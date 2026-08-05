MEC: docentes amenazan con protestas si Gobierno no sube cupo de jubilaciones

Representantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE), denunciaron esta tarde que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), no cumplieron con un acuerdo que tenían para habilitar 1.000 desvinculaciones de profesores para acceder a la jubilación este año.

Este martes se publicó la lista oficial de maestros desvinculados para esta segunda etapa del año lectivo. Solo figuran 300 funcionarios docentes y 21 funcionarios administrativos, según la resolución N° 1052 con fecha del 31 de julio, firmada por el ministro de Educación, Luis Ramírez.

Ese mismo día, Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), realizó un vídeo que circuló en redes sociales y el servicio de mensajería instantánea Whatsapp, donde también reclamaba esta situación.

Tras el reclamo, el sindicalista afirmó que “la gente de Economía (Ministerio de Economía y Finanzas) nos aseguró que habrá una nueva lista con 300 desvinculaciones más para setiembre y luego de eso seguiríamos hablando para este 2026 o para el 2027 probablemente”.

Jubilación docente: el enojo de un gremio ante el incumplimiento del Gobierno

Rafael Resquín, presidente de la UNE, lamentó esta tarde la decisión del Gobierno, de no cumplir con un acuerdo que mantenían desde el año pasado, el cual establecía supuestamente la salida de 1.000 maestros en esta segunda etapa escolar del 2026.

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“Nosotros ya habíamos pedido una audiencia con el ministro de Economía (Óscar Lovera). Nos dijo que no podía en ese momento y ahora, sin comunicar, el MEC saca esta resolución de 300 personas”, apuntó. Agregó que estos documentos se publican con la venia del MEF, por lo que realizan este reclamo a ambos ministerios.

El MEC había aprobado la desvinculación de 1.245 educadores en la primera etapa del año escolar, decisión que también se había dado luego de un acuerdo con los sindicatos del sector, que esperaban otras 1.000 salidas.

Resquín expresó igualmente que, para sorpresa del gremio, en la lista del 31 de julio figuran trabajadores cuyas jubilaciones fueron aprobadas durante el 2026 - paso previo para la desvinculación-, cuando hay personas que tienen documentos para salir de las aulas desde el 2025, pero que con esta decisión deberán esperar por lo menos hasta el 2027.

“Salir a las calles”: la medida de fuerza que evalúan si no consiguen respuesta

Los docentes de la UNE, advirtieron esta tarde, en conferencia de prensa, que podrían realizar protestas si es que no consiguen una respuesta rápida del Gobierno para ampliar el cupo de retiros voluntarios.

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“Si esta semana no tenemos una respuesta, vamos a salir a las calles para reclamar, porque hay cientos de compañeros que están esperando para acceder a este derecho”, exclamó Rafael Resquín.

Si bien no cuentan con una fecha definida para las protestas, considerando que esperan una reacción del Gobierno, las medidas podrían tomarse a fines de agosto.