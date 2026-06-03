“Si pagás, en dos días te sacan el documento”: Denuncian red de coimas en la Municipalidad de Asunción

Una grave denuncia por presunta corrupción se presentó hoy, miércoles, ante la Junta Municipal de Asunción. Concejales de diversas bancadas y ciudadanos particulares expusieron la supuesta existencia de una “rosca” que congelaría intencionalmente expedientes esenciales. La maniobra afectaría directamente a la aprobación de planos y la obtención de licencias comerciales. Según los denunciantes, el objetivo de trabar los documentos administrativos sería la exigencia de coimas.

La presentación de esta grave acusación pública se produce a escasos días de las internas partidarias municipales, previstas para este domingo 7 de junio. Los denunciantes sostienen que las exigencias económicas irregulares apuntan al financiamiento de campañas electorales. Las elecciones municipales generales están fijadas para el 4 de octubre. Esta situación de supuesta “recaudación paralela” estaría provocando un severo perjuicio en los ingresos genuinos de la comuna.

La denuncia formal fue presentada este miércoles, ante el pleno de la corporación legislativa, por Bruno Martínez, precandidato a concejal y gestor. El recurrente afirmó actuar en representación de numerosos arquitectos y gestores locales. Sostuvo que los profesionales sufren el mismo problema pero temen denunciar formalmente por represalias.

Martínez señaló de forma directa que posee expedientes totalmente paralizados desde enero. Dijo que la traba ocurre porque el responsable de autorizar los documentos se encuentra de vacaciones, supuestamente con fines proselitistas. Según su declaración, la Intendencia, a cargo de Luis Bello (ANR - cartista) no nombró a un encargado con firma habilitada.

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El denunciante apuntó directamente contra Diego Sotomayor (ANR-cartista), titular de la Dirección de Planeamiento Urbano de la comuna, quien es precandidato a concejal del Partido Colorado por el cartismo, que es el oficialismo en la comuna, y que postula a Camilo Perez (ANR-cartista) a la Intendencia. Sotomayor fue puesto en el cargo por Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), quien también se postula para concejal.

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El denunciante sostuvo que todas las dependencias de la Municipalidad de Asunción operan bajo ediles denominados “sumos sacerdotes”, que manejarían cuotas de poder para forzar pagos destinados a “aceitar” la campaña.

A la acusación ciudadana se sumó el concejal Álvaro Grau (PPQ), quien denunció que impera un ambiente “casi mafioso” de amedrentamiento en el municipio. Expresó que el mensaje parece ser: “Al que se anime a abrir la boca, vamos a ir contra él”, fustigó. Grau criticó que se traben firmas legales mientras empresas irregulares operan en zonas prohibidas.

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Por su parte, la concejala Fiorella Forestieri (PLRA) validó plenamente las quejas de los contribuyentes. La legisladora leyó el reclamo de una ciudadana con documentos retenidos desde enero. Manifestó que la excusa del área es que el encargado “siempre está de vacaciones”. Forestieri calificó la inacción y la falta de respuestas como “una vergüenza”.

El concejal Pablo Callizo (PPQ) reafirmó la supuesta existencia de una red de corrupción. El legislador ubicó el origen de la “rosca” organizada en el “quinto piso”. Afirmó que las solicitudes de dinero ilegal se asocian a un esquema de “pecheo o aceite”. Explicó que varios directores buscan candidaturas y requerirían fondos de procedencia al margen de la ley.

El calvario del “Quinto Piso”: Se aprovechan de la urgencia del contribuyente

Un equipo periodístico de ABC visitó las dependencias del mencionado quinto piso municipal. En el sitio, diversos contribuyentes confirmaron el retraso crítico en los trámites esenciales. Los usuarios denunciaron de forma anónima que las demoras responderían a fines extorsivos. Manifestaron que la lentitud busca forzar el pago indebido para otorgar las autorizaciones.

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Los ciudadanos lamentaron que los funcionarios se aprovechen de la urgencia económica. Un afectado relató que los trámites vigentes deberían resolverse en un plazo de máximo sesenta días. Sin embargo, el recurrente detalló que lleva esperando un resultado por más de noventa días. La réplica recibida fue que “el director está de permiso” o que el legajo rotó de oficina.

Bajo estricta reserva de su identidad, las fuentes confirmaron los pedidos de coimas. Los contribuyentes indicaron que los requerimientos ilegales surgen ante cualquier pedido de celeridad. Una de las víctimas declaró de forma directa una frase que describe el esquema. “Si pagás, en dos días te sacan el documento”, reveló.

“No tengo por que responder que hago en mis vacaciones”, dice director

ABC se comunicó con el director Diego Sotomayor para obtener su descargo. Consultado al respecto de la denuncia, Sotomayor respondió: “Yo estoy ejerciendo mi derecho a vacaciones por distintos motivos, las vacaciones son privadas, no forman parte de mi gestión pública. No tengo por que responder que hago en mis vacaciones amparado por la constitución nacional”.

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Sobre la denuncia de coimas, dijo no saber nada. “Las responsabilidades son individuales. Me imagino que si hay denuncias, hay pruebas, y pongo toda mi dirección a disposición de cualquier investigación a cualquier funcionario que sea denunciado. Como siempre”, expresó.

El director señaló además que la aprobación de licencias comerciales pasa por diferentes dependencias municipales, no solo la suya. En el caso de la aprobación de planos, señaló que corresponde a la Dirección de Obras Particulares, ajena a su dependencia.