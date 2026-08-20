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20 de agosto de 2026 a la - 12:04

MEC: ¿Por qué hay retrasos en el trámite de títulos? La explicación oficial y a quiénes afecta

Luis Ramírez, con cabello canoso y traje oscuro, sostiene un micrófono y gesticula con paz en un ambiente formal.
El ministro de Educación Luis Ramírez durante una conferencia de prensa.ARCENIO ACUÑA

Acorralado por las auditorías de la Fiscalía, el MEC intentó justificar la lentitud en los trámites de gestión de títulos argumentando nuevos filtros de seguridad. La medida golpea directamente a docentes y graduados con trámites frenados.

Por Rene Ramos

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) intentó aplacar las críticas por la paralización en la gestión de títulos de grado y de posgrado. A través de un comunicado, atribuyó las demoras a la implementación de controles más rigurosos, después del escándalo de los documentos apócrifos.

El Ministerio Público investiga al menos 565 diplomas falsificados, en su mayoría de docentes. La cartera educativa tiene a 283 profesores - de los cuales 13 son funcionarios de oficinas centrales-, por esta causa.

“El MEC informa a los interesados en realizar trámites relacionados con títulos académicos de educación superior, que se encuentra trabajando en un proceso de ordenamiento y fortalecimiento de los mecanismos de control y validación documental”, explicaron desde la cartera.

Al control se suman las auditorías y controles internos, así como los trabajos y requerimientos realizados en coordinación con los organismos competentes, entre ellos el Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR), agregaron a continuación.

MEC alega que pidió intervención de entidades de control

Según el comunicado, las intervenciones de la Fiscalía y de la CGR fueron solicitadas por el MEC “con el propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos conocidos públicamente y así fortalecer la transparencia y seguridad de los procedimientos”.

La fiscala Teresa Sosa, su asistente Gabriela Sosa y el perito informático del Ministerio Público, Sergio Salinas ingresan a la Torre 1 del MEC, en los edificios del Gobierno del Puerto.
La fiscala Teresa Sosa, su asistente Gabriela Sosa y el perito informático del Ministerio Público, Sergio Salinas ingresan a la Torre 1 del MEC, para intervenir en el marco de los títulos falsos.

¿A quiénes afectan los excesivos atrasos del MEC?

  • Personas que necesitan verificar o validar sus títulos académicos
  • Personas que requieren presentar sus títulos académicos en universidades, institutos de educación superior o lugares laborales.
  • Docentes que necesitan presentar matrícula del educador profesional, escalafón del educador y certificación documental.

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“Estas acciones tienen un propósito fundamental: resguardar el esfuerzo y los derechos de quienes estudiaron y obtuvieron legítimamente sus títulos, garantizando que no deban competir en condiciones de desigualdad con documentaciones que no cumplan con los requisitos académicos y legales establecidos”, aseguraron desde el MEC.