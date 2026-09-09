Juicio a Hernán Rivas continúa hoy con declaraciones de últimos testigos

El juicio oral al exsenador cartista Hernán David Rivas Román, por su supuesto título falso de abogado, se reanuda hoy con las declaraciones del Dr. José Fernando Duarte Penayo, titular de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes); y un alumno de Derecho de la Universidad Sudamericana filial Ciudad del Este.

Se trata de los dos últimos testigos propuestos por los fiscales Patricia Sánchez, Luz Guerrero y Christian Benítez que van a declarar en el presente juicio oral, ante el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga (presidenta), Juan Carlos Zárate Pastor y Yolanda Portillo.

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Por su parte la defensa de Rivas, ejercida por la Abg. Alba Zaracho, también tiene pendientes las declaraciones de algunos testigos; sin embargo en la última jornada del juicio oral la presidenta del tribunal, María Fernanda García de Zúñiga, advirtió que si los testigos no se presentan en la fecha, se los tendrá por desistidos.

Es decir, en esta jornada declararán los últimos testigos, tanto del Ministerio Público como la defensa, luego se producirán las pocas pruebas documentales que restan y; posteriormente, ya se ingresará al último tramo del presente juicio oral y público.

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Hernán Rivas, un desconocido en la universidad

En las ocho jornadas de audiencia oral realizadas hasta ahora, declararon ante el Tribunal de Sentencia autoridades, funcionarios y alumnos de la Universidad Sudamericana, así como parlamentarios que fueron colegas de Rivas, funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencias, e incluso el exministro de dicha cartera Eduardo Petta San Martín.

Hasta ahora todos los testigos confirmaron la acusación del Ministerio Público, ya que ninguno ha reconocido al exsenador colorado como alumno de la carrera de Derecho de dicha institución, ni ha logrado explicar cómo hizo Rivas para obtener su certificado de estudios, el título de abogado y el registro de ese documento en el MEC.

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En el caso de los alumnos de Derecho de la Universidad Sudamericana, puntualmente, todos afirmaron que nunca vieron a Hernán Rivas en la institución, incluso nunca llegaron a escuchar su nombre cuando los docentes llamaban lista para dejar constancia de la asistencia a las clases.

Rivas es juzgado por presunta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que anuló las resoluciones del tribunal de alzada, donde se había dictado el sobreseimiento definitivo del exlegislador; revocó el fallo del juez de Garantías Miguel Palacios y ordenó el juicio oral por los dos tipos penales acusados.

Rivas fue “juez de jueces” sin ser abogado, según fiscalía

De acuerdo con la teoría del Ministerio Público plasmada en la acusación, el ahora exsenador colorado Hernán David Rivas Román afirmó falsamente haber cursado la carrera de Derecho en la Universidad Sudamericana, entre los años 2010 y 2015, mientras que en 2016 presentó su tesis de conclusión.

Posteriormente Rivas contó con un certificado de estudios con fecha del 12 de mayo de 2018 y un título que le otorgaba el grado académico de abogado, expedido el 6 de marzo de 2020 y registrado en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) el 9 de junio de 2020.

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Ambos documentos fueron expedidos por la citada la alta casa de estudios, según los datos resaltados por la fiscalía en el requerimiento conclusivo.

El Ministerio Público identificó que Hernán Rivas utilizó el certificado de estudios y título de contenido supuestamente falso; primeramente cuando los remitió al MEC para su registro y, luego, para ocupar un lugar en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tras ser designado el 3 de julio de 2020 por la Cámara de Diputados como su representante ante el órgano.

Dudas sobre título no impidieron que llegue al JEM

La fiscalía sostiene también que Hernán Rivas “realizó todas las conductas idóneas para obtener y blindar el título que obtuvo, contra cualquier cuestionamiento; consiguiendo el respaldo académico para llegar en el año 2020 al puesto de miembro del JEM en representación de la Honorable Cámara de Diputados.”

Dicho cuerpo legislativo dictó las Resoluciones N° 2535 del 2 de junio de 2021 y N° 2571 del 9 de junio de 2021 que le otorgó legalmente al hoy acusado el derecho de ocupar “uno de los cargos de mayor relevancia jurídica de nuestro país, constituyéndose en juez de jueces”, resalta parte del escrito acusatorio del Ministerio Público.

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Rivas fue electo como presidente del JEM, el 10 de julio de 2023. Permaneció en el cargo hasta el 2 de agosto de 2023, luego de que se cuestionaran sus declaraciones juradas de bienes por supuestas inconsistencias y también, su título de abogado.

El entonces presidente del JEM, Enrique Bacchetta, remitió el 4 de setiembre de 2020 a la Cámara de Diputados un pedido de designación de otro representante, ante las dudas sobre el título de Hernán Rivas.

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Luego que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia haya anulado su sobreseimiento definitivo y dispuso que el afronte juicio oral por supuesta producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, Hernán Rivas presentó su renuncia como senador y la Cámara Alta aceptó su dimisión en la sesión del 12 de mayo último.