Cartismo recula y bloquea envío de balance de Luis Bello a la Contraloría

La bancada oficialista en la Junta Municipal de Asunción, integrada por colorados cartistas y disidentes, consumó este miércoles abierta maniobra de blindaje político al intendente, Luis Bello (ANR-cartista). Mediante una moción de vuelta a comisión, el oficialismo logró frenar el envío directo a la Contraloría General de la República (CGR) del cuestionado informe de gestión del primer cuatrimestre de 2026.

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El freno a la transparencia se concreta apenas una semana después de que el bloque cartista maniobrara con éxito para frustrar la sesión ordinaria pautada para el 1 de julio, en la que el dictamen sobre la gestión de Bello debía ser tratado. En aquella oportunidad, los concejales oficialistas abandonaron estratégicamente la sala de sesiones minutos antes del inicio del debate para dejar al cuerpo legislativo sin el quórum legal.

Balance de Luis Bello: la llamativa reculada del cartista Miguel Sosa

El gran protagonista de este retroceso fue el concejal Miguel Sosa (ANR-cartista), líder de la bancada cartista y presidente de la Comisión de Hacienda. El edil, uno de los autores del dictamen original que aconsejaba remitir los informes financieros a la entidad de control, optó por pedir la vuelta a comisión, argumentando presiones directas de sus colegas.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, Sosa solicitó formalmente que el documento regresara a su comisión para evaluar y analizar mejor la solicitud de auditoría. El legislador justificó su drástico cambio de postura alegando que fue un requerimiento imperativo de su bancada.

Oposición denuncia blindaje y “catástrofe” financiera en Asunción

La postura de Sosa desató el inmediato reclamo de los concejales opositores, Humberto Blasco (PLRA) y Álvaro Grau (PPQ), quienes le echaron en cara su cambio de posición. Los ediles cuestionaron que el concejal pretenda desechar el riguroso trabajo técnico desarrollado de manera conjunta en las comisiones para terminar cediendo ante el corporativismo de su partido.

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El concejal Grau, explicó que la intención de la medida era abrir las puertas a la transparencia y que la Contraloría iniciara una auditoría inmediata de los movimientos financieros sin esperar al cierre del tercer cuatrimestre. Calificó la gestión actual como una “catástrofe gigantesca” que requiere ser examinada con “lupa”.

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Por su parte, el concejal Blasco lamentó que se recurra a plazos elásticos para “sentarse sobre expedientes” cruciales que exigen una respuesta de transparencia institucional inmediata. Blasco recordó que la propia auditoría interna del municipio mantiene una omisión persistente y cómplice al no pronunciarse sobre las severas irregularidades detectadas en las rendiciones.

Blasco comparó la dilación del oficialismo con las “chicanas” del mismo sector frente al rechazo del Balance General 2025, cuya respuesta de la Intendencia Municipal recién fue devuelta hoy, casi 60 días después de ser rechazado por la Junta Municipal. Al respecto, Blasco dijo que, una vez que tengan el documento, verificarán si la devolución se dio dentro de los plazos que establece la ley orgánica municipal.

Lista oficial: ¿Quiénes son los concejales que trabaron el envío a la Contraloría?

A favor de la vuelta a comisión / Trabar el envío a CGR (10 votos ANR):

Juan C. Ozorio (ANR-HC)

Marcelo Centurión (ANR-HC)

Nasser Esgaib (ANR-HC)

Mariano Cáceres (ANR-HC)

Miguel Sosa (ANR-HC)

René Calonga (ANR-HC)

Karina Acuña (ANR-HC)

Daniel Ortiz (ANR-disidente)

Carlos González (ANR-disidente)

Arturo Almirón (ANR-disidente)

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En contra de la vuelta a comisión / Exigían control inmediato (8 votos Oposición):

Humberto Blasco (PLRA)

Fiorella Forestieri (PLRA)

Félix Ayala (PLRA)

Pablo Callizo (PPQ)

Paulina Serrano (PPQ)

Álvaro Grau (PPQ)

Jazmín Galeano (PPQ)

Rosanna Rolón (ANR-independiente)

Abstenciones (1 voto):

Juan J. Arnold (ANR-disidente)

Ausentes en el tratamiento (5 concejales):