Títulos falsos: Fiscalía busca a dueño de instituto y podría ir a prisión

Una comitiva fiscal, liderada por el agente Aldo Cantero, funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y del Consejo Nacional de Educación (Cones), allanaron el jueves 16 de julio la sede del hotel Crowne Plaza de Asunción, para intervenir en supuestas clases de posgrado clandestinas, dirigidas a estudiantes brasileros.

Al día siguiente, Cantero resolvió la imputación del ciudadano brasilero Ismael Fenner, presunto encargado de estos cursos y director del Instituto Superior Interamericano de Ciencias Sociales (Isics), que en Brasil se denomina Facultad Interamericana de Ciencias Sociales (FICS).

Según indicaron los intervinientes, el propio MEC realizó la denuncia ante el Ministerio Público, debido a la situación irregular en la que esta institución privada brindaba cursos y clases de maestrías y doctorados en Ciencias Jurídicas, Ciencias de la Educación y Administración Pública.

El Isics no cuenta con habilitación del Cones, ni está reconocido por el MEC, según confirmó durante la intervención Katia Turcott, directora jurídica del Consejo. La funcionaria agregó que, aparentemente, utilizan el nombre de otra entidad educativa que coincide con la marca.

El fiscal Aldo Cantero explicó hoy en conversación con ABC que a la imputación se suma la “orden de detención” del ciudadano extranjero, quien contaría con residencia identificada en Fernando de la Mora. También se le ha prohibido salir del país.

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Títulos falsos: brasilero tiene 8 días para presentarse ante la Justicia

Cantero remitió la imputación contra Ismael Fenner, el 17 de julio, al Juzgado Penal de Garantías 11, que dio por iniciada la investigación fiscal por estafa y producción de documentos no auténticos. El

A los ciudadanos extranjeros que querían estudiar, “les decían que este instituto superior de enseñanza estaba habilitado por el Cones y por el Ministerio de Educación. A raíz de eso, el Ministerio de Educación hace esa denuncia de varias personas que ya fueron víctimas de este esquema”, había indicado el fiscal Aldo Cantero. Ismael Fenner también es investigado en Brasil por ofrecer cursos de posgrado supuestamente falsos.

“Está con orden de detención. Si no se presenta a su imposición de medida, se ordenará su rebeldía“, reafirmó el fiscal Cantero. El Juzgado determinó que la audiencia de imposición de medidas se realice el próximo martes 28 de julio, es decir, Fenner cuenta con una semana para presentarse ante la Justicia.

Si el ciudadano no se presenta a este llamado, podría declararse su prisión preventiva. Además, hasta la fecha no se presentó ante el Juzgado ni ante el Ministerio Público, según las autoridades.