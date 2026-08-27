MEC promete jubilar a 1.500 docentes en seis meses, afirman

El compromiso asumido por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), busca destrabar el conflicto que existe con los gremios docentes, con una serie de peticiones para el presupuesto educativo 2027, entre ellas acelerar los trámites para que más maestros puedan salir de las aulas y acogerse a la jubilación.

Los educadores denuncian que hay casos de trabajadores que comenzaron sus trámites hace dos años y que siguen esperando para acceder a sus haberes, sin tener respuesta por parte del Gobierno.

“Quiero comunicarles que para este viernes a más tardar, el MEC sacará una resolución con una lista de 600 profesores con fecha de jubilación para septiembre y octubre; esto se consiguió con la presión que hicimos ante el Ministerio de Economía”, aseguró Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), en un vídeo que grabó en redes sociales.

Luego de esta primera medida, saldrá otra normativa con un listado de 900 profesores, con fecha de antigüedad de enero y febrero, es decir, podrán retirarse en los dos primeros meses del 2027, según Piris.

Reunión entre el Gobierno y gremios de profesores sería este viernes

Luego de varias postergaciones debido a la huelga de médicos, los gremios del sector esperan poder reunirse con referentes del MEC y del MEF este viernes, para definir si hay o no acuerdo con respecto al anteproyecto de presupuesto para el 2027.

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Sobre el presupuesto, los educadores exigen un reajuste salarial del 8%, distribuido en dos etapas. Una primera, donde se cubra el 5% para absorber el incremento del 5% en el salario mínimo. Un segundo pago del 3% en otro momento del año siguiente, que sirva para “equiparar” el incremento en el aporte del sector para la caja fiscal.

Los sindicatos habían amenazado con protestar durante los días de organización del Mundial de Rally que se está realizando en Encarnación, sin embargo, se les adelantó el personal de blanco.

“De todos modos tenemos todavía otras instancias si es que Economía no nos resuelve estos pedidos, como el Congreso Nacional”, había asegurado Silvio Piris en contacto con ABC Color.

Medidas en las que sí hay acuerdo con los educadores

US$ 9 millones para el pago por escalafón docente. Es un complemento económico mensual que se suma al sueldo básico del docente. Se divide en conceptos como antigüedad y nivel profesional.

1.500 docentes en lista de jubilaciones. Con lo declarado por Silvio Piris, habría acuerdo con el Gobierno en cuanto a la cantidad de profesores que accederán al retiro entre el 2026 y principios del 2027

Rafael Resquín, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), afirmó que el sindicato a su cargo exige además más rubros para la contratación de psicólogos que ayuden en la inclusión en escuelas y colegios públicos de todo el país.