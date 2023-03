Los lectores de El Suplemento Cultural podrán descubrir hoy en estas páginas cómo era en el siglo XIX la vida en la pequeña ciudad paraguaya de Areguá. Rescatado por el profesor Thomas Whigham de sus archivos, el relato que nos lo cuenta fue escrito en la década de 1880 por el británico E. F. Knight. ¿Quién era E. F. Knight, y qué hacía tan lejos de su país, paseando por los caminos de tierra de este perdido rincón de Suramérica?

Edward Frederick Knight –más conocido simplemente como E. F. Knight, por las iniciales con las que firmaba sus escritos–, abogado, soldado y periodista, fue un prolífico autor, que publicó, además de artículos, numerosos libros a lo largo de su vida, la mayoría basados en sus experiencias y viajes como corresponsal de guerra.

En julio de 1881, Knight estaba en Paraguay, cruzando el río Paraná en medio de una fuerte tormenta. Mientras navegaban en ese torrente proceloso y agitado, «las olas se estrellaban contra los flancos de nuestra embarcación del modo más alarmante. Pronto todos estuvimos empapados; las mujeres empezaron a gritar y a rezar, por lo que Don Felice, al timón, gritó a los músicos: “¡Toca la música! ¡Toca la música!” [en español en el original], pensando calmar a las aterradas doncellas con vibrantes melodías; pero, ¡ay!, el arpista y el flautista, demacrados y pálidos por el mareo, ni siquiera podían hablar, y mucho menos armonizar», recuerda nuestro autor en The Cruise of the Falcon, libro que también recoge sus recuerdos de Areguá.

Knight nació en Inglaterra un mes de abril como este –hubiera cumplido años esta semana que hoy termina, el pasado jueves 23– en 1852, y cuando era niño se mudó con su familia a la India, entonces colonia británica. Estudió en Cambridge, primero en la muy antigua y célebre Westminster School, luego en el Caius College, donde cursó la carrera de Derecho, pero terminó abandonando el ejercicio de la profesión de abogado para dedicarse del todo al periodismo, principalmente en The London Morning Post y The Times.

La Guerra Franco-Prusiana (1870-71) lo encontró en Francia –estaba viviendo por entonces en la casa de su padre, en Honfleur–, e intentó alistarse en el ejército francés cerca de Ruán, pero lo rechazaron por extranjero. En esa década viajó a Albania y Montenegro, y estuvo en los Balcanes durante la Guerra Ruso-Turca (1877-78). Durante la década de 1890, Knight recorrió los Himalayas, experiencia recogida en Where Three Empires Meet. En medio, en 1889, navegó en su bote Alerte a las islas de Trinidad y Martín Vaz (que ya había visitado antes en su barco Falcon I), frente a las costas de Brasil, en busca de un tesoro. De eso trata The Cruise of the Alerte. Por cierto, el notable Arthur Ransome –popular como autor de literatura infantil, interesante como compilador de relatos orales del folclore ruso, y que, dicho sea de paso, se casó en segundas nupcias con Evgenia Shelepina, la secretaria de Trotsky (pero este sería tema de otro artículo)– tomó de ese libro las descripciones de la isla real de Trinidad para crear su ficticia Isla del Cangrejo en Peter Duck (aunque él la situó en el Caribe), de 1932.

A propósito, sabido es que también otro libro de Knight, The Falcon in the Baltic, sirvió de consulta para uno de los best-sellers de la Europa anterior a la Primera Guerra Mundial, la novela de espías The Riddle of the Sands (1903) del independentista irlandés fusilado en 1922 Robert Erskine Childers, cuyo primogénito sería el cuarto presidente de Irlanda –y cuyo padre fue el erudito orientalista británico Robert Caesar Childers, lamentablemente muerto prematuramente de tuberculosis, autor del primer escrito en dialecto pali publicado en Inglaterra y del primer diccionario pali-inglés (pero este sería tema de otro artículo)–.

Como corresponsal de The Times, Knight cubrió el levantamiento de Muhamad Ahmad en Sudán y la consiguiente Guerra Mahdista (1881-1899), la Campaña Hunza-Nagar (1889-1893), la segunda expedición francesa en Madagascar (1894-95), la Guerra de Cuba (1898), la Guerra Bóer (1899-1902)… Durante esta última, en Sudáfrica, perdió el brazo derecho a consecuencia de una grave herida recibida mientras cubría la Batalla de Belmont; hubo que amputárselo en noviembre de 1900. Testigo de los avances del megalómano Cecil Rhodes, conocido como «el hombre más rico de África», los relató en una serie de reportajes para The Times compilados después en su libro Rhodesia of Today. Entre 1904 y 1905, a fin de cubrir mejor la guerra ruso-japonesa como corresponsal para The London Morning Post, se mezcló en las filas del primer cuerpo (Dai-ichi gun) del ejército imperial japonés y –aunque moriría mucho después, en 1925, y luego de haber disfrutado de largos años de un apacible retiro– a los pocos meses de iniciado el conflicto se informó por error que había caído en acción en la batalla de Wafang Tien –en la que Knight no estuvo, porque la libró el segundo cuerpo (Dai-ni gun) del ejército, no el primero–. Error repetido oficialmente en su «obituario», publicado en la página 2 de la edición del 29 de junio de 1904 de The New York Times.

juliansorel20@gmail.com