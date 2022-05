Paraguay se está hundiendo en la delincuencia y el sicariato

La Policía Nacional tuvo que reforzar ayer la seguridad en Asunción con al menos 1.000 suboficiales de la última remesa egresada, que van a ser distribuidos en las comisarías de la capital y, principalmente, en la zona del centro.

El acto simbólico se hizo en la Costanera y fue dirigido por el director de Policía de Asunción, comisario general Daniel Careaga.

En tanto que el director de Policía de Central, comisario general Ramón Morales, recibió otros 600 nuevos suboficiales que también ya fueron reasignados en las comisarías de todas las ciudades del departamento.

El actual comandante, comisario general Gilberto Fleitas, quien asumió el cargo el 3 de febrero pasado, justo en medio de la última crisis de inseguridad, hasta ahora tampoco pudo hallar la fórmula para frenar la ola de asaltos y robos que azota con fuerza a casi todas las regiones del país.

La cúpula policial también se está tornando incapaz de contener la ola de homicidios por encargo y de evitar que la industria del sicariato se instale en la capital.

Crimen por encargo

Por ejemplo, el viernes de noche, Ángel Juliano Ríos Da Rosa (24) falleció y Adán Miguel Ortiz Saavedra (24) quedó herido, al ser baleados en un aparente crimen por encargo registrado en 38ª Proyectada y Pa’i Pérez del Bañado Sur de Asunción.

El ahora fallecido, Ángel Juliano, era buscado por el asesinato de una niña de 8 años y de una joven de 23 años, en un atentado en el Bañado Sur contra una familia que se mudó al sector desde la Chacarita.

El supuesto autor del ataque del viernes es Héctor Javier Ledesma Duarte (18), alias Gordo, quien se halla fugitivo.

Supuestamente, este último actuó por órdenes de su hermano mayor, Brian Alfredo Ledesma Duarte (22), alias Brian’i, quien fue víctima de un intento de asesinato el 21 de marzo pasado en 38ª Proyectada y General Aquino, en un ataque perpetrado supuestamente por el ahora fallecido Ángel Juliano Ríos Da Rosa.

El ahora buscado, “Gordo” supuestamente fue también el que mató a balazos a Augusto Damián Fleitas Román (33), el 1 de abril de 2021 (Jueves Santo), en 44ª Proyectada y Mayor Fleitas, aparentemente en otro hecho de sicariato.

“Piratas del asfalto”

También el viernes, pero a la mañana, una banda de “piratas del asfalto” robó G. 320 millones al emboscar a tiros el automóvil Toyota Allion del gerente de la cooperativa Ayacapé de la ciudad de Juan Emilio O’Leary, Víctor Marcelo Alcaraz Ojeda (31), quien sin embargo sobrevivió al ataque.

El golpe se produjo sobre la Ruta PY02, en el municipio de Juan León Mallorquín.

Atentados consecutivos

Ese mismo día, dos adictos al crack mataron con escopeta al albañil Juan Rafael Acosta González (38), al atacarlo en la obra en construcción donde trabajaba la víctima en el barrio San Miguel de San Lorenzo.

Los mismos malvivientes, media hora después, le dispararon con la misma arma e hirieron de gravedad al suboficial inspector de Policía Bernardo Daniel Balmori Palma (34), cuando este los iba a revisar en el barrio Molino de Luque.

Los supuestos responsables de los ataques, Elías Manuel Benítez Delgado (24) y Caudio Arnaldo Argüello Pizzani (21), fueron arrestados ayer de mañana en Lambaré luego de otro enfrentamiento contra la Policía, en el que resultó baleado en el pecho el primero de los citados.

Profesora de primaria

El jueves último, fue hallado en un yuyal de Loreto el cuerpo de la docente Isamar Auxiliadora Cabral Aguilar (28), quien fue estrangulada con su propia pañoleta al resistirse al robo de su automóvil Toyota Axio.

Uno de los autores, Germán Clavelino Larrea (31), ya está preso, aunque el otro perpetrador, Hilario Gayoso Duarte (40), aún se encuentra con paradero desconocido.

