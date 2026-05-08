Instan a Fiscalía a que impute a camaristas que salvaron a Hernán Rivas

Los abogados Juan Martín Barba y Rodrigo Cuevas, quienes habían denunciado semanas atrás a los integrantes del Tribunal de Apelación Bibiana Benítez Faría y Delio Vera Navarro (hoy jubilado), tras salvar al senador colorado Hernán Rivas de ir a juicio, solicitaron al fiscal Luis Piñánez que formule imputación por los hechos de prevaricato y tráfico de influencias.

Esto recordemos es como consecuencia de los fallos dictados en la instancia de garantías y de apelación, sobre el caso relacionado a las sospechas de falsedad del título y matrícula de abogado de Hernán Rivas.

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En su escrito presentado este viernes, a las 7:40, ante la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), los abogados denunciantes señalaron que su pedido lo hacen en virtud de las documentales que acompañan con la denuncia presentada en su momento.

Añadieron que, al momento de poner en conocimiento del Ministerio Público, los documentos que adjuntaron acreditan de manera clara y contundente que la camarista Bibiana Benítez y el excamarista Delio Vera cometieron prevaricato y tráfico de influencias.

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“Sin lugar a duda los hoy denunciados, emitieron sus respectivos votos de sobreseimiento definitivo del senador Hernan Rivas, en el marco de la causa caratulada: “Hernán David Rivas Román s/ producción mediata de documentos públicos de contenido falso y otro”, sin sustento jurídico alguno, es decir, al margen de la ley” refiere la presentación.

Añadieron Cuevas y Barba que desde el principio los camaristas “se propusieron a beneficiar al senador Hernan Rivas” y sobre ello, sostuvieron que “el señor Delio Vera Navarro y la señora Bibiana Benítez poseían y poseen, vínculos, tanto, con el Senador Hernan Rivas, como también con su equipo político”.

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Corte anuló “salvada” a Hernán Rivas y abrió el camino para que vaya a juicio

Este jueves último, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló tres puntos de la resolución del juez penal de garantías Miguel Palacios, los cuales declaraban la prescripción de la producción mediata de documentos públicos de contenido falso y por ende el sobreseimiento definitivo de Hernán Rivas sobre este hecho, a través del Auto Interlocutorio (AI) N° 850.

Y también al fallo dictado por el Tribunal de Apelación, en el cual con votos de los camaristas Bibiana Benítez, Delio Vera y José Agustín Fernández, se confirmó la prescripción del hecho punible de producción mediata de documento público de contenido falso (AI N° 102).

En el AI N° 107, Benítez y Vera votaron por la prescripción también del proceso por el delito de uso de documento público de contenido falso y sobreseimiento definitivo del legislador. Fernández votó en disidencia en este punto, motivo por el cual la denuncia por “torcer” el derecho solo va contra Benítez y Vera.

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En tal sentido, los integrantes de la Sala Penal de la Corte, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes, y el camarista Arnaldo Fleitas, consideró “una comparación entre la acusación y el auto de apertura a juicio: los hechos remitidos a juicio oral y público, son las mismas porciones fácticas presentadas en la acusación, por tanto, las mismas porciones fácticas sobre las cuales versó la audiencia preliminar, y sobre las cuales las partes pudieron ofrecer pruebas”.

“El Juzgado Penal de Garantías no ordenó la apertura a juicio oral y público con base en la prescripción por la calificación de ‘producción mediata de documentos públicos de contenido falso’, sin embargo, esta declaración de prescripción fue declarada erróneamente”, según los miembros de la Sala Penal.

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Por lo que, tras su análisis del expediente del caso, los integrantes de la Sala señalaron que “si surgen calificaciones jurídicas distintas sobre los mismos hechos, recién en el estadio del juicio oral y público puedan introducirse al debate con la debida advertencia al procesado”.

Pero “en el presente caso, no existe obstáculo ni afectación de derechos al procesado si se realiza el debate sobre los mismos hechos, incluyendo la calificación de ‘Producción mediata de documentos públicos de contenido falso’, ya conocida desde el principio del proceso, y sobre la cual, incluso, versó la audiencia preliminar y la cual fue excluida del debate, de forma errónea por parte del Juez Penal de Garantías”.

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Fiscal analiza documentaciones del caso Hernán Rivas

El fiscal Luis Piñánez lleva adelante el análisis de las documentaciones relacionadas al proceso penal contra el senador colorado Hernán Rivas.

Entre estos dcouemntos está el acta de audiencia preliminar y el Auto Interlocutorio (AI) N° 850, del 10 de octubre de 2025, dictada por el juez penal de garantías N° 7 Miguel Palacios.

También son objeto de estudio por el fiscal los recursos de apelación presentados por las fiscalas Patricia Sánchez y Luz Guerrero, al igual que los escritos presentados por la defensa de Hernán Rivas, ejercida por los abogados Álvaro Cáceres, Cristóbal Cáceres y Víctor Dante Gulino, contra el AI N° 850.

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Además es analizado el Auto Interlocutorio (AI) N° 102, emanado por el Tribunal de Apelación, conformado por los camaristas Bibiana Benítez Faría, Delio Vera Navarro, hoy jubilado de la magistratura, y José Agustín Fernández, quien votó en disidencia.

En este sentido, todos los documentos citados están siendo verificados y analizados en cuanto a su contenido. El fiscal Piñánez señaló que no se descarta la posibilidad de solicitar más informes a las instancias judiciales según la necesidad.