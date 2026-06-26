Elecciones en Asunción: Junta suelta la mano a Luis Bello y su rendición de cuentas

La Comisión de Hacienda de la Junta Municipal de Asunción dictaminó remitir el informe de gestión del primer cuatrimestre de 2026 del intendente Luis Bello (ANR-cartista) directamente a la Contraloría General de la República (CGR). El anuncio fue realizado por el concejal Álvaro Grau (PPQ), integrante de la comisión. El edil detalló que la medida busca que el órgano de control inicie un análisis inmediato, sin esperar el informe consolidado de fin de año.

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Este dictamen surge desde la comisión asesora presidida por el líder de la bancada cartista, Miguel Sosa (ANR-HC). El posicionamiento de los legisladores expone un cambio en la conducta política del bloque oficialista, integrado por colorados cartistas y disidentes, así como de un sector de concejales opositores aliados a la intendencia.

El dictamen de la Comisión de Hacienda tendría entrada ante el pleno de la Junta Municipal de Asunción en la próxima sesión, el miércoles. De ser aprobado, el expediente se trasladará formalmente a la Contraloría para iniciar la verificación técnica.

Elecciones municipales: oficialismo suelta la mano a Luis Bello por cálculo electoral

El giro en el comportamiento de la mayoría oficialista en la Junta se da a las puertas de las elecciones municipales, en la que la mayoría de los actuales concejales busca la reelección, por lo que parece responder a un cálculo político.

Al evitar la discusión, los ediles también evitan comprometer su capital político ante la ciudadanía acompañando la gestión de Bello Su administración es señalada por concejales de la oposición como la continuidad directa del modelo implementado por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

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La resolución de enviar el documento de forma directa a la Contraloría coincide con las últimas acciones del bloque oficialista, que meses atrás, intentó a toda costa evitar el debate sobre el balance 2025, que incluyó los últimos meses de gestión de Rodríguez y los primeros de Bello.

La bancada no escondió su intención de lograr la aprobación por sanción ficta, dejando sin quorum al menos dos sesiones donde se pretendía su discusión. Dicha estrategia parlamentaria fracasó luego de que el pleno rechazara el balance en una sesión extraordinaria convocada al límite del vencimiento del plazo legal.

Radiografía del gasto: 90% del presupuesto va a gastos corrientes y salarios

Respecto al contenido del informe del primer cuatrimestre de 2026, el concejal Álvaro Grau (PPQ) indicó que los documentos contables confirman la vigencia del mismo modelo administrativo desgastado. Grau criticó que durante los primeros meses del año Bello haya mantenido la matriz de destinar el 90% de los recursos a la cobertura de los gastos corrientes.

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El edil opositor indicó que la estructura de gastos corrientes sigue destinando el 70% de los recursos a salarios, violando abiertamente la ley. “Hasta un 40% del ingreso (del impuesto inmobiliario) nomás se puede destinar a salarios, pero sin embargo acá están excediendo eso desde hace años y nunca han intentado ni siquiera mantenerse dentro del margen de lo que la ley le obliga”, dijo.

Grau describió la actual situación de la administración de la capital como una "catástrofe gigantesca“, enfatizando la necesidad de poner la ”lupa" sobre la administración municipal por el manejo de los recursos.

Denuncian falta de auditoría y desvío de tasas específicas en Asunción

El concejal Humberto Blasco (PLRA) cuestionó que la Intendencia Municipal, una vez más, haya remitido el informe de gestión sin el informe de la auditoría interna municipal. Al ser un requisito obligatorio establecido en la Ley Orgánica Municipal, anunció que propondrá formalmente la devolución de los documentos al Ejecutivo hasta que se incorpore dicha revisión técnica.

Blasco señaló que los recursos asignados a gastos de capital e inversión física real son mínimos en el presente ejercicio. Afirmó que los bajos montos ejecutados corresponden principalmente al pago de certificados de obras viales de años anteriores y no a la puesta en marcha de nuevos proyectos de infraestructura para la ciudad.

Advertencia sobre la “cuenta única” y los plazos para el envío a Contraloría

El concejal Blasco alertó además sobre un desvío en el uso de los ingresos públicos con fines específicos. Criticó que la administración de Bello utilice, por ejemplo, el dinero proveniente de la recaudación de la tasa de recolección de basura para financiar costos administrativos generales. “Aquí se eliminó la cuenta única, pero lo que parece ser es que hay una cuenta única, todo lo que entra va a un solo gasto”, criticó.

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Respecto al balance 2025, el edil recordó que, al menos hasta la última sesión de la Junta, no se dio entrada a la respuesta del intendente al rechazo emitido por los concejales hace más de 45 días, el 10 de mayo. Blasco recomendó al intendente tiene la posibilidad de “vetar” el rechazo, o de lo contrario, cumplido el plazo de 30 días, tendrá “sanción ficta”, tras lo cual corresponderá que sea remitido “intotum a la Contraloría”.