cerca del 4 por ciento, olvidémonos que en 2028 vamos a volver a la razonabilidad fiscal”, subrayó.

Ingresos que “no existen”

Garicoche comentó que, entre los ítems contemplados en el proyecto de ley del PGN 2027 como ingresos del Estado – como el impuesto al valor agregado, el impuesto a la renta empresarial, las recaudaciones aduaneras, transferencias de ‘royalties’, entre otros – figura un apartado que simplemente está denominado ‘otros ingresos’, con una proyección de 870 millones de dólares.

El economista describió ese apartado como una “partida de calce” que, en la práctica, no existe hasta que el Estado busca esas fuentes indefinidas de ingresos.

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“Figuran 870 millones de dólares que no sabemos de dónde vamos a sacar, en un presupuesto donde ya están desfinanciados 2.500 millones de dólares que vamos a salir a buscar de deuda”, dijo. “Si cumplimos a rajatabla el presupuesto que envió el Ministerio de Economía, ni siquiera el que tocó la Cámara de Diputados, ya teníamos que salir a buscar los 2.500 millones, y si esos ‘otros ingresos’ no se materializan, porque no existen, vamos a tener que buscar cerca de otros 1.000 millones”.

Deuda para pagar gastos corrientes

Garicoche señaló que la “estabilidad macroeconómica” de la que el gobierno del destituido presidente Santiago Peña - sucedido por Pedro Alliana – se jactaba “se construyó con bases filosóficas de mucha prudencia en políticas económicas”.

Una de esas bases, indicó, es la Ley de Administración Financiera del Estado, que estipula que la deuda que el país tome no puede ser utilizada para financiar gastos corrientes. Señaló que eso no se está cumpliendo.

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“Acá estamos comprando medicamentos, pagando subsidios (con deuda), estamos violando nuestras bases filosóficas, tomando compromisos difíciles de honrar”, advirtió.

El analista económico insistió en que será necesario ajustar gastos para reducir el déficit, y que eso debe hacerse de manera paulatina y sin esperar hasta 2028.

“En 2027 vamos a sobrevivir, pero en 2028 vamos a empezar a ajustarnos, en 2029 vamos a empezar a hablar de más impuestos para pagar el baile”, opinó. “Tenemos que ser razonables y entender cuál es el tamaño de nuestra economía con relación al presupuesto que podemos pagar”.

“No somos Finlandia, Dinamarca, Suecia”

Advirtió contra “seguir universalizando” programas sociales sin financiamiento. “Todos queremos ayudar a los niños, a los adultos mayores, pero tenemos que ser consciente de hasta dónde podemos”, manifestó.

Señaló en especial el programa de pensiones de adultos mayores, que comparó con programas similares de “pensión universal” que están siendo implementados en “países de primer mundo”.

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“No somos Finlandia, Dinamarca, Suecia, estamos en un estadio de desarrollo, estamos en pañales todavía, querer programas de primer mundo sin los recursos puede no ser muy responsable”, insistió.

Garicoche admitió que la situación de tensión social que persiste en el país luego de la crisis bancaria, laboral y política que causó el colapso de Ueno Bank a principios de este mes hace difícil plantear ajustes, pero insistió en que “es momento de llamar a la cordura”.

“Si quiero construir algo, tengo que tener los recursos”, dijo. Vamos por partes, construyendo el país en función a lo que vamos avanzando".