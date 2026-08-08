Títulos falsos: MEC desarrolla registro criptográfico para evitar más fraudes

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) promete nuevas barreras de seguridad digital en su sistema informático, luego del escándalo surgido en el seno de la propia cartera estatal, por la emisión de cientos de títulos falsos. El caso de los documentos apócrifos sigue en investigación por parte del Ministerio Público.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, había asegurado que unos 500 usuarios realizaron 130.000 acciones ilegales en estos sistemas informáticos, con el objetivo de avalar el registro de títulos universitarios y de profesorados. Incluso hay un instituto “fantasma”, que no existe en los registros oficiales, pero que expidió supuestamente más de 50 diplomas de docentes en educación inicial, educación escolar básica y en especialidades como Inglés y Ciencias Naturales.

Hermenegildo Cohene, viceministro de Educación Superior y vicepresidente del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), aseguró que para fin de año, pretenden tener listo un nuevo registro nacional de títulos académicos. “Queremos reorganizar el sistema actual de títulos del MEC y del Registro Único de Educación Superior (RUES), bajo estándares internacionales de ciberseguridad avanzada, garantizando la imposibilidad de manipulación interna o alteración de datos”, afirmó.

El viceministro agregó que esto implica incorporar tecnología DLT (Distributed Ledger Technology / Blockchain) o registros criptográficos con sellado de tiempo, asegurando que todo asiento, firma o modificación quede registrado de forma inalterable y auditable.

Otras medidas para prevenir futuros fraudes en títulos falsos

Además del sistema de registro criptográfico con sellado en tiempo, el viceministro anunció otras medidas, que son las siguientes:

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Delimitar con rigor los roles entre la institución emisora de títulos (universidades), la etapa de verificación documental (MEC) y la concesión de la firma digital final.

Servicio institucional de verificación digital para la validación directa, pública , inmediata y segura de títulos académicos por parte de la ciudadanía y las empleadoras.

Detección Automatizada de Anomalías : Algoritmos con IA para la emisión de alertas automáticas ante comportamientos atípicos (cargas fuera de horario, volúmenes anómalos de títulos, registros retroactivos o accesos desde direcciones IP no autorizadas).

Institucionalizar esquemas de auditoría independiente con acceso directo y en tiempo real para la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público, sin intermediación ni injerencia de la unidad gestora del sistema.

“Con estas medidas podemos tener un acierto, de que no se pueda alterar una sola parte en la operación de registro de diplomas. Que nadie pueda tocar nada sin que otro elemento, como un órgano de control, se dé cuenta de que se buscó alterar, por ejemplo, una calificación o introducir en el sistema certificado de estudios”, agregó el viceministro Cohene.

Plan Nacional de Educación Superior 2050

El viceministro de Educación Superior también explicó que en el marco del Plan Nacional de Educación Superior 2050 , que se realiza en coexistencia con el Plan Nacional de Educación 2050, quieren instalar temas como la permanencia, la retención estudiantil y la equidad.

Según datos del MEC, apenas 1 de cada 10 universitarios egresan de sus carreras en Paraguay, una de las cifras más bajas de la región.

Las 17 universidades e institutos superiores que son investigadas

Mientras el Ministerio de Educación toma medidas para evitar el registro de títulos falsos, que se dio durante casi 30 años -ya que el primer registro data del 2019-, la Fiscalía sigue investigando las denuncias presentadas por el MEC.

Documentos remitidos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) al Ministerio Público muestran cuáles son las universidades e institutos que presuntamente expidieron documentos apócrifos en los últimos años. Dentro de los 525 casos denunciados, figuran 14 institutos de educación superior y universidades públicas y privadas, que se suman a otra tres universidades que ya venían siendo investigadas, según había anunciado en junio el ministro Luis Ramírez, quien también preside el Cones.

Esta es la lista de instituciones bajo la lupa de la Fiscalía

Universidad Autónoma de Asunción (UAA)

Universidad Metropolitana de Asunción (UMA)

Universidad del Chaco (Unichaco)

Universidad de San Lorenzo (Unisal)

Universidad Privada del Guairá (UPG)

Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo (UTCD)

Universidad Nacional de Asunción (UNA)

Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní

Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos “Don Bosco” (ISSEF)

Instituto Técnico Superior Privado “Santa Teresita” , de Lambaré

Instituto de Formación Docente “Virgen de Fátima”

Instituto de Formación Docente (IFD) de Caaguazú

Instituto de Formación Docente (IFD) “San José”

Instituto de Formación Docente (IFD) “Eusebio Ayala”

Instituto de Formación Docente (IFD) “San Agustín”

Instituto de Formación Docente (IFD) de Lima

Instituto de Formación Docente (IFD) San Estanislao

Según las resoluciones de sumario del MEC, que fueron remitidas a la Fiscalía, entre el 82% y el 90% de las presuntas falsificaciones corresponden a la Universidad Autónoma de Asunción (UAA), como ya lo había adelantado la fiscala que dirige las acciones, Teresa Sosa Laconich. Sin embargo, la UAA declaró que la documentación de los estudiantes investigados no coinciden con los datos de alumnos de esta institución. Además, alegan que se habrían utilizado membretes falsos de la Autónoma de Asunción.

Universidades privadas y universidades públicas

En total son ocho universidades privadas, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) sería, por el momento, la única pública. No obstante, el viceministro Cohene había asegurado en junio que la universidad en donde es rector, la Universidad Nacional de Itapúa (UNI), también está bajo investigación.

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Luego, están 10 institutos de formación docente, algunos públicos y otros privados, como el Instituto Técnico Superior Privado “Santa Teresita”, que tiene su sede en Lambaré, departamento Central, pero figuran supuestos profesores que residen y enseñan en escuelas del departamento de San Pedro.