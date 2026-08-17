Juicio a Hernán Rivas: periodistas refuerzan sospechas sobre falsedad del título de abogado

Los periodistas Santiago González y Orlando Bareiro declararon este lunes en el juicio oral al exsenador cartista Hernán David Rivas Román, como testigos del Ministerio Público, ya que investigaron la autenticidad del título de abogado del ahora acusado que llegó a ser presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Ambos comunicadores confirmaron la teoría acusatoria de los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez; que el exsenador Hernán David Rivas Román no cursó la carrera de Derecho y, en consecuencia, su título de abogado es falso.

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El periodista Santiago González recordó que en una entrevista en la radio 1080 AM, de fecha 14 de diciembre de 2023, el entonces senador Hernán Rivas no supo responder siquiera cuál fue su materia favorita en la carrera de Derecho, mucho menos pudo mencionar los nombres de tres de sus compañeros.

A su vez el periodista Orlando Bareiro relató que, en el marco de una investigación para el diario ABC, visitó el distrito de María Auxiliadora (Itapúa), donde los pobladores le confirmaron que Hernán Rivas vivía en dicha ciudad en el tiempo que el ahora acusado supuestamente estudiaba Derecho en la filial de Luque de la Universidad Sudamericana.

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Hernán Rivas no pudo citar su materia favorita

El primero en declarar en la cuarta jornada de juicio oral fue el periodista de Telefuturo y Radio Monumental Santiago González, quien recordó que luego de varios días de insistencia, debido a que estaba en debate la veracidad del título de Derecho de Hernán Rivas, el senador accedió a una entrevista radial en la 1080 AM.

Durante la entrevista realizada el 14 de diciembre de 2023, Rivas manifestó al comunicador que accedió a conversar con él públicamente por “recomendación de su equipo de comunicación”, según resaltó González.

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“La charla duró 20 o 25 minutos y, probablemente, fue una de las entrevistas más básicas que pude haber hecho en mi vida periodística. Le pregunté a Rivas si podía decirme quiénes fueron sus profesores. Me respondió que ‘en su momento lo iba a hacer’. Consulté cuál era su materia favorita, le pedí solo una. Volvió a responder que ‘en su momento lo iba a hacer’. También le pregunté si podía citarme los nombres de tres compañeros que tuvo y él (Rivas) insistió en que ‘en su momento lo iba a hacer’, pero desde ese día nunca más respondió el teléfono”, relató el comunicador.

Además, Santiago González recordó que al cerrar la entrevista le dijo a Hernán Rivas: “Con todo respeto, Hernán, después de esta charla estoy más que convencido de que vos nunca pisaste la carrera de Derecho”, de acuerdo con lo mencionado por el periodista ante el Tribunal de Sentencia presidido por la jueza María Fernanda García de Zúñiga e integrado por Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo.

¿Vivía en Itapúa y estudiaba en CDE?

Por su parte el periodista Orlando Bareiro recordó que, en su carácter de periodista de investigación y en el marco de la recolección de información sobre la carrera que estudió Hernán Rivas, visitó el distrito de María Auxiliadora, departamento de Itapúa, donde los pobladores le confirmaron que el ahora acusado tenía su casa y vivía en esa ciudad.

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Sobre el punto recordó que Hernán Rivas fue electo diputado por Itapúa, pero antes fue funcionario de la Gobernación de dicho departamento, desde el 2013 hasta el 2018, donde cumplía horario de 7:00 a 13 horas.

Bareiro agregó que durante la investigación realizada para ABC, no encontró documentos que acreditaran que Hernán Rivas haya residido en Ciudad del Este o Pedro Juan Caballero, lugares donde supuestamente habría cursado la carrera de Derecho.

Respecto al registro del título de abogado de Hernán Rivas en el Ministerio de Educación y Ciencias, el testigo detalló que en una entrevista el entonces ministro Eduardo Petta le manifestó que ya no pudo hacer nada con el informe de transparencia presentado por el Abg. José Casañas Levi (fallecido en noviembre de 2024), donde el letrado recomendó abrogar (anular o dejar sin efecto) la resolución que autorizaba el registro del título de abogado de Hernán Rivas.

Rivas fue designado por decisión del cartismo

El último testigo del Ministerio Público en declarar en la audiencia de este lunes fue el senador Pedro ‘Pipo’ Díaz Verón (ANR - cartista). quien confirmó que en julio de 2023 propuso el nombre de Hernán Rivas para representar al Senado ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por decisión de la bancada de Honor Colorado.

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El legislador, quien declaró por medios telemáticos, recordó que la bancada cartista decidió proponer a Hernán Rivas como miembro del JEM en representación de la Cámara Alta, porque en el periodo anterior el entonces legislador colorado ya había sido representante de Diputados ante el Jurado.

Al ser consultado quién de sus colegas de la bancada de Honor Colorado planteó la propuesta de Hernán Rivas como representante del Senado ante el JEM, Pipo Díaz Verón aseguró que no recordaba específicamente quién fue, pero que la designación del ahora acusado fue aprobada por el oficialismo y otros sectores.

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El juicio oral a Hernán Rivas continuará este miércoles 19 de agosto, desde las 13:00, con la producción de otras pruebas ofrecidas por el Ministerio Público, según lo resuelto por el Tribunal de Sentencia que juzga la causa.