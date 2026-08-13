Caso “Yankiguayo”: juez otorga urgente medida cautelar para proteger a ayoreos

La medida, firmada por el juez de garantías Marcelo Saldívar, concede 48 horas a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), para remitir los datos fiscales del creador de contenidos Nathan Seastrand, más conocido como “yankiguayo” y su empresa “Deep Jungle Studios”, ante la imposibilidad de ubicar su domicilio real.

Además, encomienda al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), a la Policía Nacional, la Conatel y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), a desmantelar los equipos en el territorio indígena y bloquear la transmisión de contenidos que no estén autorizados.

La decisión de la Justicia se da a instancias del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), que pidió la medida cautelar tras denuncias de ayoreos en contra del influencer norteamericano.

Según los líderes del pueblo Ayoreo Totobiegosode, Seastrand habría ofrecido dinero a pobladores para ubicar a indígenas en aislamiento voluntario. También habría colocado cámaras trampa con este objetivo. El biólogo y youtuber lituano Romualdas Šapoka, conocido como “Don Šapoka”, afirmó que incluso habría ofrecido alcohol a ciertos líderes con tal de obtener sus permisos para ingresar en territorio protegido.

Las medidas de urgencia dispuestas por la Justicia

Protección física y territorial . Adoptar con carácter urgente las medidas de protección solicitadas para impedir el ingreso, búsqueda, localización, seguimiento, sobrevuelos, instalación de dispositivos y cualquier otra actividad que pueda favorecer un . Adoptar con carácter urgente las medidas de protección solicitadas para impedir el ingreso, búsqueda, localización, seguimiento, sobrevuelos, instalación de dispositivos y cualquier otra actividad que pueda favorecer un contacto no deseado con las comunidades.

Retiro de equipos de monitoreo . Ordenar el retiro de las cámaras trampa y demás dispositivos instalados en el área protegida sin autorización compatible con el régimen especial de protección. Para ello se libran oficios al Mades, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Indi.

Prohibición de difusión audiovisual . Prohibir la publicación, difusión, transmisión, cesión o comercialización de material audiovisual que permita identificar, localizar o exponer a personas en situación de aislamiento voluntario.

Preservación de evidencia digital. Disponer la preservación de todo el material digital y audiovisual relacionado con los hechos, sin perjuicio de las medidas que correspondan en sede penal.

Las declaraciones de Nathan Seastrand

El creador de contenidos Nathan Seastrand, realizó una única publicación en la que negó lo afirmado por los líderes ayoreos. La declaración fue a través de sus redes sociales.

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“Las acusaciones de que nuestro equipo buscó establecer contacto con los ayoreos en aislamiento voluntario son falsas”, afirmó el “yankiguayo”. Si bien reconoció que colocó cámaras trampa, negó que las mismas se encuentren en territorio protegido y afirmó que no se trata de una acción ilegal.