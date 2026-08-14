Mafia del asfalto en Asunción: robo de combustible continúa, pese a intervención, denuncian

El concejal Pablo Callizo (PPQ) y el abogado Maximiliano Seiferheld presentaron este viernes ante la Unidad de Delitos Económicos de la Fiscalía una ampliación de la denuncia contra la denominada “mafia del asfalto” en la Municipalidad de Asunción. La presentación incorpora nuevos elementos sobre el manejo irregular de recursos y, en particular, de los combustibles, dentro de la Dirección de Vialidad de la comuna.

Ampliación de denuncia: detectan nuevo método de robo de combustibles bajo la intervención

Pese a la intervención administrativa dispuesta por el intendente Luis Bello (ANR-cartista), sobre la dependencia, los denunciantes advirtieron que el esquema de sustracción de recursos públicos no se ha detenido. Según explicaron, aunque el consumo diario de combustible se redujo considerablemente de unos 2.500 a 800 litros, como había manifestado el interventor, Óscar Pérez, las maniobras fraudulentas continúan.

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En conversación con ABC, Seiferheld detalló que recibieron pruebas de que se sigue robando combustible, pero ahora con otros métodos. “Antes se cargaban bidones fuera (de la institución) y estos bidones se usaban para comercializar y se hacía una repartija. Ahora lo que están haciendo (...) es sacar los camiones de Vialidad a tope, llenos de combustible y de los camiones se saca (el combustible) con manguera y ponen en bidones que vuelven a vender”, dijo el abogado.

Los denunciantes remarcaron que la persistencia de este millonario fraude se ve facilitada por graves falencias administrativas que siguen sin corregirse. Al respecto, el abogado denunciante apuntó a que “dentro de la Dirección de Vialidad, ellos no miden el kilometraje de los vehículos al salir y al volver de sus recorridos. Todo esto se maneja con planillas manuales fácilmente adulterables”.

Críticas a la Fiscalía por enfocar la investigación en peones y no en los jefes

Ante el curso que lleva la investigación penal, el representante legal del concejal manifestó su profunda preocupación por las decisiones adoptadas por el Ministerio Público. Señaló que la Fiscalía está orientando sus diligencias en una dirección totalmente contraria a la planteada en la denuncia original.

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“El temor que tenemos es que los imputados sean peones, porque lo que tienen identificado es a una persona que recibió un cheque y, probablemente, esa persona sea un ordenanza al que lo hayan mandado para que haga esa operación. Son tres personas que estaban encabezando la Dirección de Vialidad, Nicolás Duarte, el exdirector, Denis Godoy, el administrador, y Carlos Bernal, el encargado del combustible”, dijo Seiferheld.

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Asimismo, el abogado cuestionó duramente la priorización de diligencias que consideran secundarias frente a la urgencia de asegurar las pruebas determinantes. Criticó que los fiscales hayan enfocado sus primeras acciones en intervenir empresas beneficiarias del esquema en lugar de allanar directamente la Dirección de Vialidad para incautar dispositivos móviles de los presuntos involucrados.

La falta de celeridad en la recolección de evidencias tecnológicas generó un margen de tiempo que, según los denunciantes, pudo haber comprometido el éxito de la pesquisa judicial. Advirtieron que, tras casi un mes transcurrido desde la apertura de la causa, los sospechosos principales tuvieron el tiempo suficiente para descartar o alterar información comprometedora contenida en sus teléfonos celulares.

Antecedentes de la mafia del asfalto y el esquema de recaudación paralela en Asunción

Los antecedentes del caso se remontan al 17 de julio, fecha en la cual el concejal Pablo Callizo (PPQ) formalizó ante el Ministerio Público la denuncia que ya había hecho ante el pleno de la Junta Municipal. El edil expuso un sistema de recaudación paralela estructurado para desviar insumos, maquinaria pesada y la labor de funcionarios municipales hacia la ejecución de obras en predios particulares.

Según la denuncia, el esquema operaba mediante un sofisticado sistema de encubrimiento administrativo dentro de la institución. Los trabajos realizados en horas de servicio por funcionarios se registraban falsamente como obras de “mantenimiento vial”, utilizando además facturaciones con firmas de proveedores inexistentes o irregulares.

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En la Junta Municipal, el concejal Callizo denunció que este esquema de corrupción respondía a fines de financiamiento proselitista. Concretamente, denunció que en la Municipalidad de Asunción “hay orden de recaudar para la campaña de Camilo Pérez”, con miras a las elecciones del próximo 4 de octubre.

El interventor Óscar Pérez confirmó que la Dirección de Vialidad operaba bajo irregularidades como la inactividad de sistemas GPS y cámaras descompuestas, además del uso injustificado de grandes cantidades de combustible. Los procedimientos de la Fiscalía confirmaron que la empresa proveedora investigada no contaba con un local físico operativo en la dirección declarada. Durante las diligencias se incautaron hojas de ruta y registros de movimientos, entre otras irregularidades.