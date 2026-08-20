MEC: ¿Por qué hay retrasos en el trámite de títulos? La explicación oficial y a quiénes afecta

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) intentó aplacar las críticas por la paralización en la gestión de títulos de grado y de posgrado. A través de un comunicado, atribuyó las demoras a la implementación de controles más rigurosos, después del escándalo de los documentos apócrifos.

El Ministerio Público investiga al menos 565 diplomas falsificados, en su mayoría de docentes. La cartera educativa tiene a 283 profesores - de los cuales 13 son funcionarios de oficinas centrales-, por esta causa.

“El MEC informa a los interesados en realizar trámites relacionados con títulos académicos de educación superior, que se encuentra trabajando en un proceso de ordenamiento y fortalecimiento de los mecanismos de control y validación documental”, explicaron desde la cartera.

Al control se suman las auditorías y controles internos, así como los trabajos y requerimientos realizados en coordinación con los organismos competentes, entre ellos el Ministerio Público y la Contraloría General de la República (CGR), agregaron a continuación.

MEC alega que pidió intervención de entidades de control

Según el comunicado, las intervenciones de la Fiscalía y de la CGR fueron solicitadas por el MEC “con el propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos conocidos públicamente y así fortalecer la transparencia y seguridad de los procedimientos”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿A quiénes afectan los excesivos atrasos del MEC?

Personas que necesitan verificar o validar sus títulos académicos

Personas que requieren presentar sus títulos académicos en universidades , institutos de educación superior o lugares laborales.

Docentes que necesitan presentar matrícula del educador profesional, escalafón del educador y certificación documental.

Lea más: Docentes amenazan con protestas y conflicto podría salpicar al Mundial de Rally en Paraguay

“Estas acciones tienen un propósito fundamental: resguardar el esfuerzo y los derechos de quienes estudiaron y obtuvieron legítimamente sus títulos, garantizando que no deban competir en condiciones de desigualdad con documentaciones que no cumplan con los requisitos académicos y legales establecidos”, aseguraron desde el MEC.