Nueva propuesta salarial para médicos: ¿cómo quedarán los salarios según el Salud Pública?

En medio de la masiva renuncia de médicos y el anuncio de una nueva huelga, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), que tiene como titular a María Teresa Barán, dio a conocer a través de su Dirección General de Recursos Humanos, los detalles de la nueva propuesta de matriz salarial y escalafón médico, que ahora negocian con los gremios médicos.

Este proyecto -que aseguran es mejor que la propuesta que fue presentada la semana pasada, rechazada categóricamente por los médicos- redefine por completo la estructura de remuneraciones del personal de salud, vinculando de manera directa el crecimiento económico con la carga horaria, los años de experiencia, el desempeño y el nivel de especialización académica de cada galeno.

Especialista o subespecialista: Los nuevos requisitos

Desde el Ministerio de Salud indicaron a ABC Color que la iniciativa busca superar los esquemas salariales tradicionales y fragmentados, implementando un modelo transparente que reconozca tanto el esfuerzo de la formación continua como la dedicación horaria de los profesiones dentro del sistema sanitario público.

Según los documentos técnicos elaborados por la cartera sanitaria, la propuesta se fundamenta en cuatro pilares o elementos centrales:

La estructura por carga horaria .

La progresión profesional por antigüedad y desempeño .

El reconocimiento formal de la formación académica .

Alcance detallado que cuantifica el impacto en la cantidad de beneficiarios por cada categoría.

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1. Estructura por carga horaria en tres niveles:

Uno de los ejes principales de la matriz salarial planteada es la segmentación de los profesionales médicos en función del tiempo de dedicación al servicio público. De este modo, la propuesta se divide claramente en tres niveles de carga horaria:

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Nivel I (12 horas semanales): Diseñado para aquellos profesionales con una carga horaria reducida o de media jornada orientada a funciones específicas.

Nivel II (24 horas semanales): El esquema estándar para la gran mayoría de los médicos que cumplen funciones de atención regular en hospitales y centros de salud del país.

Nivel III (36 horas semanales): Pensado para la dedicación a tiempo completo o de alta exclusividad, concentrando los mayores incentivos económicos para asegurar la cobertura en servicios críticos y de alta complejidad.

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2. Grados profesionales: General, Especialista y Subespecialista:

El escalafón contempla la trayectoria académica y el grado de especialización alcanzado por el profesional, dividiéndolo en tres categorías fundamentales:

Grado 1 - General: Médicos cirujanos generales o sin especialidad específica acreditada en el marco del escalafón. Grado 2 - Especialista: Profesionales que cuentan con posgrados y especialidades médicas reconocidas. Grado 3 - Subespecialista: El peldaño más alto de cualificación técnica, destinado a aquellos médicos con altas subespecialidades que representan un recurso altamente crítico y escaso para la salud pública.

3. Análisis detallado de los salarios por niveles:

La propuesta expone de manera granular las proyecciones salariales, el número de puestos y los beneficiarios estimados para cada combinación de antigüedad y grado profesional.

Radiografía del Nivel I (12 horas)

En el segmento de 12 horas semanales, los salarios iniciales para el Grado 1 (General) parten de los G. 4.400.000 para el tramo de 0 a 4 años de experiencia, escalando de manera progresiva hasta alcanzar G. 5.100.000 para aquellos con más de 21 años de servicio.

Dentro del Grado 2 (Especialista), los montos se inician en G. 5.200.000 (0-4 años) y llegan a los G. 8.200.000 para la categoría de 21 años en adelante, con una asignación para residentes de G. 4.400.000. En la cúspide del Nivel I, el Grado 3 (Subespecialista) arranca en G. 6.000.000 en el tramo inicial y culmina en G. 10.000.000 para profesionales con más de dos décadas de trayectoria, contemplando a los residentes de esta rama con un haber de G. 6.000.000.

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El impacto en el Nivel II (24 horas)

Para los profesionales con una dedicación de 24 horas semanales, la escala experimenta un incremento sustancial acorde al volumen de horas prestadas.

