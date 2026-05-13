Prisión preventiva de Erico Galeano queda a cargo de Cámara

Un Tribunal de Apelaciones Especializado en Crimen Organizado analizará el recurso que planteó el exsenador colorado Erico Galeano Segovia y que suspendió su audiencia de revisión de medidas, en la que se tenía que estudiar el pedido de prisión preventiva que realizaron los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta Dinamarca, encargados del caso A Ultranza.

La reposición planteada por los abogados Luis Almada y Ricardo Estigarribia, en contra la convocatoria a audiencia de revisión, fue rechazada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, que preside el juez Pablino Barreto e integran Inés Galarza y Juan Dávalos.

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“Tanto el Tribunal de Sentencia como la Cámara de Apelaciones ya resolvieron que habiendo sido modificada la condición de senador lo que corresponde es el arresto domiciliario del señor Erico Galeano, pero el Ministerio Público pide la prisión preventiva sin aportar ningún hecho nuevo”, argumentó Almada en relación al recurso presentado.

La defensa planteó dicha reposición luego de promover el hábeas corpus preventivo que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó esta tarde; con la pretensión que Erico Galeano continúe en libertad, mientras el máximo tribunal resuelve el recurso extraordinario de casación promovido contra el Acuerdo y Sentencia N° 10 del pasado 4 de mayo, dictado por un tribunal de alzada, que ratificó la condena a 13 años de cárcel.

Fiscalía pide prisión de Erico Galeano

El Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que condenó a Erico Galeano Segovia a 13 años de cárcel, había programado para las 9:30 de este miércoles la audiencia de revisión de medidas para el exsenador colorado, en atención al pedido de prisión preventiva que realizaron los fiscales Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta para el exlegislador condenado por lavado de dinero fruto del narcotráfico y asociación criminal.

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Los agentes del Ministerio Público alegaron que con la aceptación de la renuncia de Erico Galeano a la Cámara de Senadores, desapareció el argumento del fuero parlamentario, que había esgrimido el pasado 4 de marzo el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado para mantener las medidas alternativas.

Pak y Corbeta agregaron en el escrito que corresponde aplicar la prisión preventiva, más aún considerando que la condena de Erico Galeano Segovia fue confirmada el pasado 4 de mayo por el Tribunal de Apelaciones Especializado en Crimen Organizado.

El exparlamentario colorado estuvo con arresto domiciliario desde el 26 de septiembre hasta el 26 de diciembre de 2023. Esos tres meses se computan como parte de su condena, que es de 13 años de cárcel, por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal.

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Erico habla de “linchamiento político y jurídico”

Luego de la suspensión de la audiencia de revisión de medidas el exsenador colorado Erico Galeano ratificó que es inocente e insistió en que el Ministerio Público no probó en el juicio oral sus supuestos vínculos con los presuntos líderes del esquema desbaratado con la Operación A Ultranza Py, Miguel “Tío Rico” Insfrán Galeano y Sebastián Marset.

“Esto no fue un juicio normal, fue un linchamiento político y jurídico, no tenemos ninguna garantía. Todo esto se basa en presunciones, la sentencia que yo tuve fue por presunciones, no se demostró mi vinculación con el dinero proveniente del narcotráfico ni que yo haya brindado cobertura a esta gente con mi avioneta”, remarcó Galeano.

Agregó que el Tribunal de Sentencia no tuvo en cuenta ninguna de las pruebas que presentó su defensa, como las declaraciones de los pilotos, quienes expresaron en el juicio oral que nunca recibieron órdenes de su parte, según expresó el exparlamentario.

Galeano remarcó que al hablar de “linchamiento político y jurídico” no se refería al ámbito parlamentario ni a sus correligionarios del Movimiento Honor Colorado, sino a lo resuelto en la Justicia, tanto en el juicio oral como por la Cámara de Apelaciones, ya que “siempre la Justicia tiene un poquito de presión política de por medio”, según fundamentó.

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Empero aseguró que sigue confiando en la Justicia y que aguardará la resolución de la Sala Penal de la Corte, con relación al recurso extraordinario de casación interpuesto en contra de la ratificación de su sentencia condenatoria.