Funcionarios del MEC usan títulos falsos para cobrar hasta 5 salarios mínimos

El Ministerio Público investiga cientos de casos de títulos falsos que están registrados en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), según una denuncia presentada públicamente por el ministro de la cartera, Luis Ramírez. La fiscala Teresa Sosa habló con ABC sobre los avance de las pesquisas, sumando otro capítulo escandaloso este 2026.

El titular de la cartera educativa había anunciado el lunes 15 de junio, la posible existencia de al menos 500 cartones no auténticos, en su mayoría en Ciencias de la Educación. Unos días después, el MEC denunció unos 145 casos de títulos falsos ante la Fiscalía para la investigación pertinente.

El viernes 26 de junio, nuevamente Ramírez dio una noticia relacionada a los documentos apócrifos. Indicó que más de 500 usuarios irregulares ingresaron al sistema informático para validar títulos académicos de forma totalmente ilegal.

Se aprovecharon horarios inusuales, épocas en las que el sistema estaba cerrado y perfiles sin autorización para realizar un total de 130.000 movimientos virtuales en este sistema, de acuerdo con lo manifestado por el secretario.

El “credencialismo” en el Estado: Así avanza la investigación fiscal en el MEC

Para investigar las denuncias brindadas por el MEC al Ministerio Público, se designó un equipo de fiscales encargados de la causa. La dirección del equipo es de la fiscala Teresa Sosa Laconich, bajo la coordinación del fiscal adjunto Augusto Salas Coronel, para intervenir y ejercer la acción penal. Completa el equipo el fiscal Juan Leonardi Guerrero.

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“Entre las denuncias observamos que hay personas, que hay funcionarios del MEC que están percibiendo salarios altos en base a los plus (extras) de los títulos falsos”, apuntó la fiscala Sosa Laconich.

La agente afirmó que la obtención de los títulos falsos es un mecanismo para conseguir salarios altos en instituciones públicas del Estado, principalmente en el MEC en el caso de los títulos de Ciencias de la Educación.

Los expertos llaman a este fenómeno “credencialismo”, que es la compra de títulos o la búsqueda de cartones para obtener mejores puestos laborales, principalmente en el sector público. Esto impulsa a la mercantilización desenfrenada de la educación superior.

De G. 15 millones para arriba: El millonario esquema de plus salariales

La fiscala Teresa Sosa realizó la siguiente comparación: Un funcionario que consigue o adquiere un diploma universitario falso hoy, gana lo mismo o casi lo mismo que un agente fiscal como ella.

“Un agente fiscal puede conseguir remuneraciones extra o, lo que se dice plus, por especializaciones, maestrías o doctorados y es lo que hacen también en el MEC”, reafirmó.

La representante del Ministerio Público explicó que tienen casos donde los presuntos técnicos de la cartera educativa obtienen así salarios de G. 15 millones o más, lo que equivale a aproximadamente cinco sueldos mínimos (G. 3.044.000 cada uno).

Por ahora, según avanzan las indagaciones, el 90% de los cartones apócrifos presentados por el MEC corresponden a la Universidad Autónoma de Asunción (UAA).