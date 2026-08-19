Docentes amenazan con protestas y conflicto podría salpicar al Mundial de Rally en Paraguay

Para destrabar el conflicto y definir los reclamos salariales del sector, representantes de los gremios docentes se reunieron este martes con autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). En el encuentro evaluaron la incorporación de sus pedidos dentro del anteproyecto de presupuesto educativo 2027.

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), indicó que entre los pedidos de los sindicatos figura un reajuste salarial del 8% para el año que viene. “Nosotros planteamos que este ajuste pueda darse en dos partes, primero un 5% para compensar el aumento que otorgó el Gobierno al salario mínimo y otro 3% para nivelar el incremento de nuestro aporte a la caja fiscal”, afirmó el dirigente.

Explicó que la intención es llegar a G. 5 millones por turno para los maestros de grado. El salario actual por turno es de G. 4.220.000, lo que implicaría que el reajuste debe alcanzar 17%. “El porcentaje restante, que sería de 9% para llegar a los G. 5 millones, pasaría para el 2028″, dijo Piris.

Según afirmó, desde el MEF explicaron que el plan de ajuste no sería incluido en el proyecto de presupuesto debido a la ley de responsabilidad fiscal, pero sí podría formar parte de una adenda que se incluya en el anteproyecto que debe ir al Congreso Nacional para su estudio. El encuentro quedó en un cuarto intermedio y las partes se reunirán de vuelta el próximo lunes 24 de agosto.

Movilización de docentes podría coincidir con organización del Rally Mundial

Silvio Piris advirtió que de no llegar a un acuerdo con el Gobierno el lunes, podrían salir a las calles a fines de agosto, organizando una movilización a nivel nacional, que podría tener consecuencias en la organización del Mundial de Rally, que se realizará en el departamento de Itapúa entre el jueves 27 de agosto y el domingo 30, totalizando 4 días.

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“De hecho que va a coincidir con el tema del Rally Mundial, será un desastre por la organización, pero nosotros esperamos no llegar a eso, la idea es evitarlo. Depende de si tenemos algún tipo de respuesta”, remarcó Piris.

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La organización del certamen automovilístico de hecho afectará al sector educativo, en el sentido de que las clases se suspenderán en algunas escuelas de algunos distritos, incluyendo la capital del departamento, Encarnación.

Presupuesto educativo 2027: otros pedidos del sector docente