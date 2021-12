La economía volvió a reactivarse con el empleo en el 2021

El 2021 fue un año positivo para la economía, en especial para los trabajadores. De acuerdo a los datos recolectados por el Instituto Nacional de Estadística, unas 3.475.116 personas, 66,7% de la población de 15 y más años de edad, son los que actualmente se encuentran activas laboralmente. A diferencia del año pasado, se dio un aumento de 1.8 puntos en ocupación, o sea, hubo un incremento de ofertas laborales.

En contraparte, alrededor de 242.906 personas, de las cuales, cerca de 119.273 fueron hombres (49%) y 123.633 mujeres (51%) son actualmente clasificadas como desocupadas. A diferencia del año pasado, la tasa de desocupación disminuyó en alrededor de 1,6 puntos, lo que representa una diferencia en alrededor de 51.791 personas, de las cuales cerca de 48.530 son mujeres.

Importante aumento de empresas contribuyentes en el 2021

La Subsecretaría de Estado de Tributación informó que en este año se registraron al menos 35.914 nuevas empresas contribuyentes con Impuesto a la Renta Empresarial (IRE), lo que demuestra una importante reactivación económica y aparición de nuevos emprendimientos durante el año.

Según la discriminación de Tributación, unos 5.082 nuevos contribuyentes se inscribieron con IRE General, 29.811 empresas aportan al Estado a través del IRE Simple y unas 1.021 nuevos contribuyentes con IRE Resimple.

En este año se logró acumular unos G. 16.511.131 millones, unos G. 2.158.326 millones más que el año pasado. Durante el 2020 la SET solo logro recaudar G. 14.352.805 millones. Según la discriminación que realiza la SET, unos G. 1.132.625 millones se recaudó en efectivo, mientras que G. 15.378.506 millones como crédito fiscal.

Por otro lado, Tributación reporta en total 797 bajas contributivas, de los cuales, 134 eran empresas con IRE General, 661 con IRE simple y solo 2 con IRE Resimple en todo el territorio paraguayo.

La SET considera empresas los contribuyentes con obligación IRE. En los datos compartidos se excluye los contribuyentes que fueron registrados por el marco del programa Pytyvõ, subsidio otorgado por el Gobierno Nacional a las personas afectadas económicamente por la pandemia del Coronavirus.

Continúa la informalidad en Paraguay

Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadística, explicó que, de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares, concluyen que la informalidad abarca el 65% de los ocupados. La Pandemia de la Covid-19 propició en parte para que ciudadanos trabajen sin cumplir las legalidades; es así que en el año 2019, antes de la pandemia, llegó solo al 63,75% de la informalidad.

Los trabajadores informales son los independientes no contribuyentes, o sea, no cumplen con obligación del Impuesto a la Renta Empresarial o son dependientes que no perciben IPS. En la zona rural es donde se contabiliza más ocupados informales ocupando el número de siete de cada 10 trabajadores. Según datos recolectados por el INE, afecta en mayor medida a los menores de 30 años y a los mayores de 65 años de edad.

Los empleados domésticos son los que tienen mayor rango ocupacional en la informalidad. Las personas que se dedican en este rubro, el 94% trabajan en la informalidad. Así también en el área de la construcción, 9 de cada 10 trabajadores están trabajando informalmente. De igual manera, en el área de comercio, 7 de cada 10 son informales.

Varios trabajadores siguen suspendidos

Cecilia Rodríguez, gerente de Prestaciones del Instituto de Previsión Social, señaló que en el mes de diciembre continuó el pago de suspensiones a unos 4.000 trabajadores por un total de G. 4.500 millones. Así mismo, en el mes anterior fueron indemnizadas unas 5.700 personas, número que fue disminuyendo con la reactivación de los trabajos en las empresas.

Desde abril del año pasado hasta hoy, unas 103.318 personas fueron suspendidas que corresponden a unas 9.066 empresas. En total el Instituto de Previsión Social logró desembolsar unos G. 478.835.889.757 hasta diciembre de este año en lo que corresponde a suspensiones.

Este año fue la temporada en el que, hasta ahora, se pidió mayor casos de aislamientos por casos de Covid-19. Unas 86.364 personas fueron aisladas y fueron indemnizadas con un monto que alcanza los G. 75.464.604.632. Así también, unos 24.407 trabajadores tuvieron reposo médico y fueron beneficiados por un seguro de G. 16.184.676.437.

Empresas en busca de repunte

Entre los sectores más afectados y que lograron reponerse este año fueron los servicios y comercios que cierran este año con un repunte del 8% y 14% respectivamente. Igualmente dentro de la rama de servicios hay actividades que aún no logran reponerse del todo, como los eventos, hoteles, algunos servicios personales, domésticos y otros. En la rama comercial también hay negocios que cerraron durante la pandemia y que ya no pudieron reabrirse hasta hoy, especialmente los de pequeño porte, como las mipymes.

Según el ministro de Hacienda Óscar Llamosas, la economía, prácticamente se reactivó en 100%.

El teletrabajo vino para quedarse

Un estudio hecho por Información en Recursos Humanos (IRH), una unidad de negocios de la consultora Jobs, concluyó que hay una tendencia de las empresas paraguayas de mantener el teletrabajo, llamado también “home office”, aún después de que se levanten las restricciones sanitarias por la pandemia.

De un total de 90 empresas encuestadas, el 18% consideró adoptar el “home office” como modalidad de trabajo y el 39% lo incluiría como beneficio laboral. En contrapartida, el 43% respondió que prefiere seguir apostando al trabajo presencial.