Conexión narco: del rescate de Samura al vínculo de Erico Galeano con Tío Rico y Marset

Poco después del mediodía del 11 de septiembre de 2019, un grupo criminal movilizado en varios vehículos interceptó al convoy policial que trasladaba de vuelta a la cárcel de Emboscada al Jorge Teófilo Samudio González, alias Samura, en la zona de la Costanera Norte de Asunción.

El resultado del enfrentamiento entre los policías y delincuentes fue la muerte del comisario Félix Ferrari, quien dirigía la comitiva hasta la siguiente posta.

Lea más: Poderoso narco fue rescatado en balacera en la Costanera

Con el personal de seguridad, policías y guardiacárceles reducidos, los maleantes procedieron al rescate de Jorge Samura en los mismos rodados. De ahí se dirigieron hasta otro punto, donde abandonaron esos vehículos, los quemaron y luego abordaron otros distintos para continuar la fuga.

Después el grupo llevó a Samura al Aeródromo Arrayán de Areguá, desde donde habría huido en una aeronave hacia el Chaco paraguayo, para refugiarse en la estancia denominada Cristo Rey. Desde este punto, más tarde habría escapado nuevamente hacia el Brasil donde fue capturado el 29 de marzo de 2021.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Recapturan en Brasil a Samura, el narco más buscado del Paraguay

Pesquisa sobre narcoavioneta condujo a Areguá

El 29 de septiembre de 2020, es decir, poco más de un año después de que se produjera el rescate de Jorge Samura, fue encontrada una narcoaeronave, con matrícula ZP-BOC, incinerada a 100 metros de una pista clandestina y el cadáver del piloto en una fosa, a pocos metros de ella. Esto ocurrió en el predio de la estancia denominada Divino Niño, de Mariscal Estigarribia.

Cabe señalar que, el citado establecimiento se encontraban ubicado a tan solo 11 kilómetros de distancia de la hacienda Cristo Rey, donde se presume estuvo escondido Samura, después de su liberación.

Lea más: Avioneta cayó en estancia del Chaco

La pesquisa de ese evento permitió conocer que el avión despegó del Aeródromo Arrayán de Areguá, por lo que investigadores del Ministerio Público, como los fiscales Marcelo Pecci (+), Alicia Sapriza y Federico Delfino, llevaron a cabo un allanamiento en ese lugar el 8 de octubre de 2020.

Un detalle importante es que la comitiva fiscal cuando se dirigía al Aeródromo Arrayán, se encontró con una camioneta Nissan Frontier, abandonada y que fue utilizada para el rescate de Samura un año atrás. En la misma se encontraron huellas de Alexis Collar, uno de los rescatistas de Samura y que fue condenado a 16 años de cárcel por ese hecho en 2023.

Lea más: Liberación de Samura: dictan condenas entre 2 y 24 años de cárcel para implicados

Ese elemento sustentó aún más la hipótesis de que Samura fue llevado hasta ese lugar tras su liberación, además de que el sitio era utilizado para el traslado de personas que contaban con órdenes de captura.

En el aeródromo Arrayán fueron encontrados 8 avionetas y 1 helicóptero, este último con el ploteado de la Policía Argentina, que no tenía permiso para estar en Paraguay.

Lea más: Hallan ocho aeronaves y helicóptero argentino en aeródromo de Areguá

Incautación de parte de la flota de Tío Rico

Durante el allanamiento al Aeródromo Arrayán de Areguá, los fiscales Marcelo Pecci, Alicia Sapriza y Federico Delfino, incautaron aviones con las matrículas: ZP-TJU; ZP-TZZ; ZP-BOP; ZP-TZN; ZP-BMM; ZP-BEH; ZP-BQF y ZP-BIX.

De estas ocho aeronaves, cuatro resultaron ser de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, pero que estaban registradas a nombre de personas físicas y jurídicas.

Lea más: A Ultranza: Operativo de fiscal Pecci “dejó sin alas” a narcos

Así es que el avión con matrícula ZP-TZN, estaba a nombre del investigado por A Ultranza Jorge Antonio Giménez Bogado; ZP-BQF, del imputado Roque Félix Estigarribia Ojeda; ZP-BEH, de José Manuel Caballero; ZP-BOP, de la empresa Barakah SRL, que luego habría sido adquirida por Marcelino Ortiz; y ZP-TZZ, a nombre de Baudelio Andrés Ruíz Día, según datos expuestos en la acusación de A Ultranza.

Dichas aeronaves habrían estado siendo empleadas por Miguel Ángel Insfrán Galeano, que por entonces era socio del uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, para viajes y operaciones ilícitas del grupo traficante de cocaína que, presuntamente dirigían ambos, y que por ese tiempo estaba en pleno auge.

La intervención de Marcelo Pecci privó por un tiempo a los presuntos integrantes del grupo narcotraficante, de usar su flota de aviones para llevar a cabo sus actividades pues más adelante les fueron devueltas. Una de ellas, con matrícula ZP-TZN les fue devuelta el 19 de mayo de 2021 e incautada nuevamente en la operación A Ultranza, el 22 de febrero de 2022.

Es más, hay conversaciones en la plataforma SKY ECC sobre el tema entre Miguel Insfrán y Sebastián Marset.

Grupo de Insfrán y Marset recurrió a Erico Galeano

Al quedar sin los aviones desde el 8 de octubre de 2020, el grupo presuntamente liderado por Miguel Ángel Insfrán y Sebastián Marset empleó el avión Beechcraft, modelo Baron 58, con matrícula ZP-BHQ, registrada a nombre de la firma Alpina SA, que era propiedad del entonces diputado colorado Erico Galeano Segovia.

