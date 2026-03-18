Causa contra esposa de RGD sigue trabada en la Corte y Fiscalía urge resolución

La causa por presunto lavado de dinero fruto de la usura contra Delcia Karjallo de González, Fernando González Karjallo y Carolina González Aguilera, esposa, hijo y nuera, en ese orden, del condenado a 15 años de cárcel Ramón González Daher está trabada en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) desde mediados del 2025.

Debido a dicha situación el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Néstor Coronel presentó un urgimiento a la máxima instancia judicial, solicitando que resuelva los recursos interpuestos por el Abg. Erich Ratzlaff, en representación de Delcia Karjallo, en contra de las resoluciones dictadas mediante el Auto Interlocutorio N° 29 y A.I N° 291, ambas de fecha 10 de julio de 2025, emanadas por la Sala Penal.

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“Es importante advertir que el Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo en fecha 3 de julio de 2024 y desde entonces, la defensa ha interpuesto numerosas dilaciones con la intención de impedir la realización de la audiencia preliminar”, resalta parte el escrito presentado por el agente fiscal.

Recién una vez que la Sala Penal resuelva los planteamientos de la defensa la Cámara de Apelaciones tendrá vía libre para resolver los recursos presentados en la presente causa, y que impiden la realización de la audiencia preliminar, en la que se debe decidir si el caso va a juicio oral como pide el Ministerio Público.

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Acusación contra esposa, hijo y nuera de RGD

Delcia Karjallo de González, esposa del usurero luqueño Ramón González Daher; Fernando González Karjallo, hijo de la pareja; y Carolina González Aguilera, la esposa de este último; habrían introducido al sistema financiero legal las ganancias de la usura, obtenidas por el ahora condenado a 15 años de cárcel, quien disimuló el origen del dinero, ocultando el concepto real de las sumas depositadas bajo la figura de alquiler de inmuebles.

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En ese sentido, la acusación presentada por los fiscales Néstor Coronel y Alma Zayas (actualmente fiscal adjunta de Cordillera) resaltan que el hecho punible precedente del lavado de dinero es la usura proveniente de los préstamos de dinero con intereses elevados, que Ramón González Daher realizaba como una actividad comercial, a más de abusos practicados sobre dichos préstamos, en detrimento del patrimonio de las víctimas de la usura, de acuerdo al relato de los agentes.

El dinero proveniente de la usura fue depositado en cuentas bancarias abiertas de forma conjunta por RGD, Delcia Karjallo y Fernando González Karjallo entre 2014 y 2019; y utilizados como inversión en certificados de depósito de ahorro (CDA) en los bancos Basa y Sudameris. Estos CDA fueron emitidos a nombre de la pareja y el hijo, y las ganancias por los intereses que ofrecían incrementaron el patrimonio del clan.

Ocultaron dinero de la usura, según Fiscalía

El 13 de noviembre de 2019, el entonces fiscal Osmar Legal (actualmente juez de Garantías Especializado en Crimen Organizado) imputó a Ramón González Daher por supuesta usura y lavado de dinero; y a su hijo Fernando González por el supuesto lavado de activos. Además, solicitó el embargo preventivo de las cuentas que tenían ambos.

De acuerdo con la acusación presentada por los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, posterior a la imputación del ahora condenado usurero luqueño, las cuentas conjuntas de la pareja y su hijo dejaron de tener movimientos.

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No obstante, luego de la apertura del proceso contra RGD y su hijo, Delcia Karjallo, en el 2020, habría realizado apertura de cuentas en los bancos Basa y Sudameris, declarando en las solicitudes de apertura como actividad económica “ama de casa / ingresos familiares” y a través de las cuentas habría ocultado el dinero que tenían su esposo e hijo, proveniente de la usura.

Hecho atribuido a la nuera de RGD

En cuanto a la imputación contra Carolina González Aguilera, los agentes fiscales resaltan que junto a su suegra Delcia Karjallo de González, habrían inyectado al sistema financiero las ganancias de los préstamos con intereses excesivos, mediante CDA del banco Basa que estaban a nombre de Ramón González Daher y su hijo Fernando.

La fiscalía relata también que el 8 de junio de 2020, Carolina González Aguilera y su suegra solicitaron la apertura de una cuenta en el banco Sudameris así como la emisión de más CDA.

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Además, obtuvieron dos certificados de depósito de ahorro de financiera Cefisa, usando un cheque cada una. Para justificar la apertura de esas cuentas expresaron que la actividad económica sería venta de joyas. Luego las ganancias de estos CDA habrían sido emitidas en forma de cupones que fueron recibidos por la nuera.