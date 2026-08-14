Títulos falsos: brasileño procesado por “posgrados mau” queda en libertad

Según la Fiscalía, Ismael Fenner habría integrado una estructura para vender maestrías y doctorados en Paraguay, pese a no contar con habilitación del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) a ciudadanos brasileños. La investigación inició tras denuncias del MEC por la circulación de resoluciones y títulos falsos atribuidos a la Facultad Interamericana Ciencias Sociales (FICS).

Tras la denuncia del MEC, el fiscal Aldo Cantero allanó el 18 de julio el Hotel Crowne Plaza de Asunción, donde FICS realizaba estos cursos de posgrado y otros seminarios, de forma totalmente irregular.

El agente había solicitado prisión preventiva para el ciudadano brasilero, aunque el Juzgado Penal de Garantías N° 11 de la Capital, a cargo del juez Yoan Paul López, dictaminó arresto domiciliario, alegando que no existe peligro de fuga, ya que el ciudadano tiene arraigo en el país.

Ahora, el Juzgado a cargo de López, le otorgó la libertad ambulatoria bajo medidas sustitutivas. Deberá firmar el libro de comparecencias del 1 al 5 de cada mes, tiene prohibido salir del país o cambiar de domicilio sin autorización, no podrá portar armas ni cometer otros hechos punibles.

Posgrados “mau”: lo que ofreció la defensa para conseguir la libertad del brasilero

Para revocar el arresto domiciliario, la defensa de Fenner acreditó arraigo con documentos tributarios y la fianza real de un inmueble en Luque por G. 551 millones. Su abogado es Richard Rojas.

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El abogado aseguró que volvió a acreditar el arraigo del imputado, además de ofrecer la fianza para pedir la revisión de medidas.

Un informe del medio brasileño O Globo, publicado el domingo pasado, reveló que varios ciudadanos de ese país sufrieron millonarias pérdidas de hasta 40.000 reales, tras contratar estas maestrías y doctorados “mau” en Paraguay.

Una de las víctimas relató que pagó R$ 23.000 (G. 26.910.000 al cambio de hoy) por una maestría en neuropsicología. Las clases se desarrollaban de manera virtual, una vez por semana y en portugués. “Lo que nos hicieron estuvo muy bien orquestado, no había forma de que pudiéramos haber sospechado nada. Caímos completamente en la trampa”, declaró.