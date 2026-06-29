IPS llevará la vacuna contra la influenza a los lugares de trabajo

Ante el aumento crítico de enfermedades respiratorias y una baja cobertura de inmunización, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) ordenó trabajar en la implementación de brigadas de vacunación itinerantes contra la influenza que llegarán directamente a las empresas buscando revertir el bajo porcentaje de personas protegidas.

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Durante la última sesión de los consejeros de IPS, se informó que el sistema de salud atraviesa un periodo de saturación debido a la alta demanda por afecciones respiratorias. La preocupación principal radica en el bajo porcentaje de vacunación contra la influenza, que actualmente se sitúa en un nivel deficiente.

Virus respiratorios suman 112 defunciones en seis meses

Según los datos monitoreados junto al Ministerio de Salud Pública (MSPBS), se han registrado 112 defunciones a causa de complicaciones por influenza en lo que va del año, afectando mayoritariamente a personas en los extremos de la vida que no contaban con la inmunización.

“Hay muchos enfermos por influenza grave y hay muchos fallecidos. Es una situación de riesgo de vida alto que la gente debe conocer”, se advirtió en sesión, señalando que la meta ideal de cobertura debería superar el 90% para frenar el impacto del brote.

Nueva estrategia: vacunación en los lugares de trabajo

Para combatir el ausentismo y proteger a la población asegurada, el Consejo resolvió cambiar la estrategia de acceso. Se determinó planificar estrategias para que los puestos de vacunación no se limiten a los centros asistenciales:

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Brigadas en empresas: Se instruyó a la Gerencia de Salud y a Medicina Preventiva para la organización de equipos itinerantes que realizarán jornadas de vacunación directamente en los establecimientos de los patrones asegurados.

Articulación institucional: Para ejecutar este plan, se instruyó trabajar con la Dirección de Aporte Obrero Patronal (AOP), entidad que posee la base de datos necesaria para identificar y llegar a las empresas con mayor concentración de trabajadores.

Reingeniería de recursos: El presidente del IPS, Isaías Fretes, solicitó que el personal de enfermería y los equipos de promoción y prevención, tanto del edificio central como de las periféricas, sean reasignados prioritariamente a esta campaña masiva.

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El Consejo dio directrices claras al Departamento de Comunicación el IPS para lanzar una campaña de concienciación a nivel país. El objetivo es que el mensaje sea “efectivo y masivo”, para informar con crudeza sobre la peligrosidad de la situación respiratoria actual y la necesidad de que la población acuda a recibir su dosis antes de que la situación sanitaria se agrave aún más.