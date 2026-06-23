Agricultores de J. A. Saldívar se preparan para proteger sus cultivos ante las heladas

Los agricultores de la ciudad de J. A. Saldívar (Central), ante la advertencia de las heladas que podrían afectar la producción hortícola de la zona, aplicarán varios métodos para la protección de sus cultivos.

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Uno de los métodos que aplicarán es el riego continuo de los cultivos, la quema controlada de ramas secas y la cobertura de las plantaciones con hojas y medias sombras para minimizar el impacto del fenómeno meteorológico y los daños provocados por las heladas.

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Uno de los productores que ya puso en marcha las medidas preventivas es Carmelo Acosta, quien desde hace varios años aplica la técnica del riego continuo durante las noches más frías.

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“Realizamos el riego durante dos días seguidos para crear una capa de evaporación que protege a las plantas y evita que la helada afecte la producción. Es una técnica que venimos utilizando desde hace años y nos ha dado buenos resultados”, expresó Carmelo Acosta, productor de J. A. Saldívar.

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Según explicó, las hortalizas más sensibles a las bajas temperaturas son el tomate y el locote, que requieren una atención constante para evitar pérdidas económicas.

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En contraste, señaló que otros cultivos como la frutilla, la cebollita y diversas verduras de hoja presentan una mayor resistencia al frío y suelen soportar mejor las temperaturas extremas.

Por su parte, Miguel Martínez comentó que los agricultores de la zona también recurren a otras alternativas para proteger sus plantaciones.

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“Otra de las prácticas que utilizamos es la quema de ramas secas para generar vapor en el ambiente. Además, cubrimos algunos cultivos con hojas y medias sombras para reducir el impacto de las heladas sobre las plantas”, indicó Miguel Martínez.

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Los productores permanecen atentos a los reportes meteorológicos y esperan que las medidas implementadas permitan preservar gran parte de la producción hortícola, una de las principales actividades económicas de la ciudad de J. Augusto Saldívar.