Cómo proteger tu piel del frío extremo: consejos prácticos del Ministerio de Salud

El invierno, con sus bajas temperaturas y ambiente seco, suele ser una época en la que la atención sobre nuestra salud corporal se desplaza hacia la prevención de enfermedades respiratorias, descuidando a menudo el órgano más grande y pesado del cuerpo humano: la piel.

Contrario a lo que se piensa, el frío extremo no es solo una molestia climática, sino un factor estresante capaz de comprometer la integridad de la barrera cutánea.

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Especialistas del Centro Dermatológico del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), advierten que esta vulnerabilidad aumenta debido a cambios en los factores ambientales y, fundamentalmente, por alteraciones en nuestras rutinas diarias.

El impacto del frío en la piel

La piel es la primera línea de defensa de nuestro organismo. Durante el invierno, esta barrera protectora se debilita. El aire frío y la calefacción en ambientes cerrados reducen drásticamente la humedad ambiental, lo que provoca la evaporación acelerada de agua en las capas superficiales de la epidermis.

Este fenómeno desencadena una serie de problemas comunes. Según los especialistas del Centro Dermatológico, la xerosis cutánea (sequedad extrema) es la complicación más frecuente, manifestándose a través de una piel rugosa, tirante y opaca.

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Si este proceso no se detiene a tiempo, los síntomas escalan rápidamente hacia el prurito (picazón intensa) y la descamación. En casos donde la exposición al frío es prolongada o las medidas de cuidado son inexistentes, la piel puede presentar fisuras o grietas, lo que no solo es doloroso, sino que compromete la barrera contra agentes externos, facilitando la aparición de dermatitis, eccemas o, en casos más graves, sobreinfecciones bacterianas debido a que la piel agrietada pierde su capacidad de blindaje natural.

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Las zonas más expuestas —como el rostro, las manos y los labios— son las primeras en sufrir. Los especialistas explican que los labios, al carecer de glándulas sebáceas protectoras, son extremadamente sensibles, y su deshidratación deriva a menudo en queilitis, una inflamación dolorosa que puede requerir tratamiento médico si se agrava.

Estrategias esenciales para una piel resistente

Para contrarrestar estos efectos, el Centro Dermatológico enfatiza que no se trata de implementar rutinas complejas, sino de mantener hábitos constantes y adaptados a las exigencias estacionales.

1. Hidratación proactiva: Es fundamental intensificar la hidratación. Se recomienda el uso de cremas o lociones que contengan componentes reparadores como la glicerina o el ácido hialurónico. El mejor momento para aplicarlas es inmediatamente después de la ducha, momento en que la piel aún conserva humedad, y nuevamente antes de enfrentar el aire exterior.

2. El agua caliente, enemigo invisible: Aunque el cuerpo demande calor, las duchas con agua muy caliente son contraproducentes. Estas eliminan los aceites naturales que la piel produce para protegerse. La recomendación es optar por baños con agua tibia o natural, preservando así la integridad de la capa lipídica.

3. Falta de protección UV, un error común: Existe la falsa creencia de que el protector solar es exclusivo del verano. Sin embargo, los rayos UV continúan presentes durante todo el año. La radiación solar en invierno, sumada al reflejo en ciertas superficies, puede dañar la piel y acelerar el envejecimiento prematuro. Su uso debe ser un hábito innegociable.

4. Nutrición e hidratación interna: La salud de la piel comienza por dentro. Una dieta rica en vitaminas A, C y E, junto con ácidos grasos omega-3, fortalece la regeneración celular. Asimismo, el consumo de agua es vital; en invierno, la sensación de sed disminuye, pero la necesidad de hidratación interna persiste. El Ministerio de Salud sugiere beber al menos 8 vasos diarios, independientemente de la sed.

5. Protección física y ambiental: El uso de indumentaria adecuada —prendas holgadas y cómodas que cubran áreas sensibles como manos y rostro (usando guantes y bufandas)— limita la exposición directa al frío y al viento. No olvidar el bálsamo labial con protector solar, un aliado pequeño pero indispensable.

Desde el Ministerio de Salud resaltan que adoptar estas prácticas no es una cuestión de estética, sino de salud preventiva, evitando que las molestias leves de la estación se conviertan en complicaciones dermatológicas que requieran atención especializada. Escuchar a la piel y protegerla es la mejor forma de atravesar los meses de frío con bienestar.