Títulos falsos y el MEC: denuncian estafa en el instituto de director removido

Sigue el escándalo por los títulos falsos en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), donde las autoridades denunciaron el hallazgo de al menos 525 casos que fueron derivados al Ministerio Público para la investigación penal.

El titular de la cartera, Luis Ramírez, aseguró que cambió a 13 directores y jefes que trabajaban en dependencias vitales en el registro de este tipo de documentos. Salvo un caso, donde removieron a Natalia Ortiz de su cargo de directora de Universidades, pero la “premiaron” con el puesto de directora de Gabinete del Viceministerio de Educación Superior.

Además, Ramírez decidió remover del cargo a Iván Schmeda Cuandú, como director jurídico de esta cartera. El funcionario es uno de los propietarios del Instituto Superior en Ciencias Jurídicas, Escuela de Derecho y otras Unidades Pedagógicas (Edupca), que forma parte del Grupo Latino, propiedad de Emilio Guevara.

El grupo empresarial también maneja el Instituto Superior “Interregional”, que cuenta con carreras de Ciencias de la Salud y, al igual que Edupca, están esparcidas por todo el país, aunque según denuncias, no todas sus sedes están habilitadas por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Schmeda fue candidato suplente a concejal en las internas coloradas, siendo la titular Romina Medina, esposa del jefe de gabinete del MEC, Aníbal Zapattini.

Estafa en la educación: la grave irregularidad que denuncian estudiantes de Edupca

Un grupo de alumnos que cursa la Maestría de Derecho en la sede de Edupca en Asunción, denuncia una presunta estafa por parte de la entidad, que es dirigida por Iván Schmeda Cuandú, desvinculado del cargo la semana pasada en el MEC.

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Los estudiantes afirman que el programa de posgrado y maestría que cursan de forma presencial en la capital, no figura habilitado en el catastro oficial de carreras y programas del Cones.

“Identificamos que las documentaciones presupuestarias internas emitidas por Edupca, como el presupuesto para las tesis, pretenden radicar de forma ficticia e irregular nuestra situación académica bajo la sede de Coronel Oviedo, la cual resulta ajena al lugar de prestación efectiva y presencial del servicio contratado”, apuntaron los estudiantes en una nota remitida al director general de la entidad, Emilio Guevara.

Es decir, según el reclamo, como la sede de Asunción no está habilitada por el ente regulador, los directivos pretenden hacer pasar a los alumnos capitalinos como estudiantes de Coronel Oviedo.

Estafa en la educación: alumnos de maestría piden devolución de dinero a exdirector del MEC

Los afectados indicaron que la omisión de la habilitación legal de la sede por parte de la universidad, constituye un incumplimiento contractual flagrante y absoluto de la obligación principal asumida entre las partes.

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“La oferta pública de un posgrado carente de validez geográfica legal, configura una violación directa a las normas de la Ley N° 4995/2013 de Educación Superior y a los derechos protegidos por la Ley N° 1334/98 de Defensa del Consumidor (publicidad engañosa, vicio grave en la información y falta de idoneidad absoluta del servicio)“, sostienen.

Esta denuncia será radicada al Cones y a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), este martes 28 de julio, informaron los estudiantes. En el sitio web del Cones, la única maestría en Derecho habilitada para Edupca, efectivamente es la que tiene sede central en Coronel Oviedo.

Pedirán a los directores de Edupca la devolución de su dinero, que alcanza la suma de G. 4.800.000 para cada uno, por gastos de matrícula, pago de cuotas y exámenes. “Realmente el gasto asciende a G. 14 millones, pero pediremos la devolución mínima”, remarcaron.

Posgrado “mau”: ciudadano brasilero tiene hasta este martes para presentarse ante la Justicia

El fiscal Aldo Cantero imputó al ciudadano brasilero Ismael Fenner por la supuesta comisión de estafa y producción de documentos no auténticos, tras impartir posgrados “mau” en Paraguay. La causa fue remitida el 17 de julio al Juzgado Penal de Garantías N° 11, que dio inicio formal a la investigación.

La imposición de medidas está fijada para este martes 28 de julio a las 8:00 en el Juzgado N° 11, ubicado en la sede del Palacio de Justicia en el barrio Sajonia de la capital.

“Está con orden de detención. Si no se presenta a su imposición de medida, se ordenará su rebeldía“, dijo el fiscal Cantero.

El Cones asegura que Fenner utilizaba de manera irregular documentos que pertenecen al Instituto Interamericano de Educación Superior (Isics), cuya propiedad se encuentra en disputa entre el brasilero y los propietarios paraguayos, que sí están reconocidos por la entidad regulatoria.