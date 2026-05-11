Víctor Insfrán presenta balance de gestión ante inminente salida del Consejo del IPS

Víctor Insfrán, representante de los Trabajadores Asegurados ante el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), remitió en las últimas horas un detallado balance de gestión que resume sus principales iniciativas institucionales en el periodo septiembre 2023 a marzo 2026.

El documento surge en un contexto de cambios en la previsional, tras confirmarse ayer, que su salida del cargo es inminente. Su renuncia fue anunciada por fuentes de alto nivel del seguro social, quienes aseguran que Insfrán presentó su dimisión al cargo hace varios días y solo se espera el decreto del Poder Ejecutivo anunciando su reemplazo.

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Actualmente, el presidente de la República, Santiago Peña, se encuentra en Filipinas, por lo que la firma del decreto correspondiente podría quedar a cargo del vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Pedro Alliana, o bien ser anunciado tras el arribo del mandatario, previsto para mañana. Hasta el momento, Insfrán se ha limitado a presentar su informe por escrito, sin brindar declaraciones adicionales sobre su alejamiento del Consejo.

Víctor Insfrán: ejes de su Informe de Gestión

El balance presentado por el consejero representante de los Trabajadores se divide en ocho áreas estratégicas, enfocadas en la sostenibilidad del sistema y la defensa de los derechos de los asegurados:

Control de ingresos: El informe destaca el impulso de medidas de fiscalización, como el sistema “Espejo” (aún pendiente de implementación), diseñado para detectar irregularidades en los incrementos salariales declarados por las patronales. También menciona gestiones para el cobro de deudas de organismos públicos, incluyendo al Ministerio de Salud.

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Beneficios y Jubilados: Se resalta la modernización del sistema de “Fe de Vida” mediante convenios con el Banco GNB, lo que permitió eliminar la obligatoriedad de la presencia física de los jubilados para este trámite, además de la simplificación de requisitos administrativos para asegurar la inclusión de beneficiarios.

Descentralización: En cuanto a infraestructura, el documento cita mejoras en unidades sanitarias del interior como San Antonio, Caazapá, Paraguarí, Villeta y Colonia Independencia y, proyectos para fortalecer servicios de oncología, nefrología, traumatología y cirugía cardíaca fuera de la capital.

Gestión financiera: Insfrán menciona el seguimiento de bonos financieros, colocaciones bancarias y el impulso para la creación de una “Mesa de Dinero” institucional para optimizar el uso de los recursos.

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Recursos Humanos y normativa: El balance incluye la implementación de mesas paritarias con gremios, propuestas de actualización del estatuto del funcionario y la participación técnica en proyectos de ley relacionados con las MiPyMesy la enajenación de bienes de renta del instituto.

Sobre provisión de fármacos

En el área de servicios, el consejero informó sobre el monitoreo de infecciones hospitalarias, el seguimiento en la provisión de medicamentos biológicos y oncológicos, y la revisión de servicios tercerizados.

Finalmente, el informe consigna el “Proyecto de Comunicación IPS 2026-2027”, que busca modernizar los canales de difusión hacia el asegurado y un relevamiento sistemático de todas las unidades sanitarias del país para mejorar la planificación institucional.

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El documento concluye reafirmando que la gestión se orientó a la transparencia y la equidad, dejando una hoja de ruta para la sostenibilidad del sistema previsional ante la inminente designación de un sucesor por parte del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, ante el aluvión de graves situaciones irregulares ocurridas en los últimos años en IPS, su salida, junto con la dimisión de los demás miembros del Consejo de Administración que quedan de la gestión del anterior presidente del ente, Jorge Brítez, es una exigencia actual de varios gremios de asegurados. El actual presidente de la previsional, Isaías Fretes, también la había demandado.