Se presume que, Insfrán y Marset, así como los demás integrantes del esquema habrían llegado hasta Erico Galeano a través del piloto Alfonzo Sandoval quien pilotó en varias ocasiones, según registros de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) y de la Fuerza Aérea, el avión Cessna 206 con matrícula ZP-BEH, además de su hijo Gilberto Sandoval que habría colaborado con la estructura.

Lea más: Erico Galeano lavó dinero de Tío Rico e intentó ocultar el origen ilícito, según sentencia

De hecho, la aeronave con matrícula ZP-BEH, según constan en registros de la Fuerza Aérea, era pilotada anteriormente por Gilberto Sandoval (prófugo por el caso A Ultranza hasta hoy), desde el 6 de junio de 2019. En su caso, en la causa citada se registraron cerca de 1.000 frecuencias de él, ligadas a los vuelos.

El grupo de Insfrán y Marset realizó en total seis viajes en el avión Beechcraft con matrícula ZP-BHQ, propiedad de Erico Galeano. Esto entre el 6 de noviembre y el 30 de diciembre de 2020, periodo coincidente con el que las avionetas de Insfrán y demás estuvieron incautadas por la Fiscalía.

Lea más: A Ultranza: presunto narcopiloto hizo casi 1.000 vuelos para traslado de cocaína

De esos seis viajes, en cinco de ellos, Alfonzo Sandoval fue el piloto, específicamente en las fechas 6 de noviembre de 2020, cuando realizó dos viajes, ambos al Aeropuerto Nacional de Salto del Guairá, departamento de Canindeyú, donde el clan Insfrán tenía su feudo, específicamente en Curuguaty.

También el 24 de noviembre de 2020, en dos ocasiones, desde Asunción al Aeropuerto Internacional Guaraní; y de Salto del Guairá a Asunción. Igualmente 30 de diciembre de 2020, de Salto del Guairá a Asunción. En tanto que, el 25 de noviembre de 2020 el piloto fue Freddys Garcete, un subcomisario de la Policía Nacional, que los llevó hasta el Aeropuerto Guaraní, de Alto Paraná.

Lea más: Erico Galeano usó dinero fruto del narcotráfico en el Club Capiatá, según sentencia

En dichos viajes fueron pasajeros indistintamente: Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, Sebastián Enrique Marset Cabrera; Elio Benítez; Jorge Antonio Giménez Bogado; Alexis Vidal González Zárate, un presunto colaborador de Sebastián Marset a través de la firma Total Cars, así como Gustavo González. También, Juan Fernando Cañete y Marlon Douglas, este último indagado en el caso Smart.

Estos datos constan en la acusación fiscal a Erico Galeano y fueron probados en el juicio oral y público, en el que fue condenado a 13 años de prisión por asociación criminal y lavado de activos provenientes del narcotráfico.

También constan registros de que Alfonzo Sandoval pilotó una aeronave con matrícula ZP-TIT, transportando como pasajero a Jorge Giménez, así como a Tío Rico, así como su hijo con el avión con matrícula ZP-BKT que transportó a Alberto Koube y otros integrantes más.

Lea más: Condenan a Erico Galeano a 13 años de cárcel por nexos con esquema narco de A Ultranza

Otras vinculaciones de Erico Galeano con grupo narco

El pasado 15 de febrero de 2026, la fiscala Elva Cáceres acusó por tráfico internacional de drogas a tres personas, Luis Darío Barreto, Edward Vaca Hurtado, un jugador profesional boliviano, y Juan Fernando Cañete. Este último es el mismo que viajó con Marset en el avión de Erico Galeano el 25 de noviembre de 2020, según los investigadores.

De acuerdo con la acusación estas personas habrían estado involucradas en la introducción de una carga de poco más de 450 kilos de cocaína, desde Bolivia a Paraguay, cuyo dueño sería Sebastián Marset, en un avión Cessna 206 con falso ploteado de matrícula boliviana CP-3251, incautada el 22 de agosto de 2025, en la compañía Kururuó de San Estanislao, departamento de San Pedro.

Lea más: Exsecretario de Marset habría pagado a policías para liberar narcoavioneta

En aquella ocasión, la aeronave bajó en una pista clandestina del mencionado lugar y quedó con desperfectos. Por esto se precisó otro avión que llegó al sitio a la cual se cargó la droga. Sin embargo, en ese momento llegó una comitiva de policías del Departamento Antinarcóticos de la Regional San Pedro.

Según consta en la acusación y añadieron fuentes policiales, los hoy acusados por la Fiscalía habrían pagado a ese grupo de policías la suma de US$ 200.000 para liberar la avioneta cargada y al piloto boliviano. Ya en horas de la noche arribó el grupo de policías Antinarcóticos de Asunción con la fiscala Elva Cáceres, pero solo hallaron el avión boliviano y a los acusados.

Lea más: Incautan presunta narcoavioneta y detienen a futbolista boliviano

Tras incautar el avión con matrícula CP-3251, estuvo a cargo de su traslado el subcomisario Freddys Garcete, mismo que fue piloto de Erico Galeano y había trasladado a Juan Fernando Cañete, Sebastián Marset y Marlon Douglas, el 25 de noviembre de 2020, en el avión con matrícula ZP-BHQ, hasta el aeropuerto de Salto del Guairá, según registro de la Dinac.

Es preciso referir que, tanto Barreto como Cañete habrían estado en contacto en ese tiempo con Alexis Vidal González Zárate, quien estando privado de libertad en el penal de Emboscada Antigua les daba instrucciones, según consta en la acusación fiscal.