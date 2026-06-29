Foros de la Ciudad: el cronograma de debates con candidatos para la Municipalidad de Asunción

El Consejo de Desarrollo de Asunción (Codeasu) ultima los detalles para el inicio del ciclo “Foros de la Ciudad: 7 Compromisos para Asunción”. El primer encuentro, denominado Foro Urbano Asunción-Medellín, se llevará a cabo este jueves 2 de julio, de 16:00 a 19:00, en el Hotel Sheraton Asunción. El espacio está diseñado para que la ciudadanía y organizaciones civiles debatan directamente sobre las soluciones estratégicas urgentes que necesita la capital.

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Esta iniciativa surge en el contexto de las elecciones municipales del 4 de octubre, en las que la ciudadanía elegirá al próximo intendente o intendenta de Asunción, así como a los miembros de la Junta Municipal.

La organización busca establecer canales de diálogo directo entre los diferentes sectores sociales, gremiales, empresariales y académicos con quienes aspiran a conducir el gobierno municipal. El propósito final se centra en la construcción de acuerdos colectivos fundamentados en propuestas concretas para resolver problemas locales.

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La primera jornada del ciclo servirá para exponer y analizar de forma detallada los siete temas estratégicos seleccionados por el equipo técnico de Codeasu. Estos ejes abarcan aspectos de la administración como la modernización y reforma de la municipalidad, las finanzas públicas y la gestión de recursos. Asimismo, se contemplan planes sobre movilidad urbana, transporte público, descentralización, densificación de barrios y el equipamiento.

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El bloque temático inicial también incorpora propuestas de infraestructura específicas como la revitalización de espacios públicos, el proyecto de la Franja Costera y su mecanismo de gestión. El orden del día incluye planes puntuales para el Centro Histórico y la presentación de un proyecto integral de desarrollo sostenible para toda Asunción.

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La convocatoria de apertura sumará la participación activa de directivos provenientes de la Alcaldía de Medellín, Colombia, invitados especialmente para este evento. Los expertos extranjeros expondrán los lineamientos de su modelo de transformación urbana y las políticas de inclusión social aplicadas en su localidad. El intercambio pretende identificar herramientas aplicables que sirvieron para resolver problemáticas similares en la región.

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El Foro II quedó fijado para el jueves 20 de agosto, manteniendo el mismo horario de 16:00 a 19:00, bajo la denominación técnica de Plan de Gobierno de los Candidatos. Esta sesión se estructurará como una audiencia pública obligatoria donde los postulantes que resultaron ganadores de las elecciones internas partidarias expondrán sus proyectos de gestión. Los asistentes evaluarán la viabilidad de las propuestas presentadas para el municipio.

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El ciclo cerrará con el Foro III el jueves 29 de octubre, de 16:00 a 19:00, enfocado en el vínculo entre Asunción y el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU). La actividad reunirá al intendente y concejales electos con asesores de la red técnica CIDEU, que opera desde Barcelona, España. El objetivo principal consiste en diseñar el plan de transición para la implementación de herramientas contemporáneas de planificación urbana.

¿Cómo inscribirse para participar de los Foros de la Ciudad?

Las personas que deseen asistir a las jornadas informativas en el Hotel Sheraton deberán gestionar su reserva de lugar de manera anticipada. La organización comunicó que el acceso a las salas de debate requiere una confirmación previa obligatoria debido al cupo limitado del recinto. Los interesados deben completar el registro correspondiente ingresando al enlace digital habilitado en las plataformas de comunicación oficiales.

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El Consejo de Desarrollo de Asunción, que congrega a más de cincuenta instituciones, coordina estas actividades con el apoyo directo de organizaciones del sector empresarial. La organización de los encuentros se realiza en forma conjunta con el Club de Ejecutivos del Paraguay, la ADEC, DENDE, Horizonte Positivo y Cerneco. Las entidades convocan a los actores ciudadanos interesados en sumarse al proceso de debate.