Grado 1 (General): Los salarios se mueven desde los G. 10.000.000 (0-4 años) hasta los G. 14.500.000 (más de 21 años).

Grado 2 (Especialista): Comienza en G. 11.000.000 para los profesionales noveles y trepa hasta los G. 15.500.000 en el rango de mayor antigüedad. En este sector concentra un volumen masivo de beneficiarios, superando los 1.250 profesionales en el tramo inicial.

Grado 3 (Subespecialista): Los montos parten desde los G. 13.400.000 en los primeros años y alcanzan los G. 17.150.000 para los médicos con más de 21 años de experiencia.

La cúspide del Nivel III (36 horas)

El nivel de mayor dedicación horaria de 36 horas semanales concentra las remuneraciones más altas de toda la propuesta, diseñadas para retener el talento médico de alta especialización dentro del sistema estatal y evitar la fuga de cerebros hacia el sector privado.

Grado 1 (General): Los salarios van desde los G. 13.200.000 (0-4 años) hasta los G. 19.180.000 para profesionales con más de 21 años de labor ininterrumpida.

Grado 2 (Especialista): La franja salarial comienza en G. 14.900.000 y asciende progresivamente hasta tocar los G. 19.800.000 en el escalafón superior.

Grado 3 (Subespecialista): Representa el tope de la matriz salarial propuesta. Los médicos subespecialistas con 0 a 4 años de experiencia perciben una base de G. 18.800.000, cifra que asciende de manera constante hasta llegar a los G. 21.700.000 para aquellos con una trayectoria superior a los 21 años.

¿Qué exigen los médicos?

En medio de renuncias masivas, que suman unas 446 firmas presentadas en Mesa del Entrada del Ministerio de Salud, y a días de la nueva huelga, anunciada para el 21 y 22 de setiembre, se espera que los médicos analicen y resuelvan su rechazo o aceptación al nuevo planteamiento. La situación es preocupante en los hospitales públicos, que podrían quedarse sin especialistas calificados.

“Hoy estamos ya con una apertura total por parte del Ministerio de Salud; estuvimos reunidos con la ministra (María Teresa Barán) y todo su gabinete. Se comprometieron con el presupuesto que puede, pero no se completa esa cifra todavía (el incremento exigido); queda ahora en manos del Congreso Nacional tener que completar la cifra para llegar al piso salarial para todos los médicos del país”, afirmó Rossana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), tras una nueva reunión entre los médicos y Salud Pública, que se realizó esta tarde.

Exigencia principal de aumento universal: Los médicos han manifestado que su reclamo central consiste en un aumento salarial universal de G. 3 millones por cada vínculo de 12 horas , argumentando que son de los pocos sectores públicos que no han tenido ajustes acordes a la inflación.

Revisión y “hacer números”: Representantes de los gremios (como el Sinamed y otras sociedades médicas) indicaron que, si bien la nueva variante del proyecto contempla modificaciones —como incluir a médicos no especialistas y tener en cuenta la antigüedad—, debían sentarse a estudiar minuciosamente los números de la matriz para dar una respuesta formal y unificada.

Medidas de fuerza en pie: A la par de las mesas de diálogo y las reuniones técnicas con las autoridades sanitarias para intentar destrabar el conflicto, los gremios advirtieron sobre descontentos latentes, la presentación de más renuncias por parte de profesionales en distintas áreas y la convocatoria a movilizaciones y nuevas jornadas de huelga.

En medio de las negociaciones, esta tarde los gremios médicos en Paraguay afirmaron que la nueva convocatoria a huelga general, fijada para el lunes 21 y martes 22 de septiembre, se mantiene. Rossana González señaló que, si bien hubo avances en las reuniones de este miércoles, no recibieron ningún compromiso escrito por parte del Gobierno. No obstante, mantienen abiertos canales de diálogo con el Ministerio de Salud con la expectativa de lograr un acuerdo que evite la protesta.