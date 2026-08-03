Títulos falsos: universidades privadas se desmarcan y apuntan contra “terceros”

Actualmente existen 17 universidades, institutos técnicos e institutos de formación docente en la mira de la Fiscalía, dentro de las investigaciones por la producción de 525 presuntos títulos universitarios falsos, tras una nueva denuncia presentada por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Algunos de estos institutos son de gestión privada y forman parte de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas (APUP), según afirmaron desde el propio gremio, en un comunicado emitido este fin de semana.

“La APUP expresa su profunda preocupación por las recientes publicaciones que vinculan a universidades asociadas con investigaciones relacionadas con la expedición de presuntos títulos falsos”, expresa el comunicado.

Indica que la difusión de estas informaciones sin el debido contexto genera una “percepción equivocada” en la opinión pública y ocasiona un grave perjuicio al “prestigio” y la trayectoria de instituciones que han demostrado una permanente disposición para colaborar con las autoridades competentes.

La postura de las universidades privadas sobre las investigaciones

Desde la APUP aseguran que las investigaciones en curso no se encuentran dirigidas contra estas universidades, sino a identificar a las “personas u organizaciones” responsables de los hechos investigados.

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“Por el contrario, las instituciones involucradas han promovido las denuncias correspondientes o colaboran activamente con el Ministerio Público para el esclarecimiento de los hechos, siendo las primeras interesadas en que los responsables sean plenamente identificados y sancionados conforme a la ley”, alega el gremio de las universidades.

Además, en el comunicado manifiestan preocupación por la difusión pública de información que, sin el “debido contexto” puede trasladar “injustificadamente” sospechas hacia instituciones que también han sido afectadas por el uso fraudulento de sus denominaciones, sellos y documentos académicos.

La nota está firmada por la comisión directiva. El presidente de la APUP es Sergio Duarte, rector de la Universidad Americana, y su vicepresidente es el conocido empresario y político liberal Juan Alberto Denis, rector de la Universidad Gran Asunción (Unigran).

¿Cuáles son las universidades en la mira del Ministerio Público?

En la actualidad son 17 centros los que figuran en la carpeta fiscal armada en junio, tras la denuncia del MEC por unos 525 títulos académicos apócrifos:

Universidad Autónoma de Asunción (UAA)

Universidad Metropolitana de Asunción (UMA)

Universidad del Chaco (Unichaco)

Universidad de San Lorenzo (Unisal)

Universidad Privada del Guairá (UPG)

Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD)

Universidad Nacional de Asunción (UNA)

Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní

Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos “Don Bosco” (ISSEF)

Instituto Técnico Superior Privado “Santa Teresita” , de Lambaré

Instituto de Formación Docente “Virgen de Fátima”

Instituto de Formación Docente (IFD) de Caaguazú

Instituto de Formación Docente (IFD) “San José”

Instituto de Formación Docente (IFD) “Eusebio Ayala”

Instituto de Formación Docente (IFD) “San Agustín”

Instituto de Formación Docente (IFD) de Lima

Instituto de Formación Docente (IFD) San Estanislao

Juez convoca a docentes que utilizaron títulos falsos para la imposición de medidas

El juez de Garantías Rolando Duarte convocó para el próximo viernes 14 de agosto, a partir de las 08:30, las audiencias de imposición de medidas para Sergio Benítez Cristaldo, María Selva Moreno Estigarribia, Eva López y Teresa Rosana Gómez Martínez, imputados por presuntamente utilizar títulos falsos para acceder a rubros en el MEC.

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Los cuatro procesados son docentes que tienen títulos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, con énfasis en Educación Escolar Básica, supuestamente atribuidos a la UAA.