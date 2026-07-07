Medellín y sus secretos: Cómo lograr una transformación urbana en Asunción

La primera jornada de los Foros de la Ciudad, organizado por el Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) tuvo como foco central el exitoso caso de transformación urbana de la ciudad de Medellín, Colombia. Desde Codeasu, señalaron que la clave de este proceso no radica en replicar obras físicas de forma mecánica, sino en adoptar rigurosamente la transformación urbana sostenida.

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Para el consejo, el ejemplo de la ciudad colombiana invita a nuestra capital a abandonar urgentemente la práctica habitual en la Municipalidad de Asunción, de administrar crisis vecinales de manera fragmentada para empezar a diseñar un verdadero proyecto de ciudad a largo plazo.

¿Cómo funciona el motor institucional de Medellín? El rol de las empresas públicas

Para Codeasu,el primer factor de éxito institucional de Medellín fue la modernización del aparato municipal mediante la consolidación de un Conglomerado Público especializado. Esta arquitectura institucional permite que la alcaldía central defina con claridad la visión política y las prioridades estratégicas, mientras que diversas agencias descentralizadas ejecutan los proyectos complejos sin trabas burocráticas.

Para Asunción, la enseñanza técnica es directa: una municipalidad administrativamente débil, burocrática y desprovista de alta capacidad técnica difícilmente podrá resolver los desafíos estructurales actuales.

El modelo financiero de EPM y su viabilidad en Asunción

El principal motor financiero y operativo de todo este proceso de cambio estructural es la firma Empresas Públicas de Medellín (EPM), una entidad de propiedad municipal organizada bajo estrictos criterios de eficiencia empresarial.

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A diferencia de las corporaciones privadas tradicionales, las utilidades económicas anuales de EPM no se distribuyen entre accionistas particulares, sino que retornan al municipio de manera íntegra.

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Estos recursos excedentes son los que sostienen de forma continua el presupuesto local destinado a la infraestructura vial, los servicios básicos, la educación y el desarrollo urbano social.

Bajo este modelo, las empresas públicas locales pueden transformarse en potentes instrumentos de desarrollo civil si están correctamente gobernadas y profesionalizadas. Para Codeasu, Asunción necesita crear urgentemente agencias públicas descentralizadas con capacidad real de ejecución para poder intervenir de manera efectiva áreas críticas como la Franja Costera y su deteriorado Centro Histórico. Sin el diseño de estas herramientas de gestión financiera, las propuestas de planificación e infraestructura urbana continuarán quedando únicamente en diagnósticos teóricos sobre el papel.

Urbanismo social e integración: Lecciones de Medellín para Asunción

El concepto medular del modelo Medellín, analizado por Codeasu, fue el urbanismo social, una estrategia política deliberada que consiste en priorizar la inversión pública de mayor calidad estética y técnica en los sectores vulnerables.

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Mediante la gestión directa de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), parte de la estructura de empresas públicas de la ciudad, la capital antioqueña edificó equipamientos de primer nivel, parques integrales y redes de bibliotecas en los barrios populares. Este enfoque demuestra que los problemas críticos de marginalidad e informalidad habitacional deben abordarse obligatoriamente mediante intervenciones articuladas sobre territorios concretos.

Movilidad y seguridad como ejes de transformación urbana sostenida

La movilidad integrada funciona como el segundo pilar de inclusión social indispensable dentro de esta planificación de desarrollo territorial sostenible. La red de transporte metropolitano utiliza el sistema Metro de Medellín como la columna vertebral del esquema, articulando líneas de metrocables para barrios de laderas aislados, tranvías y buses rápidos. Este entramado de conexiones físicas redujo el aislamiento histórico de las comunas periféricas y generó una equidad real en el acceso de los trabajadores al empleo urbano.

En materia de seguridad ciudadana, la problemática no se combatió de forma exclusiva desde una perspectiva policial tradicional. La Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU), también pública, coordinó el uso de tecnología avanzada y sistemas de videovigilancia con la recuperación física del suelo. La instalación masiva de iluminación led eficiente y la revitalización planificada de los espacios públicos degradados demostraron ser las herramientas preventivas más eficaces para mitigar el delito.

Gobernanza metropolitana y participación ciudadana: El reto de Codeasu

La sostenibilidad temporal de este modelo descansa sobre la incorporación activa de los habitantes mediante presupuestos participativos y mecanismos formales de planeación local. Según Codeasu, la intervención directa de la comunidad genera procesos de corresponsabilidad y eleva la confianza en las instituciones. Cuando el ciudadano participa formalmente en la definición de las prioridades de su barrio, se apropia del espacio público, cuida la infraestructura y evita el vandalismo.

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Otro eje crítico directamente aplicable al territorio del área central es la urgencia de establecer una verdadera gobernanza metropolitana para solucionar las crisis de servicios básicos. Según Codeasu, los problemas actuales de transporte masivo deficiente, recolección final de residuos sólidos y expansión desordenada superan por completo los límites administrativos de la Municipalidad de Asunción. Medellín resolvió estas tensiones coordinando sus políticas de suelo y transporte con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, integrando la gestión de diez municipios vecinos.

Acuerdos políticos a largo plazo hacia los horizontes 2030 y 2050

Codeasu afirma que las transformaciones estructurales de una capital exigen planes técnicos de largo plazo que trascienden los períodos electorales ordinarios. Las experiencias internacionales analizadas demandan la firma de acuerdos políticos estables para sostener una visión estratégica urbana común con metas fijadas hacia los años 2030 y 2050.

Asunción requiere blindar legalmente sus proyectos viales y ambientales metropolitanos para asegurar la continuidad de los flujos de inversión pública esenciales para su desarrollo.

Calendario de los Foros de la Ciudad: Fechas clave del debate en Asunción

La segunda jornada de los Foros de la Ciudad se llevará a cabo el próximo 20 de agosto. En este encuentro, los candidatos a la intendencia tendrán la oportunidad de detallar de qué manera incorporarán de forma operativa los siete compromisos urbanos de Codeasu dentro de sus respectivos programas de gestión edilicia, acompañados por sus equipos técnicos.

El tercer foro de la serie tendrá lugar el 29 de octubre, una vez concluidas las elecciones municipales. La idea de este encuentro de cierre es que el intendente y los concejales electos inicien mesas de trabajo conjuntas inmediatas con el asesoramiento oficial del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU) para estructurar la hoja de ruta definitiva.

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El Codeasu es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro que reúne a más de cincuenta organizaciones comprometidas con el desarrollo sostenible de la capital. Estos Foros de la Ciudad son organizados en forma conjunta con el Club de Ejecutivos, la Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC), DENDE, Horizonte Positivo y CERNECO.