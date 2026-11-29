El exgerente técnico de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Fabián Cáceres, preguntó por qué se adelantó, mediante una reunión extraordinaria, la decisión que incorporó a Ueno entre los bancos de Itaipú Binacional, cuando, según los datos que le acercaron desde la entidad, la sesión ordinaria era en febrero de 2025.

Cáceres sostuvo además que existirían más de 100 facturas por servicios profesionales o asesoramiento, y habló sobre el supuesto pedido de adelanto de royalties, que Itaipú niega haber hecho, y concluyó que a la ANDE le conviene una tarifa al piso acompañada de un acuerdo operativo.

Cáceres invitó a revisar el considerando de la resolución. Según recordó, Ueno presentó el 3 de enero de 2025 una nota en la que ofrecía una amplia gama de servicios financieros, entre ellos cajas de ahorro y cuentas corrientes; el 13 de enero se elaboró el análisis financiero; el 14 de enero, la Dirección Jurídica concluyó que se cumplían los requisitos para abrir cuentas y hacer aplicaciones financieras, y el 15 de enero se aprobó la inclusión del banco.

Lea más: Itaipú niega haber pedido adelanto de royalties antes de la caída de Ueno

“¿Cuál es el motivo de adelantar una extraordinaria por 15 días ante la reunión ordinaria?”, planteó. Agregó que la incorporación de Ueno fue lo único tratado en esa convocatoria y consideró que se trata de “un punto llamativo”.

La decisión corresponde a la resolución RDE-004/2025, aprobada en la 1218.ª reunión extraordinaria del Directorio Ejecutivo. Entre los firmantes figuran el entonces director general paraguayo, Justo Zacarías Irún, y el entonces director técnico y actual director general interino, Hugo Zárate. Este último reconoció que la actualización de la lista era necesaria para depositar en Ueno y sostuvo que la regla de cinco años de antigüedad no se expuso al Directorio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Itaipú asegura que las obras no pararán, pero la salida para financiarlas sigue en estudio

Más de 100 facturas por asesoramiento

Otro de los datos que dijo haber recibido se refiere a las facturas por servicios profesionales o asesoramiento que salieron a la luz. Mencionó el caso de Víctor Pecci, habló de montos de entre G. 20 millones y G. 23 millones y aseguró que existirían más de 100 comprobantes de ese tipo. “Aparentemente lo que salió es apenas una muestra”, afirmó, y explicó que esa habría sido la forma de atender una avalancha de pedidos de incorporación.

Cabe recordar que Última Hora publicó facturas del exministro de Deportes Víctor Manuel Pecci por G. 23 millones, por asesoramiento a la Dirección General paraguaya.

Cáceres también afirmó que le contaron que antes de la caída de Ueno se solicitó un adelanto de royalties y que, “aparentemente”, ese dinero ya vino a Paraguay. Lo vinculó con las manifestaciones del canciller acerca de que el país se hará cargo de los US$ 220 millones afectados y comentó que una de las alternativas sería ir contra el saldo de royalties. Remarcó que eran versiones que le habían transmitido y las dejó planteadas para su verificación.

Lea más: Itaipú analiza usar otros fondos para cubrir proyectos que quedaron sin plata debido a la caída de Ueno

Al ser consultado sobre la razón de pedir un adelanto con ese dinero colocado en el banco, respondió que las autoridades actuales deben explicarlo. Indicó que sus fuentes son funcionarios de carrera de Itaipú que accedieron a la documentación.

Recordó también que en 2025 Paraguay recibió US$ 247 millones en royalties y pidió el desglose de las colocaciones, en las que –señaló– hay recursos del Parque Tecnológico Itaipú (PTI) y pagos de la ANDE por energía. “¿Dónde está ese dinero? ¿Qué se hizo?”, cuestionó.

Itaipú Binacional negó en un comunicado haber realizado un pedido anticipado de remesas destinadas a royalties y rechazó las declaraciones difundidas por personas ajenas a la entidad. Sostuvo que esos pagos se distribuyen en partes iguales entre Paraguay y Brasil, que en el caso paraguayo se transfieren cada mes al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que están al día. Durante la entrevista se había advertido que el caso podría complicar al propio MEF y se pidió que la Fiscalía indague quién solicitó el adelanto, “si es que existió”.

Los fondos de la ANDE en Ueno

Sobre la empresa estatal eléctrica, Cáceres afirmó que tiene US$ 94 millones colocados en Ueno y que el 93% corresponde a fondos internacionales de uso exclusivo para obras. A su criterio, esos recursos debían ubicarse donde ofrecieran garantías, sin necesidad de generar mayores intereses. “Es hora de que se aclare porque esto es dinero del pueblo”, enfatizó.

Antes de dejar la presidencia de la ANDE, Miguel Ángel Báez había había informado que la institución tenía atrapados US$ 21.030.796 y G. 115.887 millones, y mencionó los préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de Taiwán destinados a obras.

