Asunción: desagüe de General Santos arrancará, finalmente, la próxima semana

El desagüe pluvial de General Santos y San Antonio empezaría a construirse recién el lunes 12 de enero, según confirmó Antoliano Benítez, director de Obras Municipales de Asunción. La obra fue prometida por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) con parte de los bonos G8 (2020), fondos que, seis años después de la emisión, ya no existen.

El ingreso de la contratista a la zona de obras se daría casi 300 días después del acto de palada inicial, encabezada por Rodríguez, el 20 de marzo de 2025, y luego de que la Junta Municipal aprobara el cambio del diseño, debido a inconsistencias entre el proyecto ejecutivo original y las condiciones encontradas en el sitio.

La contratista solicitó y consiguió la suspensión del cómputo del plazo de ejecución, luego de detectar que " intervenciones privadas no contempladas en el diseño inicial del proyecto", incluida “la obstrucción parcial o total del arroyo" Las Mercedes, comprometían “gravemente la eficacia del proyecto“.

La obra fue adjudicada por el exintendente Rodríguez a la Constructora Teco SRL, representada por Erik Wolf, por G. 42.305 millones, con un adelanto de G. 8.000 millones y un plazo de entrega de 270 días, que debía cumplirse, inicialmente, el 31 de diciembre pasado.

Modificaciones al proyecto

Según consta en la documentación enviada por la Dirección de Obras Municipales a la Junta, debido a las intervenciones privadas encontradas en el cauce del arroyo Las Mercedes, "ya no es posible su utilización para evacuar la totalidad del caudal"

El nuevo diseño consiste en enviar (ver foto) una parte del caudal (40%) al arroyo, previamente acondicionado, mientras que el resto (60%), debería pasar a través del alcantarillado celular por debajo de la avenida General Santos hasta la avenida Costanera. Ahí, el agua sería vertida en un brazo del arroyo, hasta el banco San Miguel.

La dependencia municipal recomendó su aprobación, atendiendo a que “los cambios realizados no representan aumento del monto contractual" sino, aunque ínfima, una disminución de G. 7.536.898.

Empresa aguarda notificación

Erik Wolf, representante de la contratista, confirmó a ABC que la firma ya solamente aguarda la notificación oficial para el arranque de los trabajos en la zona de obras, tras la construcción de las tuberías celulares en su planta.

Agregó que la empresa ya procedió al acopio de estas tuberías en la zona de la Costanera Norte -a menos de un kilómetro de la zona de obras- y que solo aguarda la autorización para el inicio de los trabajos.

ABC constató la presencia de estos elementos en la fracción A3, ubicada en la esquina de avenida General Santos y avenida Costanera Norte, frente a las denominadas “casitas de colores” y a menos de 1 kilómetro de la zona donde deberían realizarse las obras.

Vecinos buscarán asesoría

Juan Morales, integrante de la comisión de vecinos de la zona afectada por las obras, dijo que buscarían la asesoría de ingenieros antes de tomar una posición respecto a las modificaciones al proyecto.

Los vecinos, que viven en zozobra ante la posibilidad de ser inundados con cada lluvia grande, habían manifestado su acuerdo con que se modifique el proyecto, pero con una reducción al 30% del caudal a ser evacuado por el cauce del arroyo.

Además, habían manifestado su temor, dados los antecedentes de este tipo de obras, que el proyecto quede permanentemente inconcluso o abandonado, dejándolos aislados, con todos los perjuicios que eso implica.

Intervención y bonos

De las ocho obras prometidas por el exintendente Rodríguez con los bonos G8, apenas inició cuatro y no terminó ninguna. Carlos Pereira, interventor de la gestión de Nenecho, reportó un avance de apenas 3,5% en casi 5 meses, correspondiente solo a la pavimentación de calles alternativas.

Su informe final confirmó que de los G. 360.000 millones de esa emisión, Rodríguez desvió G. 512.000 millones, mediante "terribles prácticas ilegales“, como la utilización de una ”cuenta única“. Pereira confirmó además sobrecostos de las obras iniciadas con los bonos en US$ 8 millones, respecto de la autorización de la Junta Municipal.

Rodríguez renunció al cargo el 22 de agosto, minutos antes de la presentación del contundente informe final del interventor y ante la inminencia de su destitución, anunciada por su propio movimiento, el cartismo.

El exintendente enfrenta por lo menos ocho procesos judiciales, incluyendo una acusación formal por lesión de confianza y asociación criminal en la causa de los “detergentes de oro”.