Atraco con rehenes

El miércoles de madrugada, cuatro o cinco delincuentes se alzaron con 20 millones de guaraníes, 500 dólares, joyas y teléfonos celulares, al asaltar una vivienda en la fracción Trigal 3 de Hernandarias y tomar de rehenes a los miembros de esa familia, uno de los cuales sufrió varias heridas.

En el colectivo

El martes pasado, Camila Fiorela González Marecos (18) sufrió el robo de su celular a bordo de un colectivo, en San Lorenzo, por lo que intentó perseguir al ladrón y cayó al pavimento. Afortunadamente, sobrevivió.

Comando Tripartito

El lunes, sicarios emboscaron en Juan León Mallorquín al jefe del Comando Tripartito, subcomisario Fernando Ariel Ruiz Díaz Ortega (39), quien sobrevivió al enfrentarse contra los matones.

Tuvo que cerrar su joyería en el centro

Eulalio Ortega es un conocido joyero del centro de Asunción, quien tenía su salón de ventas en pleno casco histórico de la capital.

Sin embargo, recientemente tuvo que cerrar su joyería debido a los constantes robos que sufría y al acoso de los adictos.

“Ya no es el centro de antes. Ahora mismo no me da el cuero para abrir de nuevo. El año pasado me robaron tres veces en solo 20 días. Y antes de eso ya me habían entrados dos veces. En el primer robo que sufrimos sí resultamos muy perjudicados, porque se llevaron casi todo lo que había y nos costó reponernos”, se quejó el trabajador asunceno.

Ortega tuvo que “reinventarse”, como muchos otros paraguayos durante la pandemia, y redujo su joyería a solo un taller en el que trabaja con algunos clientes ya establecidos.

Explicó que cuando aún tenía su salón, en la calle Colón, no podían trabajar de los adictos al crack, conocidos como chespis.

“A la tarde ya pasan los chespi y piden plata. Si no les dan, hasta te orinan por la puerta del negocio. Y si les das, te convertís en “clientes” de ellos. La ex cervecería es la guarida principal”, denunció.

Gastan cada vez más en equipos de seguridad

Luis Tavella es el actual presidente de la Federación Paraguaya de Mipymes, que aglutina a 28 gremios de diversos rubros.

Sobre la inseguridad actual, dijo que “esto se veía venir ya hace unos años, por la inacción y la corrupción de la Policía, la falta de recursos y la falta de voluntad política”.

Posteriormente agregó que “nada se hizo cuando decían que se tenía que combatir el narcotráfico y el sicariato en las fronteras y por eso hoy tenemos estos casos en las puertas de nuestras casas”.

Talavella se quejó de que las micro, pequeñas y medianas empresa tienen ahora gastos que no tenían antes, como levantar necesariamente murallas, instalar alarmas y colocar cámaras en los negocios.

“Son gastos que hace 10 años no teníamos. Y lo peor es que no vemos en el horizonte una posible solución, porque tenemos un sistema de seguridad obsoleto y muy corrupto”, advirtió el empresario.

Esos gastos en equipos de seguridad, que sí o sí deben hacer actualmente las empresas, salen directamente las ganancias que en realidad deberían producir para mantener al personal que trabaja en los negocios, explicó.

Ladrones llevan el 50% de ganancias anuales

El vocero de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), Eugenio Caje, también lamentó la preocupante situación de inseguridad que produce pérdidas significativas al rubro de las multitiendas.

El empresario manifestó que el principal “dolor de cabeza” de estas tiendas son las bolsoneras, es decir, las ladronas que roban mercaderías al ocultarlas en bolsones o incluso entre sus prendas.

“Las bolsoneras son las que nos afectan bastante fuerte. Calculamos que por tienda, hay un robo de unos 10 millones de guaraníes cada mes, lo que al año representa el 50% menos de ganancia neta para el local”, detalló.

El representante de Asimcopar dijo que están trabajando en una nueva legislación sobre el robo vagaterlario, que actualmente no tiene castigo, para que este tipo de delitos también sea reprimido con penas carcelarias.

Esta asociación está conformada por al menos 36 empresas, la mayoría de ellas multitiendas, como Casa Paraná, Fernandito, Diefer, La Bomba, El Faro, El Ofertazo, Unicentro, Marketplace, entre otras.