Durante la entrevista también se le consultó por las declaraciones del actual director de Itaipú sobre un depósito de unos US$ 40 millones realizado entre septiembre y octubre, que forma parte de lo retenido en Ueno. Cáceres respondió que la ANDE depositó el pago por compra de energía en una cuenta que, aparentemente, es de Itaipú, y que “evidentemente” la binacional le habrá solicitado hacerlo allí. Añadió que la ANDE perdió mucho dinero con sus colocaciones en el banco, aunque aclaró que no podía asegurar que ello haya ocurrido en la administración de Báez.

Lea más: Canciller promete a Brasil restituir fondos de Itaipú que quedaron en Ueno, pero no dice cómo

Tarifa 2027: qué busca cada país

Cáceres planteó además qué debe priorizar el Consejo de Itaipú: definir la tarifa o pelear por la continuidad del acuerdo operativo.

Expuso un ejercicio elaborado con un colega de la ANDE y explicó que Brasil pretende que desde 2027 se aplique el Anexo C, lo que significa una tarifa al piso, mientras que Paraguay busca gastos sociales por encima de ese valor y mantener el acuerdo operativo. Como referencia actual, citó una tarifa de US$ 19,28 por kW-mes y un costo promedio de US$ 26,3 por MWh.

El entendimiento firmado en mayo de 2024 fijó la tarifa de US$ 19,28 para el periodo 2024-2026, mantuvo en ese lapso los términos del acuerdo operativo de 2007 y estableció que, después de 2026, se aplique una tarifa que refleje únicamente el costo estricto de operación previsto en el Anexo C.

Lea más: Incumplimiento de condiciones de depósitos en Ueno podría generar problemas en renegociación de Itaipú

US$ 417 millones frente a US$ 513 millones

Cáceres presentó dos escenarios para la negociación. En el primero, Paraguay consigue gastos sociales con una tarifa de US$ 15, pero pierde el acuerdo operativo. El costo promedio rondaría US$ 21 por MWh, el país recibiría US$ 364 millones en gastos sociales y la ANDE tendría US$ 53 millones adicionales por la venta de energía a la criptominería, tomando como referencia un valor en torno a US$ 32. El total estimado es de US$ 417 millones.

En el segundo, la tarifa baja a US$ 10, el costo promedio queda cerca de US$ 15 por MWh y se conserva el acuerdo operativo. El gasto social cae a cero y el Estado deja de percibir esos recursos, pero la ANDE ahorraría US$ 339 millones en compra de energía respecto de lo que paga ahora y sumaría US$ 174 millones por las ventas a las criptomineras, con un beneficio de US$ 513 millones.

“A la ANDE le conviene que la tarifa vaya al piso y que le den un acuerdo operativo”, concluyó el ingeniero, quien estimó que así la empresa tendría un respiro y probablemente podría sostenerse sin reajuste tarifario “un tiempito más”.

Aclaró que se trata de valores aproximados y sujetos a variación, con una diferencia cercana a US$ 100 millones entre ambas alternativas.

Lea más: El documento de Itaipú que prohibía depositar en Ueno Bank: exigía cinco años en el mercado

Más controles sobre el dinero

Para el ingeniero Pedro Ferreira, expresidente de la ANDE y panelista del programa, la segunda alternativa también favorece al país, porque el MEF puede recuperar parte de los recursos mediante un aporte de la ANDE al fisco, la estatal puede encarar las obras pendientes y se gana transparencia. Cuestionó que los gastos sociales permitían colocar el dinero en cualquier banco y hacer contrataciones sin transparencia.

Cáceres coincidió y sostuvo que el Gobierno incluso podría disponer de parte de esos fondos, pero dentro del presupuesto general, donde “los controles sí van a funcionar”.

En el programa radial también se advirtió que el esquema duraría alrededor de dos años antes de una nueva negociación y que esa ventana exige un uso transparente y estratégico de los recursos. Cáceres señaló que su análisis se refiere al año próximo y que el siguiente acuerdo probablemente tendrá una duración mínima de un trienio.

Planteó que la ANDE necesitará nuevas fuentes de generación y que sería interesante negociar un monto algo superior a los US$ 10 para que Itaipú invierta en ellas.

En el programa se remarcó que Paraguay todavía tendría energía excedente por unos tres años, un margen para invertir en el sector y evitar una fuerte suba de las tarifas dentro de aproximadamente cinco años. También se recordó que, según lo acordado entre los expresidentes Fernando Lugo y Luiz Inácio Lula da Silva, las condiciones operativas para Paraguay deberían ser iguales o mejores que las del convenio operativo vigente en aquel momento.

Cáceres insistió en cuidar la salud financiera de la ANDE. Advirtió que, si no se consiguen esos beneficios, habrá que darle recursos de alguna forma y que, de lo contrario, “vamos a tener que irnos encima de las tarifas”.