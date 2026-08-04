Docentes acusan al MEC de no cumplir con el cupo de jubilaciones

La Federación de Educadores del Paraguay (FEP), denunció a través de las redes sociales que, el Gobierno no cumplió con un cupo prometido de dar la jubilación a 1.000 docentes este año, a partir de este mes de agosto y mediante resoluciones del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

El ministro de Educación, Luis Ramírez, firmó la resolución N° 1052 con fecha del 31 de julio, que establece la desvinculación y baja del personal de ese ministerio, que cuenta con resolución de jubilación emitida por la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En esta lista figuran 300 educadores del Magisterio Nacional que pudieron acceder a sus haberes y dejar las aulas a partir del 1 de agosto. También aparece un listado de 21 funcionarios administrativos que fueron desvinculados de la cartera esta semana.

“Accedimos a la lista donde figuran 300 personas que van a ser desvinculadas este mes, sin embargo, la noticia que me dieron es que esta va a ser la última lista del año y no habrá más desvinculaciones en octubre y setiembre para completar las 1.000 personas, como nos habían prometido en el Gobierno”, acusó Silvio Piris, presidente de la FEP.

Gobierno accedió a dar 300 jubilaciones más, según FEP

Silvio Piris, de la FEP, había anunciado una “gran movilización” para el 24 de agosto, ante el incumplimiento del Gobierno que dejaría a 700 profesores sin la posibilidad de retirarse este año y que recién podrían hacerlo en el 2027.

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“Yo voy a seguir insistiendo con el MEC y con el MEF para que se cumpla ese compromiso y en caso de que no tengamos respuesta favorable, ya les anticipo que convoco principalmente a los afectados para el día lunes 24 de agosto frente a Economía”, aseguró el sindicalista.

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Sin embargo, luego de este reclamo realizado a través de las redes sociales, Piris explicó que desde el Ministerio de Economía se pusieron en contacto con el gremio, para realizar un nuevo compromiso.

“La gente de Economía nos aseguró que habrá una nueva lista con 300 desvinculaciones más para setiembre y luego de eso seguiríamos hablando para este 2026 o para el 2027 probablemente”, expresó.

Profesores piden aumento salarial del 17% en dos años

Otro pedido de los gremios docentes para el Gobierno pasa por un aumento del salario básico profesional, de forma gradual, a partir del 2027. Según explicó Silvio Piris, la solicitud se dio en el marco de las negociaciones por los cambios en la ley de la caja fiscal, que incrementó los años de aporte del sector.

“La intención es que, por ejemplo, en el rubro de maestros de grado, se llegue a G. 5 millones por turno para el 2028, esto representa a un incremento total del 17%. El 15 de agosto tenemos que sentarnos con la gente del Gobierno para tener las primeras conversaciones”, dijo el titular de la FEP.

De no avanzar con el pedido, que debe ingresar en el anteproyecto de presupuesto 2027, los gremios podrían movilizarse por uno o dos días para fines de agosto.