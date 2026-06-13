Asunción: La furiosa respuesta de Nenecho por el desvío de los bonos G6

Documentos oficiales de la Municipalidad de Asunción, obtenidos tras una solicitud de acceso a la información pública realizada por ABC, revelaron esta semana que la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez(ANR-HC) jamás planificó ni presupuestó la intervención de las plazas públicas prometidas con los bonos G6, emitidos en 2020 por un total de G. 100.000 millones.

Rodríguez, del total de G. 100.000 millones, se había comprometido a invertir G. 10.000 millones en la revitalización de diez plazas, pero las propias direcciones de la comuna confirmaron este año que no poseen ningún registro, plano ni antecedente que demuestre que esas obras existieron alguna vez en los papeles de la municipalidad.

De las 10 plazas cuya refacción prometió Nenecho a los bonistas y a los contribuyentes, la única que empezó, pero no terminó, fue la plaza Naciones Unidas, del barrio Mburicao. Según la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP), de esa obra apenas se pagaron G. 971 millones, de los más de G. 2.300 millones por la que fue adjudicada. Luego los trabajos pararon, el dinero de los bonos ya no estuvo y los trabajos los terminó el año pasado la gestión del actual intendente, Luis Bello (ANR-HC) con fondos propios.

De la publicación de ABC, denunciando que no hay documento que indiquen cuáles eran las plazas que debían mejorarse, se hicieron eco en redes sociales, distintos usuarios. Uno de ellos, en X, recibió este feriado del 12 de junio, la respuesta de Nenecho.

El tenso cruce en X: Nenecho culpa a Mario Ferreiro por los bonos G6

“El que se está salvando de Tacumbú es Nenecho Rodríguez, que pertenece al mismo equipo de Camilo Pérez (candidato a intendente por la ANR, cartista como Nenecho). Inéditos documentos revelan que este impresentable jamás planificó obras en plazas con los bonos G6. La ciudad se cae a pedazos, y no es por falta de dinero”, dijo el usuario identificado como Vozpy1957.

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“Impresentable es tu página de cuarta que escribe boludeces sin saber! Para empezar fue la Administración Ferreiro y su equipo que emitió los bonos G6 y planificaron reparar 4 plazas por un importe de 10 mil millones y fue lo PRIMERO que anule al asumir el 20/12/2019 tras la renuncia del mismo, porque consideramos montos altos para solo 4 plazas!! Averigüe bien antes de escribir disparates zurdos hediondos!!”, respondió furibundo Nenecho.

El exintendente replica así su estrategia de responsabilizar de los bonos G6 al intendente anterior, Mario Ferreiro. Sin embargo, documentos prueban que en 2019, siendo concejal de Asunción, Nenecho aprobó la emisión de estos bonos. Luego, en diciembre de ese año, Ferreiro renunció y asumió en su reemplazo el mismo Rodríguez que, ya como jefe comunal, firmó la autorización para que los bonos se emitan.

Nenecho afirma, en el posteo de X, que consideró G.10.000 millones, un monto muy alto para refacción de “solo 4 plazas”. Por ello, al aprobar la emisión de los G6, subió la apuesta, siempre según documentos oficiales de la Municipalidad de Asunción, y prometió la reparación de 10 plazas. Sin planificar, sin embargo, cuáles serían, y para terminar renunciando a su cargo en agosto del año pasado, sin arreglar más que una, y a medias.

El misterioso balance municipal: ¿Dónde están los fondos de los bonos G6?

De hecho, los documentos prueban que en diciembre de 2019, al asumir como intendente, Rodríguez recibió la Municipalidad de Asunción con una disponibilidad de bonos de G. 68.000 millones de emisiones anteriores, de la era Ferreiro, correspondientes a G3, G4 y G5 para obras.

Como ya publicara ABC, acorde los balances y análisis de cuentas de la municipalidad, en 2020 se realizó la emisión de bonos G6 por G. 100.000 millones, por lo que, con el saldo inicial de caja, Nenecho tenía G. 168.000 millones para obras. Según rendición de cuentas de ese año, se ejecutaron G. 64.000 millones, por lo que debían sobrar 103.000 millones.

Pero el dinero de bonos que figura en balance municipal 2020 es de solo G. 24.000 millones, correspondientes a saldos de los bonos G3, G4 y G5. La diferencia es de G. 78.000 millones. Los bonos G6 ya no aparecen en este balance municipal.

La lista de promesas con los bonos G6 incluía, además de 10 plazas por G. 10.000 millones, G. 26.800 millones para bacheos y G. 9.000 millones para señalización de calles. También se presupuestó una flota de vehículos y G. 4.630 millones para reformar la Estación de Buses (EBA), proyecto que fue incluido nuevamente en la emisión G7 y que jamás se encaró.

Pero el destino final del dinero de los bonos G6 que debía ser para obras que no se ejecutaron, como la plazas, así como el destino final del dinero de los bonos G7 (emitidos en 2021 por un total de G. 200.000) que también incluía varias obras que nunca se ejecutaron, como mejoras en el mirador Itá Pytã Punta, se mantiene hasta hoy en la opacidad debido a un vacío en el control institucional.

Fiscalía investiga desvío de G. 500.000 millones en Asunción

Ante las denuncias de ABC, de que en el uso de los bonos emitidos por la municipalidad en la administración de Nenecho, desde los G 6 hasta los G 8 (para desagües pluviales, cuatro de los cuales nunca se hicieron) y los G9 (para pagar intereses de bonos anteriores), habían desaparecido unos G. 500.000 millones, la Contraloría General de la República confirmó el desvío mediante un análisis especial.

Pero el estudio de la Contraloría solo se basó en el destino de los bonos G8 y G9, dejando de lado los anteriores. Enmarcándose en ese informe oficial, el interventor Carlos Pereira confirmó en agosto del año pasado “terribles prácticas ilegales” en el desvío de un total de G. 512.000 millones utilizándose las cuentas de los bonos G8. Pero tampoco se refirió al dinero de los bonos anteriores.

En la Fiscalía, entretanto, se investiga el desvío de dinero, de los bonos G8 y G9 desde setiembre de 2024, mientras desde el año pasado hay otra pesquisa abierta que incluye el uso de los bonos G6 y G7.

Presionado por el resultado de la intervención, Nenecho renunció a su cargo en agosto pasado, dejando paso a Luis Bello, que como concejal había avalado su gestión y que, como intendente colorado cartista como Rodríguez, sigue hasta ahora sus mismos pasos, posponiendo la calidad de servicios prometidos con dinero de los contribuyentes y el pago de millonarias deudas contraídas por lo bonos para obras que, finalmente, no se ejecutaron.

Ocho causas penales y el futuro político del exintendente

De la gestión de Nenecho hay en la Fiscalía unas ocho causas penales abiertas, incluida la de la compra de detergentes “de oro” con fondos de emergencia en pandemia, proceso en el cual hay una acusación por lesión de confianza y asociación criminal.

Con todo, Rodríguez se candidató en las internas coloradas con intención de ser nuevamente concejal, pero no logró pasar. Sí lo hicieron, e integran las listas a concejales con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre, los concejales y directores que lo acompañaron y avalaron toda su cuestionada gestión. Los ediles que buscan reelección integran ternas del Partido Colorado y también representan al Partido Liberal.