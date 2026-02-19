Estrenos en cines: terror, comedia y el regreso de “Kill Bill” a la pantalla grande

Esta semana trae a cines de Paraguay propuestas de terror, drama, comedia y el reestreno en salas de cine de un trío de aclamadas películas de la década del 2000.

Entre los nuevos estrenos destaca el filme de terror Líbralos del mal, la nueva película del cineasta Osgood Perkins, realizador de las recientes Longlegs y El mono.

La historia sigue a una pareja que va de viaje a una remota cabaña en un bosque, donde descubren secretos que los hunden a ambos en una pesadilla inimaginable.

Tatiana Maslany (El mono) y Rossif Sutherland (La huérfana: El origen) protagonizan.

También se estrena esta semana la comedia dramática ¿Está funcionando esto?, la nueva película dirigida por Bradley Cooper, luego de Nace una estrella y Maestro.

La película sigue a una pareja cuya relación se desmorona, lo que lleva al hombre a perseguir una carrera como comediante mientras su esposa intenta redescubrir su propia identidad.

Will Arnett (Twisted Metal) y Laura Dern (Jay Kelly) protagonizan junto a Cooper y Andra Day (La liberación).

Drama, animación y fantasía

Hoy se estrena en cines paraguayos la película coreana de aventuras y fantasía Lector omnisciente: La profecía, en la que un hombre descubre que su novela apocalíptica favorita se está volviendo realidad, y debe aprovechar su conocimiento de la historia para sobrevivir.

La película es protagonizada por Ahn Hyo-seop y Lee Min-ho, y dirigida por Kim Byung-woo.

Igualmente, llega hoy a cines de Paraguay el drama Fui forastero, que gira en torno a cuatro extraños cuyas vidas chocan en el mar Mediterráneo: un soldado, un contrabandista que busca salvar a su hijo, un guardia costero griego y un poeta que busca volver a casa.

Protagonizan Yasmine Al Massri (Quantico) y Omar Sy (Lupin) bajo la dirección de Brandt Andersen.

Finalmente, llega a cines la película animada Entre plumas y picos, sobre una jóven águila criada por gallinas, que debe aprender a valerse por sí sola mientras intenta unirse a una patrulla de guardianes voladores.

Reestrenos: “Kill Bill” y “El descenso”

La emblemática saga Kill Bill, del cineasta estadounidense Quentin Tarantino, regresa a cines en una versión especial que fusiona en una sola las dos películas originales que relataban la sangrienta odisea de venganza protagonizada por Uma Thurman como una asesina retirada que busca hacer pagar a sus viejos compañeros por la muerte de su familia.

La versión extendida, subtitulada The Whole Bloody Affair, incluye escenas nunca antes vistas, incluyendo una versión más larga de la secuencia animada que explica el origen de una de las villanas de la primera película.

Finalmente, esta semana vuelve también a las salas el filme británico de terror de 2005 El descenso, considerado una de las mejores películas de ese género de la década del 2000.

La película, dirigida por Neil Marshall y protagonizada por Shauna Macdonald y Natalie Mendoza, sigue a un grupo de mujeres exploradoras de cuevas durante un viaje a un sistema de cavernas en el noreste de los Estados Unidos, en cuyas profundidades acaban perdidas y descubren que no están solas en la oscuridad.

